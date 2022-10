9 dicas para melhorar sua circulação sanguínea naturalmente

Report This Content

Pressão alta Você acha que suas mãos e pés estão gelados – mesmo durante o verão ou em salas onde todos os outros estão aquecidos? Talvez você tenha um emprego em que fica de pé a maior parte do dia e está começando a notar veias de aranha se formando na parte inferior das pernas. Se isso soa como você, a má circulação sanguínea é provavelmente o problema. Não se preocupe, existem muitas maneiras de melhorar a situação sem recorrer a medicamentos prescritos (em casos graves, no entanto, não há como escapar deles). Pequenas mudanças no estilo de vida podem ter um grande impacto na sua saúde – não há desculpa para não experimentar estas 9 dicas para melhorar a sua circulação sanguínea naturalmente. O que é circulação sanguínea? Assim como a respiração, a circulação sanguínea é uma função corporal vital que geralmente funciona perfeitamente sem que percebamos. Nosso sangue é um sistema de transporte – ele viaja através dos vasos para fornecer nutrientes e oxigênio para todas as partes do nosso corpo. O coração é o motor – bombeando sangue da cabeça aos pés e em todos os lugares intermediários. O que causa má circulação sanguínea? Muitos fatores podem resultar em má circulação. Com a idade, nossos vasos sanguíneos perdem alguma elasticidade, dificultando o fluxo. Uma dieta pobre causa acúmulo de resíduos no interior de seus vasos sanguíneos, obstruindo o movimento e, eventualmente, bloqueando completamente o vaso. Estar acima do peso e fumar também colocam estresse extra em nosso sistema circulatório. (fonte) Se você fica de pé o dia todo ou sentado sem se mexer muito, isso também atrapalha o fluxo. A gravidade faz com que o sangue se acumule na parte inferior do corpo, privando outros sistemas de oxigênio e nutrientes. Finalmente, existem algumas condições mais graves que causam má circulação, como pressão alta ou baixa, problemas cardíacos e varizes. (fonte) Quais são os sintomas de má circulação sanguínea? Como saber se você tem má circulação sanguínea? A maioria dos sintomas de má circulação está relacionada à falta de fluxo sanguíneo para uma região específica – geralmente suas extremidades. Os sintomas mais comuns são: Mãos e pés frios

Inchaço nas pernas

Tontura

Comichão

Veias de aranha (fontes 1, 2) 9 dicas para melhorar sua circulação sanguínea naturalmente 1. Exercite-se regularmente Uma ótima maneira de dar um empurrãozinho à sua circulação é se exercitar. Tenho certeza que você está familiarizado com a sensação do seu coração “batendo” enquanto se exercita. Bem, este é exatamente o efeito que queremos quando se trata de melhorar a circulação sanguínea. O exercício faz com que seu coração bombeie mais forte, empurrando o sangue para todas as partes do seu corpo. O movimento de seus músculos também comprime e libera seus vasos, ajudando o sangue a se mover. Procure fazer cerca de 30 minutos de exercício por dia. (fonte) 2. Melhore sua dieta Uma dieta pobre é uma das principais causas da má circulação sanguínea. Se sua dieta for rica em gordura, açúcar e sal, uma substância chamada “placa” começará a aparecer no interior dos vasos sanguíneos. Isso dificulta o fluxo de sangue e, eventualmente, seus vasos podem bloquear completamente, levando a ataques cardíacos e derrames. Uma dieta saudável para o coração inclui muita fibra (frutas, vegetais, grãos integrais), carnes magras e ácidos graxos ômega-3, ou seja, óleos de peixe. Os ácidos graxos ômega-3 ajudam a remover a placa de seus vasos. Você pode tomar um suplemento ou obtê-lo em sua dieta através de alimentos como cavala e sardinha. (fonte) Vitaminas antioxidantes como A, C e E também previnem os depósitos de placa. Certifique-se de que sua dieta inclui gemas de ovos, fígado, frutas cítricas, abacates, amêndoas, atum e óleo de girassol. (fonte) A dieta mediterrânea é um bom plano para começar. 3. Massagem Ao massagear uma área, você estimula o fluxo sanguíneo para a região. Você não precisa ir a um spa caro para isso, é fácil de fazer em casa, especialmente para áreas problemáticas como a parte inferior das pernas. Você pode usar as mãos e massagear óleos essenciais como alecrim, cipreste, gengibre e hortelã-pimenta, diluídos com um óleo transportador. Pessoalmente, eu uso um rolo de espuma. É preciso menos esforço e é TÃO BOM. (fonte) 4. Remédios Naturais Existem inúmeros remédios de ervas e naturais no mercado que afirmam melhorar a circulação. Talvez o melhor de tudo seja o ginkgo biloba. Ginkgo foi encontrado para abrir os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua mais suavemente. Você pode tomá-lo como um comprimido, ou o meu favorito é como um chá com uma colher de mel. (fonte) Outros remédios úteis para melhorar a circulação sanguínea naturalmente são pimenta de Caiena, alho e gengibre. Estes são fáceis de adicionar à sua dieta ou podem ser tomados como uma pílula. (fonte) 5. Eleve as pernas Outra maneira de ajudar seu sistema circulatório é deitar-se com os pés levantados acima do coração por cerca de 15 minutos por dia. A gravidade fará seu trabalho para evitar o acúmulo de sangue na parte inferior das pernas. Eu faço isso antes de dormir na maioria das noites. (fonte) 6. Beba Água Se você estiver desidratado, começará a notar os sintomas de má circulação sanguínea à medida que o volume do seu sangue diminui. Tonturas e desmaios ocorrem devido à redução do suprimento de sangue para o cérebro – você definitivamente quer evitar isso! Tenha uma garrafa de água à mão e beba sempre que sentir um pouco de sede. Consumir água durante e após o exercício também é vital, pois perdemos líquido pela transpiração. Fique longe de cafeína e álcool, pois ambos têm um efeito desidratante. (fonte) 7. Use meias de compressão Se você corre o risco de má circulação por ficar de pé o dia todo, recomendo usar meias de compressão. Eles funcionam ajudando suas pernas a empurrar o sangue de volta para o coração. Você pode comprá-los na maioria das farmácias – a equipe poderá fazer as melhores recomendações para você. 8. Pare de Fumar Claro que existem centenas de razões para deixar de fumar, mas neste caso estamos interessados ​​no efeito que tem na circulação sanguínea. Fumar faz com que seus vasos se contraiam e se fechem, dificultando muito o fluxo de sangue. A boa notícia é que esse efeito pode ser revertido poucas horas depois de parar. (fonte) 9. Tratamento de Água Quente e Fria Uma das maneiras pelas quais seu corpo regula a temperatura é através de seus vasos sanguíneos. Seu sangue transporta calor do seu núcleo para fora e, se você estiver muito quente, seus vasos relaxarão e liberarão calor pela pele. Este é o mecanismo utilizado nos chamados “tratamentos quentes e frios”. Aplique alternadamente água quente e fria na parte do corpo com sintomas de má circulação. Isso vai apertar e relaxar seus vasos, empurrando o sangue. Você pode repetir isso 5-6 vezes, no entanto, evite temperaturas muito extremas. (fonte) Quando procurar um médico É ótimo que existam tantas soluções para melhorar sua circulação sanguínea naturalmente em casa, mas às vezes é melhor deixar isso para um profissional. A má circulação sanguínea pode ser um sinal de uma condição potencialmente fatal, como um coágulo sanguíneo; portanto, se você estiver preocupado, marque uma consulta com seu médico. Alguns sinais de alerta incluem: Sintomas que não desaparecem

Alfinetes e agulhas graves e extremidades frias

Pele tingida de azul

Feridas cicatrizando muito lentamente (fonte) Conclusão Espero que esta lista de 9 dicas para melhorar sua circulação sanguínea naturalmente tenha sido útil para você. Você notará uma grande diferença se tentar 2 ou 3 deles por algumas semanas. Se não, dê uma chance a um dos outros. Deixe-me saber como você se sai nos comentários, e se você tiver outras idéias sobre como melhorar sua circulação sanguínea naturalmente, eu adoraria ouvi-las também. Referências: 1, 2, 3, 4, 5 Mais

