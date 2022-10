Top 5 melhores bebidas para baixar a pressão arterial facilmente

Report This Content

Nutrição Pode parecer bom demais para ser verdade, mas simplesmente beber bebidas do dia a dia como água, leite, chá, certos sucos de frutas e vegetais ou até mesmo vinho tinto pode ajudar a diminuir a pressão arterial. Por que se preocupar com aqueles pequenos comprimidos para baixar a pressão arterial quando podemos conseguir a mesma coisa com bebidas refrescantes? Mas calma aí, não somos especialistas médicos, a palavra-chave aqui é ‘ajuda‘ para baixar a pressão arterial. (Se você estiver tomando medicamentos para baixar a pressão arterial, sempre procure o conselho de seu médico antes de mudar sua rotina de medicamentos.) A hipertensão, ou pressão alta, afeta quase um em cada três americanos, com 30% dos casos atribuídos à obesidade. Embora dois dos maiores fatores de risco, idade e genética, sejam algo sobre o qual você pode fazer muito pouco, você pode mudar seu estilo de vida e dieta para reduzir os riscos de pressão alta. O que você come e bebe todos os dias pode ter uma grande influência na sua pressão arterial. Aqui está o kicker. Até a água pode ser classificada como a melhor bebida para baixar a pressão arterial! Não é uma cura milagrosa que irá corrigir instantaneamente sua hipertensão, mas esta bebida simples trata uma grande lista de doenças que irão ajuda para diminuir a pressão arterial. Vamos dar uma olhada em algumas das outras bebidas que ajudarão a baixar sua pressão arterial, muitas das quais você provavelmente já está bebendo. Por que é tão importante baixar a pressão arterial? Primeiro, as estatísticas assustadoras… Em 2013, houve mais de 360.000 mortes relacionadas a, ou com, pressão alta como causa contributiva. São quase 1.000 mortes por dia. Outras estatísticas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças mostram que sete em cada 10 pessoas que sofrem seu primeiro ataque cardíaco também sofriam de pressão alta. A hipertensão, ou pressão alta, é a condição em que o sangue viaja pelos vasos sanguíneos do corpo com mais força do que o considerado saudável. A pressão arterial elevada pode danificar as paredes das artérias e vasos sanguíneos ao longo do tempo e ter muitos efeitos prejudiciais no corpo. Os principais riscos incluem um acidente vascular cerebral, ataque cardíaco ou insuficiência cardíaca crônica, mas também podem incluir danos ou insuficiência renal e até mesmo um aneurisma cerebral. Então o que nós podemos fazer? Como já dissemos, existem alguns fatores que afetam sua pressão arterial sobre os quais temos muito pouco controle. Você não pode mudar seus genes herdados ou quanto envelhece, mas pode fazer mudanças positivas em sua dieta. Um dos elementos-chave para baixar a pressão arterial é uma alimentação saudável rica em magnésio e potássio, pobre em sódio (o temido sal!), rica em antioxidantes e com grande quantidade de frutas e vegetais frescos. O que nos leva muito bem às bebidas. Quais bebidas são boas para baixar a pressão arterial? Podemos obter quase todos os minerais e nutrientes essenciais de muitas bebidas, algumas que incluem frutas e vegetais, para baixar a pressão arterial. Mesmo bebidas simples, como água e leite com baixo teor de gordura, ajudarão a diminuir a pressão arterial. Embora existam certas bebidas que devem ser evitadas, incluindo álcool e bebidas com cafeína, como cola ou café, que em níveis elevados podem causar pressão alta. Sucos frescos têm a vantagem de serem crus, sem nenhum dos nutrientes ou minerais perdidos durante o processo de cozimento. Sucos que podem baixar a pressão arterial incluem suco de beterraba, suco de aipo, suco de romã e suco de cranberry. Suco de uva, na forma de vinho tinto, também é considerado benéfico para baixar a pressão arterial, mas apenas com moderação (droga!). Os benefícios dos chás de ervas, sem cafeína, são conhecidos há muito tempo por seus poderes de reduzir o colesterol, mas você também sabia que eles podem ajudar a reduzir a pressão arterial também? Chás como chá de hibisco, camomila e chás verdes têm sido usados ​​por centenas, senão milhares de anos, para ajudar a baixar a pressão arterial. Outras bebidas que reduzem a pressão arterial incluem qualquer coisa com vinagre de maçã, água de coco e simplesmente leite. Vejamos com mais detalhes alguns: Água Começando com a mais simples das bebidas, a água, que responde por 85% do conteúdo líquido do sangue. Quando você não bebe água suficiente, seu sangue fica mais espesso e reduz o fluxo sanguíneo, o que pode levar a uma pressão arterial mais alta. Beber mais água é uma das maneiras mais simples de diluir o sangue espesso e diminuir a pressão arterial, A água também é capaz de eliminar muitas das toxinas e resíduos do sangue, incluindo a remoção do excesso de sódio, que pode estar aumentando a pressão arterial. O conselho médico geral recomenda beber oito copos de água por dia, embora um guia mais simplificado seja beber metade do seu peso corporal em onças por dia. Por exemplo, se você pesa 160 libras, você deve beber pelo menos 80 onças de água por dia. Água de côco Intimamente relacionado com a h20 que bebemos regularmente está o líquido claro encontrado dentro de cocos jovens e verdes que são colhidos com apenas cinco a sete meses de idade. A água de coco pode dar a qualquer outra água uma corrida pelo seu dinheiro na corrida para ser a melhor bebida para baixar a pressão arterial. O West Indian Medical Journal publicou um estudo em 2005 que analisou os efeitos do consumo de água de coco em pacientes hipertensos por um período de duas semanas. A pressão arterial foi significativamente menor naqueles que beberam a água de coco em comparação com um grupo de controle apenas bebendo água pura. O alto teor de potássio que ajuda a neutralizar os efeitos do sódio no corpo é a razão mais provável pela qual a água de coco é uma bebida tão boa para baixar a pressão arterial. Suco de beterraba A beterraba com seu alto teor antioxidante, incluindo vitaminas C e E, carotenos e ácidos fenólicos, reduz a pressão arterial. Um nitrato inorgânico encontrado no suco de beterraba é convertido em óxido nítrico no corpo que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, reduzindo a pressão sanguínea como resultado. Uma meta-análise de 16 estudos do Journal of Nutrition descobriu que a suplementação de nitrato inorgânico e suco de beterraba estava associada a uma redução significativa na pressão arterial. Vinho tinto A inclusão do vinho tinto nesta lista pode surpreender muitas pessoas, mas a boa notícia é que o consumo ocasional de vinho tinto pode ajudar a baixar a pressão arterial. (Wheyhey!) Embora o excesso de álcool às vezes seja responsável por danos em múltiplos órgãos e possa realmente aumentar a pressão arterial, beber até 300 mililitros de vinho tinto por dia pode ter efeitos benéficos na saúde do coração e na pressão arterial. Acredita-se que o alto nível de polifenóis antioxidantes bioativos, incluindo flavonóides, ácidos fenólicos e resveratrol, seja responsável pela redução da pressão arterial. No entanto, nem tudo são boas notícias, pois o vinho tinto não alcoólico mostrou ser mais eficaz do que o vinho tinto regular na redução da pressão arterial por um estudo publicado na revista médica Circulation Research. O álcool pode, em geral, enfraquecer a atividade antioxidante, tornando o vinho tinto não alcoólico muito mais eficaz na redução da pressão arterial. O óxido nítrico encontrado no vinho tinto não alcoólico e tradicional relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, o que permite um maior fluxo sanguíneo. Embora um pouco de álcool tenha demonstrado reduzir um pouco a pressão arterial, os especialistas argumentam que os benefícios são muito pequenos e não vale a pena começar a beber. Sucos de cranberry, romã e aipo Uma das melhores e mais fáceis maneiras de obter o máximo benefício de frutas e vegetais crus é em um suco. Embora os três sucos acima não sejam tradicionalmente encontrados na geladeira de muitas pessoas, eles são alguns dos melhores sucos para ajudar a baixar a pressão arterial. Adicionar qualquer um desses sucos à sua dieta deve fazer com que sua pressão arterial caia significativamente, com muitos nutricionistas recomendando o consumo deles. O suco de cranberry é rico em antioxidantes que ajudarão a reduzir a pressão arterial, aumentando o fluxo sanguíneo, reduzindo a inflamação e o alto teor de vitamina C dilatando os vasos sanguíneos. O suco de romã funciona da mesma maneira com altos níveis de antioxidantes, mas o aipo também adiciona nutrientes que reduzem a pressão arterial à mistura. Nutrientes como cálcio e potássio combinam-se com antioxidantes, vitamina A e vitamina C para tornar o suco de aipo uma das melhores bebidas para baixar a pressão arterial. A semente de aipo regula potencialmente sua pressão arterial, melhorando a circulação sanguínea e diminuindo a inflamação com seus extratos metanólicos, aquoso-tanólicos e hexânicos. Basta colocar cinco a 10 talos de aipo em seu espremedor ou liquidificador para fazer uma bebida refrescante que também ajuda a baixar a pressão arterial. O vídeo do Youtube a seguir mostra algumas das outras frutas e vegetais que você pode fazer suco para ajudar a baixar a pressão arterial. Leite com baixo teor de gordura/sem gordura Potássio e cálcio, dois dos nutrientes encontrados em abundância no leite desnatado ou desnatado, muitas vezes enriquecido com vitamina D, são conhecidos por promover uma pressão sanguínea saudável. Um estudo no British Journal of Nutrition relatou que a substituição de laticínios com baixo teor de gordura, especialmente leite, por versões integrais pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Os laticínios integrais contêm grandes quantidades de ácido palmítico que bloqueiam os sinais que relaxam os vasos sanguíneos, elevando a pressão arterial. Hibisco e outros chás de ervas O hibisco é usado há muito tempo para baixar a pressão arterial e até foi usado como chá para uma bebida refrescante. O hibisco e uma espécie de hibisco conhecida como rosela são conhecidos por ajudar a baixar a pressão arterial. A bebida karkade, frequentemente consumida nos países do Oriente Médio e na África, é uma bebida refrescante de verão que também ajudará a combater a pressão alta, muitas vezes associada a climas mais quentes e áridos. Fitoquímicos bioativos, semelhantes aos antioxidantes, são encontrados no chá de hibisco e funcionam como inibidores naturais da ECA, tornando-o uma bebida poderosa para baixar a pressão arterial. Um estudo de 2010 publicado pelo The Journal of Nutrition descobriu que beber chá de hibisco reduz a pressão arterial em adultos pré-hipertensos e levemente hipertensos. Acredita-se que um tipo de flavonóide também encontrado nos mirtilos seja responsável, juntamente com outros antioxidantes no chá de hibisco, que evita danos aos vasos sanguíneos. Outros chás que são bons para ajudar a baixar a pressão arterial incluem chá verde, chá oolong e até mesmo a tradicional xícara de chá preto. O chá verde e o oolong contêm antioxidantes que ajudam a reduzir a pressão arterial, com o chá oolong mostrando reduzir a hipertensão em até 46% com apenas duas xícaras e meia por dia. O chá preto não apenas ajuda a reduzir a pressão arterial em 10% à noite, mas também pode ajudar a limitar as flutuações da pressão arterial ao longo do dia. Melhor bebida para baixar a pressão arterial Embora você já tenha muitas das bebidas em sua casa (não vamos analisar o leite e a água), existem muitas bebidas comercializadas especificamente para ajudar a baixar a pressão arterial. Analisamos algumas das bebidas mais populares disponíveis para trazer uma breve revisão do que poderia ser a melhor bebida para ajudar a baixar a pressão arterial para você.









Nossa escolha Embora existam muitas maneiras naturais de ajudar a reduzir a pressão arterial, existem muitos produtos convenientes apoiados por pesquisas científicas que podem fazer o mesmo trabalho. Com os poderosos antioxidantes que funcionam como inibidores da ECA e um sabor azedo refrescante, o Tealyra Pure Hibiscus Tea é, em nossa opinião, a melhor bebida para baixar a pressão arterial que você pode facilmente encontrar e comprar hoje. Você pode ver muitos chás de hibisco em suas lojas locais, mas nem sempre pode ter certeza de que são feitos de flores de hibisco inteiras, podem ter adição de açúcar e às vezes deixar um sabor amargo. Mais

