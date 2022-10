Os melhores suplementos para reduzir os níveis de cortisol em 2022

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos Ganho de peso, pressão alta, mudanças de humor – só de pensar neles é suficiente para causar estresse! E quando você está estressado, seus níveis de cortisol também aumentam. Um hormônio do estresse, nosso corpo precisa dele para funcionar, mas em excesso e você pode ter problemas para perder peso, dormir à noite e fadiga crônica também. O melhor suplemento para diminuir o cortisol ajudará seu corpo em sua resposta ao estresse e equilibrará seus hormônios quando estiverem fora de sintonia. Todos nós já ouvimos as pessoas dizerem “oh, ela está hormonal no momento”, mas às vezes pode ser verdade (por mais que detestemos admitir!). Tenho certeza que as pessoas provavelmente acusaram Cersei de estar hormonal em Game of Thrones. Mas você não precisa ser uma rainha louca para sofrer de estresse, para muitos de nós isso faz parte da vida moderna. Tentar controlar seus níveis de cortisol com suplementos oferecerá muitos benefícios à saúde para uma vida mais livre de estresse. Vejamos o que podemos fazer para nos livrarmos desse estresse e qual é o melhor suplemento para diminuir o cortisol. O que é cortisol? Espero que, se você leu até aqui, tenha uma compreensão geral do que é o cortisol. Se não, como você sabe que deseja reduzi-lo? Simplificando, o cortisol é conhecido como o “hormônio do estresse” e faz parte dos hormônios adrenais. Um jogador-chave no sistema natural de alerta precoce de luta ou fuga do corpo, o cortisol funciona com a adrenalina em momentos de estresse. Se você se deparar com um dragão andando na rua, seu corpo precisa de energia para tomar a decisão de combatê-lo ou fugir. Felizmente os dragões não são reais (não diga a Daenerys), mas infelizmente, o estresse é muito real. Em momentos de emergência, o cortisol é útil e até essencial para o funcionamento do corpo. Mas o estresse crônico ao longo do dia causará níveis mais altos de cortisol, colocando você em maior risco de uma série de problemas físicos e mentais, incluindo: Ansiedade ou depressão.

Perda de memória.

Declínio cognitivo.

Dores de cabeça.

Doença cardíaca.

Problemas de sono.

Ganho de peso.

Fadiga crônica. O vídeo do YouTube a seguir fornece uma explicação breve, mas mais detalhada, do papel que o cortisol desempenha no corpo humano. Como podemos diminuir o cortisol? Coisas assustadoras. Mas há boas notícias, existem muitas maneiras de diminuir seus níveis de cortisol sem medicação. O cortisol é liberado pelas glândulas supra-renais na circulação quatro vezes por dia. O maior desses lançamentos é o da manhã, por volta das 8h, que lhe dá energia para começar o dia. Os níveis de cortisol devem diminuir ao longo do dia, mas o estresse prolongado ou repetido fará com que eles aumentem. Níveis de estresse e cortisol Reduzir o estresse é a melhor maneira de diminuir o cortisol, mas nem sempre é tão fácil quanto parece. Às vezes, o desaparecimento das crianças pode ser o melhor alívio do estresse que posso obter, mas isso talvez seja um pouco extremo em uma base mais permanente! Os métodos naturais de alívio do estresse incluem meditação, exercícios de respiração profunda ou relaxamento ao ar livre. Caso contrário, evite procurar por dragões! Exercício regular para baixar o cortisol O exercício é uma das melhores maneiras de combater os altos níveis de cortisol, mas tome cuidado para não se exercitar demais. O estresse físico excessivo terá o mesmo efeito nos níveis de cortisol que o estresse mental e fará com que eles aumentem. Trinta minutos por dia fornecerão exercícios suficientes para ajudar a controlar os níveis de cortisol. Níveis de cortisol e sono Dormir é bom. Garantir que você durma o suficiente ajuda seu corpo a se rejuvenescer e leva a uma vida mais saudável e menos estressante. Os níveis de cortisol devem estar no seu nível mais baixo quando você vai para a cama, a última coisa que você quer é uma noite estressante de reviravoltas. Usado com outras formas naturais de reduzir o cortisol, o sono pode ser uma ferramenta eficaz na redução dos níveis de cortisol. Dieta e suplementos Muitos alimentos e ervas ou botânicos podem ser uma boa maneira de controlar a produção de cortisol. Uma dieta anti-inflamatória rica em fibras, antioxidantes e nutrientes essenciais pode permitir que você controle melhor seu peso e níveis de açúcar no sangue. Isso reduzirá ainda mais os níveis de cortisol. Extratos naturais que reduzem os níveis de cortisol Certos extratos botânicos como fosfatidilserina e ashwagandha são cientificamente comprovados para ajudar a diminuir o cortisol. Outros vegetais como Rhodiola rosea ou ginkgo biloba são usados ​​na medicina chinesa há milhares de anos para aliviar o estresse e, portanto, reduzir os níveis de cortisol. Ashwagandha demonstrou reduzir os níveis de cortisol em humanos estressados, muitas vezes em até 30%. Outro extrato comumente usado, a fosfatidilserina, também diminui a resposta do cortisol em humanos. Rhodiola rosea, outra erva adaptogênica reduz o cortisol e aumenta sua resistência ao estresse, mas é mais energizante do que sedativa – ideal para aquela fadiga crônica. Estudos mostraram que vegetais como o extrato de magnólia ajudam a equilibrar os efeitos do estresse, incluindo a ansiedade. Uma dose de 250 a 750 miligramas por dia reduz os níveis de cortisol noturno para ajudar no sono insuficiente devido ao estresse. Mesmo a vitamina C, mais conhecida por suas propriedades imunológicas, ajudará a prevenir níveis elevados de cortisol. Melhor suplemento para baixar cortisol Com tantos produtos diferentes disponíveis para diminuir seus níveis de estresse e cortisol, pode ser útil saber qual produto é ideal para você. Tal como acontece com qualquer novo regime de suplementos, é sempre aconselhável falar primeiro com o seu médico. Nós nos concentramos em suplementos com o objetivo principal de reduzir o cortisol, em vez de reforços de testosterona ou BCAAs, que também podem ajudar a reduzir o cortisol. Analisamos muitos dos suplementos mais vendidos para ajudá-lo a encontrar o melhor suplemento para reduzir o cortisol.









Nossa escolha Embora existam muitos bloqueadores de cortisol no mercado vendidos por diferentes razões, como sabemos se eles realmente funcionam? Se você está procurando perder peso, eles podem ajudar, mas certamente não serão uma droga milagrosa para perda de peso que os anúncios costumam reivindicar. Para diminuir o estresse e aumentar a sensação de relaxamento, a redução dos níveis de cortisol definitivamente ajudará, além das mudanças no estilo de vida que você pode fazer. Muitas das misturas que analisamos incluem uma variedade de ingredientes, todos destinados a reduzir o cortisol. Devido à alta potência de sua erva natural ashwagandha, que foi comprovada pela ciência para diminuir o cortisol, o KSM-66 Ashwagandha de DailyNutra é, em nossa opinião, o melhor suplemento para diminuir o cortisol. Usando uma cepa altamente potente de raiz de ashwagandha KSM-66, cultivada nas montanhas da Sibéria, este remédio antigo para alívio do estresse ajudará a diminuir o cortisol para um dia livre de estresse e mais energia e foco. As cápsulas ainda vêm com uma garantia vitalícia de 100%, DailyNutra tem certeza de que você vai amá-las. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report