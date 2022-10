8 ideias elegantes de bebidas para despedidas de solteira

Report This Content

Receitas

Nutrição Não há nada como bebidas saborosas para dar um toque agradável à sua última festa ou da sua amiga como uma mulher solteira. Claro, nenhum barman está completo sem o seu equipamento, então certifique-se de ter seu liquidificador conectado e seus cubos de gelo prontos e vamos misturar! Se você prefere coquetéis batidos, comprar uma boa coqueteleira torna todo o preparo mais rápido e agradável. Considere os modelos que vêm com filtros, ou certifique-se de obter um separado, pois muitas bebidas exigirão. Agora que você tem suas ferramentas de bartender apropriadas, vamos a algumas receitas para animar sua despedida de solteira e torná-la memorável. Coquetéis fofos e extravagantes Para assuntos mais sofisticados, você pode abandonar o básico e ser aventureiro na sua escolha de bebidas. Não há nada de errado em tomar coquetéis clássicos, mas você pode escolher bebidas exclusivas para um evento mais memorável. Se você está tendo uma linda festa noturna de garotas ou uma boa festa, experimente uma dessas deliciosas misturas para impressionar seus amigos. Garota Glamour Se você deseja uma bebida extra fabulosa, é isso. Um coquetel cítrico em um copo com borda de açúcar, não é complicado, e os resultados são impressionantes. Parece ainda mais glamouroso se você usar açúcar rosa. Você precisará: 2 onças de vodca

1/2 litro de suco de limão fresco

1/2 litro de suco de limão fresco

1/2 oz xarope simples ou 1 colher de chá de açúcar

Um pouco de creme de cassis Encha um prato pequeno com açúcar e outro com um pouco de crème de cassis, mergulhe a borda de uma taça de martini no crème e depois no açúcar, girando para cobrir toda a circunferência. Combine os sucos, xarope e vodka com gelo e agite, agite, agite! Coe no copo e finalize com uma gota de cassis. Noivas Coradas Blushing Brides são fáceis de preparar, mas sofisticados. Feitos com champanhe, são espumantes e frutados e são ótimos para dias mais quentes ou encontros mais requintados. Você precisará: 1 oz de licor de frutas

1 g de granadina

4 onças de champanhe Você pode escolher seu licor de frutas favorito, e tudo o que você precisa fazer é despejá-lo e a granadina em uma taça de champanhe e cobri-la com champanhe. Voilà. Margaritas congeladas giradas de sangria Este toque simples, mas delicioso, das margaritas clássicas lhe dará um fabuloso coquetel rosa. Precisa de alguns minutos de preparação no dia anterior, mas é rápido e fácil de fazer durante a festa. Você vai precisar (para dois copos): 1 xícara de vinho tinto, congelado em cubos

Uma colher de sopa de suco de limão fresco

Suco de meia laranja

6 oz concentrado de limonada congelada

2 doses de tequila

2 tiros triple sec

Uma xícara de gelo Comece a bordar os copos para uma apresentação linda, mergulhando-os em água ou suco de limão e cobrindo as bordas com sal ou açúcar. Misture o concentrado de limão congelado com a tequila, uma dose de triple sec e gelo até ficar lamacento. Sirva, mas deixe um espaço extra nos copos para a sangria. Em seguida, bata os cubos de vinho congelados com a outra dose de triple sec e os sucos, misture nos copos e pronto. Olhando para apimentar as coisas? É a última festa de uma garota solteira, então por que não ficar um pouco atrevido? Seja para uma festa de strip-tease, uma noite de bar ou uma reunião em casa, coquetéis sugestivos são divertidos e adicionam um pouco de ousadia ao seu evento. Afinal, é uma festa de despedida de solteira, então deixe-se levar e aproveite essas bebidas sensuais. Conta-gotas rosa Se você não quer perder tempo preparando muitas bebidas, fazer um ponche é uma alternativa fantástica. Eles estão prontos em poucos minutos, e as pessoas podem se servir, ou você pode servir copos muito mais rápido do que fazer mais coquetéis. Você vai precisar (para 1,5 galões): 24 onças de vodca

12 latas de cerveja de 12 onças

24 onças pode concentrado de limonada rosa

Fatias de limão

Fatias de morango Adicione o concentrado e a vodka ao recipiente e misture-os. Depois, acrescente o restante, mexa mais um pouco e está pronto para servir, rápido e sem esforço. mamilo escorregadio Este é para os ousados. Deve ser engolido sem usar as mãos, de uma só vez, para que as camadas se combinem na boca para um sabor completo. Você precisará: 1/2 oz de Sambuca

1/2 oz de Bailey

Chantilly Despeje o Sambuca e coloque delicadamente os Baileys por cima, borrifando-o pela lateral do copo ou sobre as costas de uma colher para evitar misturar os dois. Adicione um pouco de chantilly por cima e esse é o seu mamilo escorregadio. Pau Escorregadio Se você não gosta de ter um mamilo na boca, pode se divertir mais com um Slippery Dick. É uma bebida em camadas também, mas com um sabor completamente diferente. Você precisará: 1 oz de amaretto

1 oz de licor de hortelã-pimenta Comece despejando o amaretto e coloque delicadamente o schnapps por cima, usando as costas de uma colher para evitar que se misturem. É para ser engolido sem as mãos como um desafio, então tente beber usando apenas a boca. Entre os lençóis Se a ideia de fazer sexo na praia não é atraente para você, tente fazê-lo – queremos dizer beber – Entre os Lençóis. Você precisará: 1 oz de rum branco

1 oz Cointreau

1 oz de conhaque

1/2 litro de suco de limão

Gelo moído

Uma fatia de limão (guarnição) Encha uma coqueteleira com os ingredientes e agite-a até que fique gelada. Coe para um copo de coquetel e decore com a fatia de limão. Orgasmo Depois de todos esses drinks provocantes, esse só faz sentido, né? Esta foto deliciosamente nomeada é uma opção cremosa para se soltar. Você precisará: 1/3 dose de creme irlandês Bailey’s

1/3 tiro Kahlua

1/3 tiro Amaretto Basta agitar tudo com gelo e coar em um copo, e você terá um orgasmo. Não poderia ser mais fácil, certo? Leve embora Sem dúvida, você impressionará seus convidados com qualquer uma dessas bebidas. Apenas certifique-se de escolher aqueles que melhor se encaixam no tom da festa, para que as coisas não fiquem desconfortáveis ​​ou estranhas. Downing Slippery Dicks pode ser muito divertido em um bar ou em casa, mas não se sentiria bem em um jantar chique. Agora que você já tem as bebidas prontas, procure ideias para festas de despedida de solteira menos convencionais. Alguns deles são perfeitos para esses coquetéis e podem tornar seu evento ainda mais memorável para seus convidados e, mais importante, para você mesmo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

