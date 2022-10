Report This Content

Sintomas Você provavelmente já viu potássio listado na parte de trás de seus comprimidos multivitamínicos, mas você sabia que é um mineral absolutamente vital? Mesmo o menor desequilíbrio pode causar estragos em nossos sistemas cardíaco, nervoso e digestivo. Felizmente, é fácil obter nossa dose diária de potássio comendo uma dieta balanceada, mas existem alguns fatores que podem deixar seus níveis fora de controle. As chances são de que, se você tiver uma deficiência grave de potássio, já saiba disso, pois pode causar doenças graves. Se você está preocupado com isso, existem alguns sintomas a serem observados. Se você quiser saber mais, continue lendo para descobrir quais são os sintomas da deficiência de potássio. O que é potássio e por que precisamos dele? O potássio é um mineral essencial para manter o funcionamento do corpo humano. É necessário que a maioria das células do nosso corpo funcionem corretamente. Seus rins são os principais órgãos responsáveis ​​por manter os níveis de potássio equilibrados – eles removem o excesso de potássio na urina. (fonte) Alguns dos papéis importantes do potássio incluem: Está envolvido na função nervosa e nas respostas musculares, incluindo o coração e o músculo digestivo

Equilibra os efeitos do sal na pressão arterial

Está envolvido no transporte de nutrientes e resíduos para fora das células

Está envolvido na criação de proteínas

Regula os níveis de acidez do seu corpo (fonte) Se você tem muito ou pouco potássio, isso terá efeitos negativos em seu corpo. O termo médico para excesso de potássio é “hipercalemia” e a deficiência de potássio é chamada de “hipocalemia”. O que causa a deficiência de potássio? A maioria de nós obtém toda a ingestão diária recomendada de potássio de uma dieta saudável. As deficiências de potássio raramente são causadas pela falta de consumo alimentar do mineral. Geralmente é como resultado de uma doença subjacente ou medicamento que está sendo tomado. Podemos perder potássio através da urina ou através do nosso sistema digestivo se algo estiver errado. Algumas causas de deficiência de potássio são: Excesso de sódio (sal) na dieta – isso aumenta a necessidade de potássio do seu corpo

Diarréia severa e vômitos

Desidratação

Doenças digestivas, como a doença de Crohn

Muitos medicamentos prescritos – incluindo alguns antibióticos e, mais significativamente, um tipo de pílula de água ou líquido chamado “diuréticos de alça”

Trabalhar em um trabalho muito exigente fisicamente

Suando excessivamente, vivendo em um clima muito quente

Desnutrição – falta de potássio na dieta. Isso inclui pessoas com transtornos alimentares, como anorexia nervosa e bulimia

Alcoolismo

Infecção grave

Cirurgia bariátrica (banda gástrica)

Doença renal crônica

Cetoacidose diabética (fontes 1, 2, 3, 4) Riscos Associados à Deficiência de Potássio O potássio é um elemento tão crítico no corpo, não é algo que você queira mexer. Um desequilíbrio no potássio pode causar doenças graves. Existem também inúmeros problemas de saúde a longo prazo associados a baixos níveis de potássio. Níveis baixos de potássio têm sido associados à pressão alta. Se você tem níveis saudáveis ​​de potássio, você é menos propenso a doenças cardíacas, derrames e ataques cardíacos. O potássio é necessário para a saúde óssea, principalmente em mulheres mais velhas. Uma dieta rica em potássio pode ajudar a prevenir a osteoporose.

(fonte) Sintomas de deficiência de potássio Se você tiver alguns dos seguintes sintomas, você pode ter baixo teor de potássio e deve consultar um médico imediatamente para verificar seus níveis de potássio no sangue. Sentindo-se fraco e cansado

Cãibras musculares nos braços ou pernas

Constipação, cólicas abdominais, inchaço

Palpitações (sentir seu coração bater irregularmente)

Formigamento ou dormência

Náusea ou vômito

Passar grandes quantidades de urina, sentir muita sede

Desmaio como resultado da pressão arterial baixa (fontes 1, 2) Como tratar a deficiência de potássio Como já mencionei, se você acha que pode ter deficiência de potássio, não tente tratá-la sozinho. Sempre verifique com seu médico primeiro para descartar doenças graves. Seu médico precisará realizar testes para determinar a causa de seu baixo teor de potássio. Estes podem incluir exames de sangue e um ECG (eletrocardiograma). (fonte) Se você quer apenas verificar se sua dieta é equilibrada e inclui uma variedade de fontes de potássio, estes são os alimentos que contêm o melhor ponche de potássio: Frutas: Bananas, frutas cítricas, abacates, melões, maçãs, melão, kiwi, ameixas e damascos.

Legumes: tomate, batata, espinafre, couve, beterraba, pepino, abobrinha, berinjela, abóbora, cenoura, batata doce, ervilha, brócolis, ervilha e abobrinha

Peixes: linguado, salmão, bacalhau, salmão e sardinha

Carnes: frango e carne vermelha

Outros: leite, iogurte, produtos de soja, hambúrgueres vegetarianos, nozes e feijão (fontes 1, 2) Muitos multivitamínicos contêm uma pequena quantidade de potássio, o que geralmente é seguro para pessoas saudáveis, mas nunca tome um suplemento de potássio puro, a menos que tenha sido indicado pelo seu médico. (fonte) https://www.youtube.com/watch?v=WkVCZ8i03Ys Cuidados Há muitas pessoas para as quais não é seguro tomar suplementos de potássio ou uma dieta rica em potássio, incluindo aqueles com problemas renais ou aqueles que tomam certos medicamentos. É por isso que é importante discutir seu potássio com seu médico, pois você pode precisar de uma dieta especial para regular seus níveis, juntamente com exames de sangue. (fontes 1, 2) Conclusão Espero que este artigo tenha ajudado você a aprender mais sobre o papel do potássio em seu corpo e os sintomas a serem observados. Com a maioria das vitaminas e minerais, é seguro tomar comprimidos de suplementos ou comer certos alimentos para aumentar seus níveis. Espero que depois de ler as informações acima, você saiba que o potássio é um pouco diferente e é melhor tratado em conjunto com um profissional de saúde qualificado. Referências: 1, 2, 3, 4, 5 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

