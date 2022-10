A erva engorda? – CMIO

Report This Content

Nutrição Muitas pessoas ao redor do mundo fumam maconha por várias razões e agora é legal em muitos lugares. Weed é a gíria para maconha, que é uma planta que é seca antes de ser fumada. Diz-se que a erva relaxa as pessoas, cria uma sensação de euforia (alta) e pode aliviar a dor… mas a erva engorda? Um estudo médico foi realizado e relatou que os fumantes de maconha consumiam mais calorias do que os não fumantes. O aumento da ingestão de calorias foi devido aos fumantes de maconha que queriam lanchar depois de fumar. Veremos algumas das razões pelas quais os fumantes anseiam por lanches e exploraremos maneiras de evitar lanchar alimentos não saudáveis. Os Munchies Muitas pessoas que fumam maconha terão um desejo por comida depois de fumar e isso é conhecido como larica. Os fumantes de maconha muitas vezes anseiam por doces, junk food e lanches não saudáveis. Os fumantes tendem a pegar a coisa mais próxima para lanchar em vez de selecionar alimentos saudáveis ​​para satisfazer seu desejo. A larica não é como comer normal e, em vez de comer alguns biscoitos do pacote, você provavelmente comerá todos. Este tipo de compulsão alimentar não é saudável e leva ao ganho de peso, bem como a outros problemas de saúde. Consumir grandes quantidades de salgadinhos, como batatas fritas, biscoitos, chocolate ou fast foods, aumentará os quilos. Por que eu recebo os Munchies? Quando você comeu uma refeição ou um lanche, seu cérebro lhe dirá que você está satisfeito e não vai querer comer. Quando você fuma maconha, seu cérebro pode ficar confuso e pode dizer que você precisa comer. É provável que você anseie por alguma comida e faça um lanche, mesmo que não precise. A maconha contém tetrahidrocanabinol (THC) que se liga a receptores no cérebro humano que regulam o humor e o apetite. Depois de fumar maconha, os receptores que controlam o apetite e normalmente dizem que você está cheio, agora vão dizer que você está com fome. Isso faz com que você coma mais do que o normal porque fumou um baseado. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube que explica os efeitos do THC no cérebro: Alguns fumantes de maconha dizem que sofrem de depressão após a alta que experimentam ao fumar. Se você está se sentindo para baixo, pode comer com conforto, e os comedores de conforto geralmente comem junk food e doces açucarados. Se você comer para melhorar seu humor, é provável que ganhe peso. Alguns fumantes de maconha dizem que sofrem de depressão após a alta que experimentam ao fumar. Se você está se sentindo para baixo, pode comer com conforto, e os comedores de conforto geralmente comem junk food e doces açucarados. Se você comer para melhorar seu humor, é provável que ganhe peso. Outra razão pela qual os fumantes ficam com fome é que a maconha pode fazer alguns alimentos cheirarem e terem um sabor melhor. Os alimentos que você geralmente evita podem se tornar muito mais atraentes depois de fumar um baseado. Quando seu cérebro lhe disser que aquelas batatas fritas salgadas vão ficar ótimas, é provável que você as abra e coma tudo. Como faço para evitar obter os Munchies? Se você ficar com fome depois de fumar maconha, há algumas coisas que você pode fazer para evitar comer alimentos ou lanches não saudáveis. Tente substituir seus lanches não saudáveis ​​por alimentos de baixa caloria, como frutas ou palitos de cenoura. Outros lanches, como nozes ou sementes, também são uma boa alternativa aos sacos de batatas fritas e barras de chocolate. Outra maneira de gerenciar seu consumo de junk food é não comprar a junk food em primeiro lugar, para que não seja uma opção. Se você não tiver doces ou junk food em sua casa, não poderá comê-los. Se você comprar lanches, tente procurar coisas que sejam de baixa caloria e sem açúcar. Você também pode comer algo antes de fumar, o que pode evitar que você fique com fome depois de fumar. Se você tomar café da manhã, almoçar e jantar antes de fumar maconha, é menos provável que tenha fome. Comer bem ao longo do dia deve enchê-lo para que você fique com menos fome. Beber muita água ou suco também pode ajudar a suprimir o apetite antes de fumar. Se você estiver hidratado antes e durante a sessão de fumar, pode ajudar a suprimir o apetite. Outra maneira de evitar invadir a geladeira ou os armários depois de fumar maconha é manter-se ocupado. Se você estiver fumando maconha com um grupo de amigos, pode jogar jogos de tabuleiro ou videogame para se manter ocupado. Se você estiver fumando sozinho, pode assistir a um filme ou adotar um hobby que o distraia dos lanches. Você também pode tentar mascar chiclete, o que pode ajudar a suprimir seu desejo por comida depois de fumar maconha. Mastigar um chiclete faz com que você produza saliva, o que pode levá-lo a pensar que está comendo. O chiclete também mantém sua boca úmida e enquanto você está mascando um chiclete você não come. Escovar os dentes é uma maneira eficaz de evitar comer e funciona para muitas pessoas. A maioria dos cremes dentais tem um sabor mentolado e esse sabor afeta o sabor da maioria dos alimentos. Você provavelmente não apreciará o sabor da comida quando sua boca estiver mentolada, o que pode ajudá-lo a evitar lanches. Aqui está uma lista rápida de coisas a fazer que podem ajudá-lo a evitar a fome depois de fumar maconha: Prepare alguns lanches saudáveis ​​antes de fumar maconha.

Não guarde lanches ou junk food em casa.

Coma o café da manhã, almoço e jantar antes de fumar maconha.

Encha com água ou suco fresco.

Mantenha-se ocupado.

Mascar chiclete para suprimir o apetite.

Escove os dentes depois de fumar maconha. Os efeitos da maconha no metabolismo Algumas variedades de maconha também podem diminuir seu metabolismo, o que significa que você queimará menos calorias ao se exercitar. Se o seu metabolismo estiver lento, você pode ganhar peso e achar mais difícil perder gordura corporal. Nenhum estudo médico, no entanto, concluiu que fumar maconha diminui o metabolismo. Erva daninha e exercício Todos sabemos a importância de se exercitar para ficar em forma e manter um peso corporal saudável. Se você fuma maconha, pode deixá-lo sonolento ou letárgico e pode não sentir vontade de se exercitar. Se você está sonolento ou muito relaxado, é mais provável que queira relaxar no sofá em vez de ir à academia. A falta de exercício devido ao fumo de maconha pode levar a um ganho de peso devido ao fato de você não estar queimando calorias suficientes. Para manter o peso corporal saudável, você precisa comer uma dieta equilibrada e fazer algum exercício. Se você está colocando muitas calorias em seu corpo e não se exercitando, você vai ganhar peso. A última palavra… Fumar a substância real da erva não vai fazer você engordar, pois não é comida e você não está consumindo nenhuma caloria. Coisas como idade, sexo e estilo de vida podem ter alguma influência sobre se você ganha peso depois de fumar maconha. Existem também muitas variedades diferentes de maconha e todas elas têm efeitos diferentes nos receptores do cérebro. A maneira como fumar maconha afeta seu cérebro pode levar a um ganho de peso se você comer larica e comer lanches. Se você fuma maconha regularmente e come alimentos não saudáveis, provavelmente vai ganhar peso. Você também vai ganhar peso se não sentir vontade de se exercitar devido à letargia depois de fumar um baseado. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

