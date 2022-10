O guia completo para a origem e os sintomas de metais tóxicos

Report This Content

Sintomas Todo mundo hoje tem metais tóxicos em seu corpo. O despejo industrial e a fabricação liberam metais em nosso ar, alimentos e água. O acúmulo de metal também é exacerbado por deficiências nutricionais. Este guia irá informá-lo sobre fontes de metais pesados ​​tóxicos, sintomas de toxicidade e como removê-los do seu corpo. Os metais pesados ​​são toxinas mortais escondidas em nossa alimentação e meio ambiente. Cádmio, alumínio, mercúrio, antimônio, chumbo, arsênico e outros são adicionados à cadeia alimentar de despejo industrial e poluição a montante, escoamento de pesticidas, emissões de incineradores, chaminés, aviação e exaustão de automóveis. Nossos corpos não podem metabolizar esses metais, que devem ser ativamente purgados e desintoxicados do corpo continuamente antes que causem doenças. Fontes Arsênico Aves criadas convencionalmente, pesticidas, cerveja, sal de mesa, água da torneira, tintas, pigmentos, cosméticos, fabricação de vidro e espelho, fungicidas, inseticidas, madeira tratada, alimentos contaminados. Berílio Poluição do ar (queima de combustíveis fósseis), fabricação de plásticos, eletrônicos, ligas de aço e cinzas vulcânicas. Cádmio Cigarros, (tabaco e maconha), alimentos processados ​​e refinados, peixes grandes, mariscos, água da torneira, escapamento automático, recipientes galvanizados, tubos galvanizados, poluição do ar por incineração e exposição ocupacional. Cobre Cachimbos de cobre, cobre adicionado à água da torneira, pesticidas, natação em piscinas, dispositivos intra-uterinos, dietas vegetarianas, amálgamas dentais, suplementos nutricionais – especialmente vitaminas pré-natais, pílulas anticoncepcionais, glândulas supra-renais fracas e exposição ocupacional. Conduzir Água da torneira, fumaça de cigarro, tinturas de cabelo, tintas, tintas, esmaltes, resíduos de pesticidas e exposição ocupacional na fabricação de baterias e outras indústrias. Mercúrio Amálgamas dentais, peixes grandes, mariscos, medicamentos, poluição do ar, fabricação de papel, cloro, adesivos, amaciantes e ceras. Níquel Coroas e acessórios dentários, óleos hidrogenados (margarina, manteiga de amendoim comercial e gordura), mariscos, poluição do ar, fumaça de cigarro, chapeamento e exposição ocupacional. Níveis ideais de metais em nossos corpos Os níveis aceitáveis ​​de metais tóxicos variam um pouco, mas acredito que se deve procurar que os metais estejam nesses níveis muito baixos. O primeiro número, por exemplo 0,1 mg%, refere-se a qual deve ser o nível ideal em uma análise mineral do cabelo. O segundo número, ppm, refere-se a partes por milhão. Conduzir 0,1 mg% ou 1 ppm Mercúrio 0,025 mg% ou 0,25 ppm Cádmio 0,008 mg% ou 0,08 ppm Níquel 0,06 mg% ou 0,6 ppm Alumínio 0,2 mg% ou 2 ppm Arsênico 0,009 mg% ou 0,09 ppm Cobre 2,5 mg% ou 25 ppm Ferro 1,9 mg% ou 19 ppm Manganês 0,04 ou 0,4 ppm Se você fez um teste, esteja ciente de que um primeiro teste brilhante não significa nada – metais pesados ​​armazenados em seus tecidos, como ossos, cérebros e órgãos, não aparecerão no primeiro teste. Muitas pessoas estão muito doentes quando fazem um teste de cabelo e seus corpos não têm energia ou estão muito doentes para desintoxicar por mais tempo. A maioria dos metais é o que chamamos de “escondidos”, o que significa que os metais tóxicos não aparecem no cabelo, embora estejam em outras partes do corpo. Em muitas pessoas, seus corpos estão muito cansados ​​e desnutridos para se livrar dessas toxinas, então eles ficam “escondidos” nesses tecidos. Quando o corpo ficar mais forte, ele começará a empurrar os metais para fora e removê-los, o que será revelado em futuros testes de análise mineral do cabelo. Se o corpo tem energia suficiente para se livrar dele continuamente, o nível é mais alto no teste do cabelo. Um nível muito baixo significa que não se pode livrar dele, e está se acumulando dentro do corpo. Os metais pesados ​​devem ser expurgados ativamente por anos e só se revelarão em testes de cabelo subsequentes à medida que forem liberados do corpo. Sintomas Alumínio Anemia e outras doenças do sangue, cólicas, fadiga, cáries dentárias, hiperparatiroidismo, disfunções renais e hepáticas, doenças neuromusculares, osteomalácia. Arsênico Dor abdominal, ECG anormal, anorexia, dermatite, diarreia, edema, inibidor enzimático, febre, perda de líquidos, bócio, queda de cabelo, dor de cabeça, inibição dos sistemas enzimáticos sulfidrila, icterícia, espasmos musculares, palidez, vasodilatação, vertigem, vitiligo e fraqueza. Berílio Insuficiência adrenal, artrite, esporões ósseos, bursite, depressão, fadiga, osteoporose e sintomas de metabolismo lento. Cádmio hipertensão, artrite, anemia, arteriosclerose, cicatrização óssea prejudicada, doença cardiovascular, fertilidade reduzida, hiperlipidemia, hipoglicemia, dores de cabeça. Cobre Acne, hiperatividade e/ou insuficiência adrenal, agorafobia, alergias, perda de cabelo, anemia, ansiedade, colesterol elevado, fibrose cística, estrogênio elevado, déficit de crescimento, fadiga, dores de cabeça, hiperatividade, hipertensão, hipotireoidismo, infecções, inflamação, insônia, ferro doenças de armazenamento, diminuição da libido. Conduzir Dor abdominal, insuficiência adrenal, anemia, artrite, arteriosclerose, déficit de atenção, problemas nas costas, constipação, convulsões, fadiga, armazenamento prejudicado de glicogênio, alucinações, hiperatividade, inflamação, dificuldades de aprendizado, diminuição da libido, enxaquecas, cárie dentária. Mercúrio Disfunção da glândula adrenal, alopecia, anorexia, ataxia, rubor, dermatite, desânimo, tontura, fadiga, dores de cabeça, perda auditiva, hiperatividade, insônia, perda de autocontrole, perda de memória, alterações de humor, nervosismo, dormência e formigamento, dor nos membros , erupções cutâneas, salivação excessiva. Níquel Hemorragias, pressão arterial baixa, mal-estar, tremores e paralisias musculares, náuseas, problemas de pele, tetania e vómitos. Remoção de Metais Tóxicos Um programa Mineral Power é o melhor programa que já vi para remover todos os metais pesados ​​do corpo. Outros métodos, como a quelação, apenas removem os metais superficialmente e desequilibram mais o corpo porque o corpo está usando os metais para diferentes propósitos. Com base na análise mineral do seu cabelo, você receberá Suplementos para equilibrar e repor minerais e desintoxicar metais pesados ​​e produtos químicos. É preciso repor os níveis de minerais para que o corpo libere metais pesados. Os protocolos de estilo de vida e desintoxicação auxiliam na remoção de metais do corpo neste programa. Eu exorto a pessoa a desacelerar, descansar, dormir de 8 a 10 horas por noite e meditar, o que auxilia a desintoxicação inibindo o sistema nervoso simpático. Quando estamos neste estado de modo de luta ou fuga, o corpo não pode se desintoxicar. Enemas de café e saunas de infravermelho próximo são empregados para auxiliar os órgãos de eliminação do corpo, que estão sobrecarregados em nosso ambiente tóxico. Uma vez que você conhece e fornece os nutrientes exatos que todo o seu corpo precisa através de dieta e suplementação, nas combinações exatas para equilibrar adequadamente a química do seu corpo, seu corpo começa a se curar. Metais tóxicos e produtos químicos são removidos de forma natural e segura e os sintomas e doenças começam a desaparecer. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

