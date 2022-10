Beef Jerky é saudável para você? Aqui estão os fatos nutricionais

Report This Content

Alimentos Beef jerky é um lanche popular que é vendido on-line, em lojas de alimentos, supermercados e postos de gasolina em todo o mundo. As tiras magras de carne bovina são secas, temperadas e curadas com sal para preservá-la. A carne seca também pode ser temperada com vários temperos para dar sabores diferentes, mas é bom para você? Analisaremos os fatos nutricionais para determinar se o charque é uma opção de lanche saudável. Veremos as quantidades de cada nutriente e quanto de cada um você deve incluir em sua dieta. Informações Nutricionais Uma porção de 28,35 gramas de carne seca contém 116 calorias, das quais 65,3 calorias são provenientes de gordura. Carne A carne bovina é uma carne vermelha que consiste em proteínas e gorduras e é o principal ingrediente usado para fazer carne seca. Comer muita carne vermelha não é recomendado, mas comer com moderação é bom. Uma das coisas boas do beef jerky é que a maior parte da gordura é removida durante o processo de secagem. Gordura total Uma porção de 1 onça de carne seca contém 3,1 gramas de gordura saturada, 3,2 gramas de gordura monoinsaturada e 0,3 grama de gordura poliinsaturada. Demasiada gordura saturada não é saudável e muito dela pode levar ao colesterol alto e doenças cardíacas. Não há o suficiente dessa gordura ruim no charque para torná-lo insalubre. As gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas são as gorduras boas e nada prejudiciais. Adicionar gorduras boas à sua dieta é benéfico para sua saúde e você deve comer alimentos que contenham essas gorduras. Nosso corpo não pode produzir essas gorduras e adicioná-las à sua dieta pode ajudar a diminuir o colesterol e manter um coração saudável. Sódio Devido ao fato de que a carne seca é curada com sal, ela tem um alto teor de sódio. Uma porção de 1 onça do lanche contém 590 miligramas de sódio, que é 25% da dose diária recomendada (RDA) para adultos. Evidências médicas concluíram que dietas ricas em sódio não são saudáveis ​​e muito sal pode levar a sérios problemas de saúde. Se você vai comer carne seca regularmente, você deve monitorar a quantidade de sal que você come diariamente. Muitos alimentos contêm sal adicionado e é fácil consumir muito, então isso precisa ser evitado. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube que explica por que muito sódio em sua dieta é ruim: Colesterol Uma porção de 1 onça de carne seca contém 13,6 miligramas de colesterol e a ingestão diária recomendada é de 200 a 300 miligramas. O excesso de colesterol pode entupir suas artérias, o que pode levar a doenças cardíacas. Contanto que você não coma muitos alimentos ricos em colesterol, você pode comer carne seca sem se preocupar. Potássio Uma porção de 1 onça de carne seca contém 169,2 miligramas de potássio, que não é prejudicial. O potássio é necessário para manter um corpo saudável e a maioria das pessoas o obtém de sua dieta normal. Não há uma dose diária recomendada de potássio e as deficiências são raras. Carboidratos Em uma porção de 1 onça de carne seca há 3,1 gramas de carboidratos e alguns deles vêm do sabor. Os carboidratos são compostos por 2,6 gramas de açúcar e 0,5 gramas de fibra. Essas quantidades tornam o beef jerky um lanche com baixo teor de carboidratos, preferível a outros lanches disponíveis. Proteína A proteína se decompõe em aminoácidos no intestino, que é então usado para construir tecidos e enzimas. Uma porção de 1 onça de carne seca contém 9,4 gramas de proteína, que é cerca de 5% da dose diária recomendada. Homens saudáveis ​​devem ingerir 55 gramas de proteína e mulheres devem ingerir 46 gramas. A falta de proteína pode levar a vários problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, fadiga e perda de massa muscular. Se você não está ingerindo proteína suficiente de sua dieta, é útil obter uma porcentagem dela de um lanche saboroso. Vitaminas A carne seca também contém uma série de vitaminas e minerais e alguns deles são essenciais para manter um corpo saudável. A vitamina B12 ajuda a manter os nervos e as células sanguíneas saudáveis ​​e a vitamina B6 ajuda no metabolismo do corpo. Uma porção de 1 onça de carne seca contém 0,1 miligramas de B6 (4% RDA) e 0,3 μg de B12 (12% RDA). A niacina (vitamina B3) é uma vitamina solúvel em água que não é armazenada no corpo, por isso temos que obtê-la diariamente através dos alimentos. A niacina ajuda o corpo a usar carboidratos, gorduras e proteínas para produzir energia. Uma porção de 1 onça de carne seca contém 0,5 miligramas de niacina, que é 3% do que você precisa todos os dias. O folato é uma forma natural de vitamina B9 e é encontrado em verduras como espinafre, couve e nabo. Esta vitamina essencial estimula o crescimento de células e tecidos e tem vários benefícios para a saúde. Uma porção de 1 onça de carne seca fornecerá 38 μg de folato, que é 10% da sua RDA. Beef jerky também contém traços de vitamina D, vitamina E (1% RDA) e vitamina K (1% RDA). Minerais A carne seca é uma boa fonte de ferro, essencial para mover o oxigênio pelo corpo em nossas células sanguíneas. Uma porção de 1 onça de carne seca contém 1,5 miligramas de ferro, que é 20% da dose diária recomendada. O teor de ferro torna a carne seca uma boa opção de lanche se você tiver deficiência de ferro. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube com algumas informações sobre o ferro e por que ele é necessário: O zinco é outro mineral que o corpo precisa para apoiar o sistema imunológico e é essencial para a divisão celular. Uma porção de 1 onça de carne seca contém 2,3 miligramas de zinco, que é 16% da ingestão diária recomendada. O zinco é outro mineral que o corpo precisa para apoiar o sistema imunológico e é essencial para a divisão celular. Uma porção de 1 onça de carne seca contém 2,3 miligramas de zinco, que é 16% da ingestão diária recomendada. O cálcio é essencial para dentes e ossos saudáveis ​​e é necessário para a coagulação do sangue. Uma porção de 1 onça de carne seca fornecerá 5,7 miligramas de cálcio, que é 1% da dose diária recomendada. A carne seca também contém 14,5 miligramas de magnésio (5% RDA), o que pode ajudar a prevenir a pressão alta. Beef jerky também contém fósforo e uma porção de 1 onça contém 115,4 miligramas, o que representa 12% da sua dose diária recomendada. O corpo humano precisa de fósforo para filtrar resíduos e reparar células danificadas. Se seus níveis de fósforo estiverem muito altos ou baixos, você pode sofrer de dores nas articulações ou fadiga crônica. O cobre é um mineral essencial usado pelo corpo para produzir glóbulos vermelhos e manter o sistema imunológico. O cobre também ajuda o corpo a absorver ferro e produzir colágeno. Uma porção de 1 onça de carne seca tem 0,1 grama de cobre, que é 4% da ingestão diária recomendada. A carne seca também contém um mineral chamado selênio, que é encontrado em alguns alimentos. O selênio ajuda o corpo a produzir enzimas antioxidantes que previnem danos às células. Uma porção de 1 onça de carne seca contém 3 μg de selênio, que é 5% da sua dose diária recomendada. A colina é um micronutriente que o corpo produz em pequenas quantidades, mas também precisamos obtê-lo dos alimentos. A colina é encontrada em ovos, carne bovina, verduras e salmão e é importante para manter a função hepática saudável. Uma porção de 1 onça de carne seca contém 30,9 miligramas de colina, que é 6% da sua dose diária recomendada. Beef jerky também contém uma pequena quantidade de água e uma porção de 1 onça contém 6,6 gramas. Vale a pena notar que os fatos e números são baseados em uma dieta de 2.000 calorias por dia e são apenas um guia. Se sua ingestão de calorias for menor ou maior, esses números serão diferentes. Variações Muitas empresas fabricam carne seca e usam uma ampla variedade de aromas para oferecer aos clientes alguma variedade. O resultado é que cada marca de charque é diferente e contém coisas diferentes. A única maneira de saber com certeza o que está no charque é lendo a embalagem. Você também pode comprar carne seca com baixo teor de sódio, bem como variedades orgânicas e sem glúten. Carne seca com baixo teor de sódio é uma boa opção se você tiver pressão alta ou problemas cardíacos. Os produtos orgânicos são agora muito populares e há uma série de produtos orgânicos de carne seca no mercado. Quais são os benefícios de comer carne seca? Existem algumas boas razões para comer carne seca quando você sente vontade de um lanche entre as refeições. Beef jerky contém menos calorias do que muitos outros lanches, mas ainda tem algum valor nutricional. Se você pode obter alguns nutrientes de um lanche de baixa caloria, deve ser benéfico. Outro benefício de comer carne seca é que é feito de carne crua em vez de carne cozida. A carne crua é muito mais fácil de digerir do que a carne cozida e os nutrientes da carne seca serão absorvidos mais rapidamente. Se você pode obter nutrientes em seu corpo rapidamente, você obterá o máximo benefício deles. A proteína e os nutrientes do charque também podem lhe dar mais energia ao longo do dia. Comer um lanche de alta energia, como carne seca antes do treino, pode melhorar seus treinos. Você também pode lanchar um pouco de carne seca após o treino para dar um impulso de energia e reduzir a lentidão. A carne seca também dura melhor do que outros petiscos quando a embalagem é aberta. Devido ao fato de que a carne seca foi seca e curada, ela não começa a se deteriorar como outros petiscos. A NASA deu pacotes de carne seca para astronautas porque era um lanche de alta energia que dura sem ser refrigerado. Devo comer carne seca? Depois de olhar para os fatos nutricionais, você pode comer carne seca com moderação e não vai prejudicá-lo. Beef jerky é um lanche de alta energia que é uma boa fonte de proteínas, vitaminas e minerais essenciais. Não há gordura ou colesterol suficiente no charque para torná-lo insalubre e também é pobre em carboidratos. Se você gosta de um lanche, um pouco de carne seca é uma escolha melhor do que outros lanches disponíveis. Ter uma única porção (1 onça) de carne seca é melhor do que pegar alguns donuts ou um saco de batatas fritas. Muitos dos lanches que comemos contêm aditivos e conservantes que não são saudáveis. A única desvantagem é que a carne seca tem um teor muito alto de sódio, o que pode causar problemas de saúde se você comer muito. Se você tem pressão alta, deve limitar a quantidade de carne seca que come devido ao seu teor de sódio. Você também deve verificar os ingredientes na embalagem para se certificar de que não é alérgico a nenhum deles. Mais

