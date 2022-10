Os melhores pós de proteína vegana em 2022

Em pó Obter proteína suficiente de sua dieta é essencial e alimentos como frango, peixe e ovos são uma boa fonte de proteína. No entanto, se você for vegano, terá removido carne, peixe e laticínios de sua dieta. Se a sua dieta está em falta, há uma solução simples para obter sua ingestão diária de proteínas; você pode usar um pó de proteína vegana. Tenho vários amigos que são veganos e a maioria deles usa suplementos diariamente. Alguns deles tomam suplementos vitamínicos e as pessoas que se exercitam usam proteínas em pó. A maioria deles diz que se beneficia ao tomar os pós de proteína e seus níveis de energia aumentam. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube que explica por que a proteína é importante: Quem precisa usar proteína em pó vegana? Você pode usar proteína em pó vegana para aumentar os níveis de proteína em seu corpo se não comer carne, peixe ou laticínios. Você também pode usar proteínas em pó quando estiver tentando construir massa muscular ao se exercitar. É importante monitorar sua ingestão de proteínas para garantir que você não esteja consumindo demais. Mesmo que você não seja vegano, pode usar pós de proteína vegana para complementar sua dieta. Muitas pessoas que comem carne, peixe e laticínios não ingerem quantidades adequadas de proteína. A dose dietética recomendada (RDA) para proteína é de 0,8 gramas por quilograma de peso corporal por dia. Como funciona o pó de proteína vegana? Os pós de proteína vegana ajudam o corpo a produzir aminoácidos para construir massa muscular saudável. Se você está tentando ganhar massa, é importante que você obtenha proteína suficiente para construir seus músculos. Os aminoácidos também ajudam os músculos a se repararem após uma tensão ou ruptura muscular. A maioria dos pós de proteína vegana são misturados com água ou um smoothie de frutas, o que os torna bebíveis. Consumir a proteína na forma de uma bebida facilita a digestão do corpo. Como escolho a proteína em pó vegana? Antes de comprar seu pó de proteína vegano, você deve observar os ingredientes usados ​​para fazer o produto. Verificar a lista de ingredientes é particularmente importante se você tem alergias ou intolerâncias. Muitos dos pós de proteína são feitos de ingredientes naturais, mas alguns contêm aditivos e cargas. Use um pó de proteína vegano que seja fácil de misturar, para que seja agradável de beber. Se o pó não se misturar, pode ficar grumoso ou ter um sabor de pó que pode ser desagradável. Alguns dos pós têm uma consistência calcária devido à natureza dos ingredientes. Se você toma outros suplementos, deve procurar um pó de proteína que seja um suplemento completo. Ter um suplemento tudo-em-um economizará tempo e dinheiro. Também será mais conveniente, pois você não precisará tomar cápsulas ou misturar várias bebidas por dia. Aqui estão algumas coisas para procurar ao escolher pó de proteína vegana: Verifique os ingredientes.

Use proteína em pó que seja fácil de misturar.

Considere um suplemento completo. Qual é a melhor proteína em pó vegana? Analisamos uma variedade de pós de proteína e selecionamos cinco que são adequados para veganos. Os principais pontos que analisamos foram qualidade, preço, quantidade em cada pote e a quantidade de proteína por porção. Analisamos cinco pós de proteína vegana e destacamos alguns prós e contras de cada produto.









Nossa escolha Todos os pós de proteína que analisamos são adequados para veganos e são fáceis de preparar. Nenhum desses pós de proteína contém aditivos prejudiciais e são seguros para beber. Os pós de proteína cobrem uma variedade de preços e todos fornecem quantidades adequadas de proteína. Depois de olhar para todos os produtos, o melhor pó de proteína vegana é o MRM Veggie Protein Powder. Este pó de proteína de preço razoável tem um gosto bom e é fácil de digerir devido às enzimas adicionadas. Também ficamos impressionados com a escolha dos sabores e gostamos do fato de o pó de proteína ser feito com ingredientes naturais. Mais

Conteúdo verificado por RJ5929

Sempre procure um médico

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.