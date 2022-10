15 sintomas que significam que você pode ter problemas de circulação sanguínea

Report This Content

Sintomas A maioria de nós raramente pensa na circulação sanguínea do nosso corpo. Como respirar, é algo que acontece inconscientemente e geralmente funciona perfeitamente sem que prestemos atenção – até começarmos a notar alguns sintomas fora do comum. Você acha que suas mãos e pés ficam frios, mesmo durante o verão, quando está quente lá fora? Talvez você esteja constantemente exausto, tenha começado a ver inchaço na parte inferior das pernas ou tenha uma ferida que simplesmente não cicatriza. Se algum destes se aplicar a você, ou você estiver preocupado por outro motivo, continue lendo para aprender 15 sintomas que podem significar que você tem problemas de circulação sanguínea. O que é Circulação Sanguínea? Seu sangue é um sistema de transporte que envia sangue, oxigênio e nutrientes para todas as partes do seu corpo. Seu coração é o motor, bombeando mais de cinco litros de sangue da cabeça aos pés – sem nunca fazer uma pausa. O sangue viaja pelo corpo em vasos – as artérias levam às periferias e as veias são as estradas de volta ao coração. Quando surge um problema em qualquer um desses vasos sanguíneos, a parte do corpo conectada sofrerá redução do fluxo sanguíneo e você começará a notar sintomas de má circulação. (fonte) O vídeo explora o Coração – O Sistema Circulatório Causas da má circulação sanguínea A má circulação pode afetar qualquer pessoa, mas é mais comum em pessoas mais velhas. Não é uma condição em si, mas é o resultado de outros problemas de saúde. Se não for tratada, tem sérias consequências – danificando seu cérebro, coração, fígado, rim e membros. Várias condições podem causar má circulação, incluindo: Obesidade

Diabetes

Condições cardíacas e problemas arteriais

Fumar

Gravidez

Dieta inadequada

Falta de exercícios regulares

Sentado ou em pé em um lugar por muito tempo

Doença Arterial Periférica (vasos bloqueados por colesterol/“placa”)

Coágulos de sangue

Varizes

Doença de Raynaud (doença de pequenos vasos nos dedos das mãos e dos pés) (fontes: 1, 2) Sintomas de problemas de circulação sanguínea 1. Mãos e pés frios O sangue transporta calor do seu núcleo para o resto do seu corpo. Como suas mãos e pés estão mais distantes do coração, faz sentido que o fluxo reduzido o deixe com extremidades geladas, mesmo quando você estiver em uma sala quente. 2. Inchaço nos Membros Inferiores Quando o sangue se move mais lentamente através de seus vasos, a pressão começa a se acumular no interior. Para aliviar isso, seu corpo permite que algum fluido vaze para o tecido circundante – causando inchaço, geralmente nas pernas, mãos ou pés. 3. Pele Descolorida O sangue que está cheio de oxigênio é vermelho brilhante. Se o seu sangue estiver faltando, ele pode ficar mais azulado. Isso aparecerá como uma tonalidade azul nos dedos das mãos e dos pés, ou aparência machucada se você tiver má circulação. 4. Varizes Se você tiver bloqueios ou fluxo sanguíneo reduzido em suas pernas (por exemplo, trabalhar em um emprego onde você fica o dia todo faz com que o sangue se acumule em suas pernas), você provavelmente começará a desenvolver varizes. O sangue se acumula nos vasos, causando aumento da pressão e, eventualmente, torcendo e inchando os vasos. As varizes costumam coçar e podem ser dolorosas. O seu médico ou farmacêutico pode recomendar produtos para prevenir o agravamento das varizes, como meias de compressão. 5. Úlceras de perna As úlceras são áreas dolorosas, vermelhas e inflamadas da pele que podem aparecer como uma erupção cutânea persistente e recortada. Em casos de má circulação, as úlceras começarão a se desenvolver na parte inferior das pernas perto dos pés. 6. Feridas lentas ou que não cicatrizam Além de oxigênio e nutrientes, seu sangue transporta células imunológicas para onde elas forem necessárias. A diminuição do suprimento sanguíneo significa uma cicatrização mais lenta, especialmente nas extremidades. 7. Falta de Energia Quando seu corpo não está recebendo oxigênio suficiente do sangue, ele entra em modo de conservação. Isso significa que economiza energia o máximo possível, deixando você se sentindo esgotado e lento, mesmo quando acaba de sair da cama. 8. Memória Fraca e Função Cognitiva Se você não está pensando com clareza ou está se tornando mais esquecido, o suprimento sanguíneo reduzido para o cérebro pode ser o culpado. O fluxo sanguíneo deficiente retarda tudo, incluindo sua função cognitiva. 9. Dormência ou formigamento nas extremidades Se você encontrar seus braços ou pernas “adormecendo” mais do que o normal, isso é um sinal de má circulação sanguínea. Às vezes, é normal, por exemplo, se você cruzar as pernas por um longo período de tempo – o peso da parte superior da perna está esmagando os vasos sanguíneos da perna, como pisar em uma mangueira de jardim, o que significa que o sangue não pode passar. No entanto, se você tiver esse sintoma sem uma causa óbvia, verifique com seu médico. 10. Dor nos Membros Uma dor latejante ou pungente nos membros ou cãibras musculares durante o exercício pode ser um indicativo de problemas de circulação sanguínea. Fluxo sanguíneo reduzido significa que não há nutrientes suficientes para alimentar seu treino. 11. Feitiços de tontura A tontura geralmente é causada pela redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. A tontura ao se levantar, em particular, está associada à pressão arterial baixa. 12. Dores de cabeça Alguns tipos de dor de cabeça e enxaqueca são causados ​​por alterações nos vasos sanguíneos e no fluxo sanguíneo para o cérebro. Se de repente você começar a ter dores de cabeça, pergunte ao seu médico se a circulação sanguínea pode ser um problema. 13. Disfunção Erétil/Diminuição da Libido O fluxo sanguíneo ruim não significa apenas falta de suprimento de sangue para as mãos e pernas – também afeta seus órgãos reprodutivos. O baixo fluxo sanguíneo nesta área resulta em disfunção erétil em homens e falta de libido em todos os gêneros. 14. Dor no Peito A angina é uma dor de aperto ou aperto no peito, geralmente após esforço. Este é um sintoma muito sério de má circulação sanguínea – indicando que há falta de suprimento de sangue para o coração. Se você acha que está sofrendo de angina, consulte um médico o mais rápido possível. Existem muitos tratamentos bem sucedidos que podem melhorar a situação. 15. Problemas digestivos A redução do fluxo sanguíneo pode afetar todo o corpo – incluindo o sistema digestivo. Você pode encontrar seus intestinos se movendo mais lentamente, levando à constipação. (fontes: 1, 2, 3, 4, 5) Para onde ir a partir daqui? Há muitas maneiras de melhorar sua circulação sanguínea – parar de fumar, manter-se ativo e perder peso, para citar apenas alguns. No entanto, o primeiro porto de escala é o seu médico. A má circulação sanguínea pode ser um sinal de algumas condições com risco de vida, seu médico poderá identificar o problema subjacente e tratá-lo adequadamente. (fonte) Conclusão Espero que este artigo tenha sido informativo e tenha ajudado a identificar alguns sintomas que significam que você pode ter problemas de circulação sanguínea. É sempre uma boa ideia verificar os sintomas o mais rápido possível. Provavelmente não é nada grave, mas em casos raros pode ser um sinal de algo potencialmente fatal, por isso é melhor prevenir do que remediar. Fontes: 1, 2, 3, 4, 5 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

