Os 5 melhores multivitamínicos para homens com mais de 60 anos em 2022

Multivitamínico Você ingere vitaminas suficientes todos os dias? Você está recebendo absolutamente tudo? Enquanto muitos de nós tentamos ter uma dieta balanceada, cobrir todas as bases nem sempre é fácil. À medida que deslizamos serenamente para os anos crepusculares – bem, é assim que funciona em teoria, pelo menos – as coisas podem ficar ainda mais difíceis por várias razões válidas. No entanto, os idosos precisam ter um cuidado especial com a dieta. Então, como podemos obter tudo o que precisamos? O primeiro passo é uma boa dieta baseada em produtos frescos e naturais. Se isso não puder cobrir tudo, um multivitamínico de boa qualidade pode ser uma maneira muito conveniente de compensar o déficit. Descobrimos mais sobre multivitamínicos – por que são importantes – e, especificamente, como escolher o melhor multivitamínico para homens com mais de 60 anos. Desafios Nutricionais em Anos Avançados Muitas pessoas descobrem que, à medida que envelhecem, o apetite diminui gradualmente e precisam de refeições menores. Isso pode representar um desafio quando se trata de obter uma dose regular de todos os nutrientes de que precisamos. Pesquisa publicada no Journal of International Oral Health nos diz que problemas dentários podem ter um enorme impacto negativo na nutrição em nossos anos mais avançados. Pode ser mais difícil de mastigar e engolir, e as dentaduras podem tornar alguns alimentos proibidos. Mesmo antes da crise global dos fundos de pensão, muitos aposentados lutavam para sobreviver. Em anos mais avançados, coisas como despesas médicas podem deixar as pessoas com um orçamento baixo. Isso pode colocar alimentos de boa qualidade fora do alcance de alguns idosos. À medida que envelhecemos, muitas pessoas se tornam dependentes de transporte público, familiares e amigos para ir a lugares. Isso pode dificultar o acesso a alimentos frescos e saudáveis ​​para alguns. Ensaios clínicos também indicam que não receber luz solar direta regularmente pode resultar em deficiência de vitamina D. Os multivitamínicos são uma ótima solução para muitos idosos completarem seu perfil nutricional regularmente. Mas aí entramos no problema de qual é o melhor multivitamínico para homens com mais de 60 anos. Por que homens com mais de 60 anos não podem tomar qualquer multivitamínico? Nem todos os multivitamínicos são apropriados para todos. Por exemplo, embora uma dose generosa de vitamina A seja ótima para outros grupos demográficos, um estudo no American Journal of Clinical Nutrition sugere que muito dela pode ser tóxico em anos mais avançados. Da mesma forma, uma alta ingestão de ferro não é recomendada para homens na fase madura da vida; pode causar problemas como prisão de ventre. Em Current Biology, especialistas identificaram que as pessoas são mais propensas a sofrer de problemas de saúde, como hipertensão e outras doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e algumas condições neurológicas à medida que a idade aumenta. De mãos dadas com isso, muitas vezes vem uma quantidade maior de medicamentos regulares, e estes nem sempre se misturam bem com doses maiores de nutrientes específicos. Quais vitaminas os homens com mais de 60 anos precisam? Aqui está um rápido resumo das principais vitaminas para homens mais maduros: Vitamina D Necessária por todos para ossos e dentes saudáveis, a vitamina D também auxilia na produção de testosterona. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde, esse hormônio ajuda a regular o desejo sexual, a massa óssea e muscular e ajuda a produzir glóbulos vermelhos e espermatozóides. Vitamina b12 Esta vitamina ajuda a produção de glóbulos vermelhos, ajuda a aumentar a energia e melhorar a função do sistema nervoso. Pesquisas da Harvard Medical School indicam que a deficiência de B12 pode ser um problema particular para homens mais velhos e pode levar a depressão grave, problemas de memória, ansiedade e paranóia, perda de paladar e olfato e incontinência. As vitaminas são ACE! As vitaminas A, C e E estão repletas de ação antioxidante, o que é especialmente importante em anos mais avançados. Eles ajudam a combater os sinais de envelhecimento, podem ajudar a proteger contra doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, doenças oculares degenerativas e doenças mentais, e também ajudam a prevenir a perda de tecido muscular. Vitamina K Essencial para um coração saudável, ossos e coagulação do sangue. Com a idade, a pele torna-se frágil, tornando muito mais fácil bater, machucar e cortar. Quanto mais rápido os coágulos sanguíneos, menos extensos serão os danos, reduzindo o tempo de recuperação. A vitamina K também ajuda no controle da inflamação no trato digestivo Precauções para uso Embora seja importante ingerir todos os nutrientes de que precisamos regularmente, também é importante saber quando eles são apropriados e como tomá-los. Abaixo está um vídeo informativo sobre como as vitaminas são essenciais para o envelhecimento da população e algumas precauções para o uso de multivitaminas: Quais são os melhores multivitamínicos para homens com mais de 60 anos? Criamos cinco produtos de primeira linha, todos cuidadosamente selecionados para as necessidades dos homens mais maduros. Destacamos as características boas e não tão boas de cada suplemento para que você possa encontrar o melhor multivitamínico para homens com mais de 60 anos!









Nossa escolha Um multivitamínico de boa qualidade pode ser uma adição valiosa à dieta de muitas pessoas. À medida que envelhecemos, homens e mulheres têm necessidades alimentares ligeiramente diferentes, e um suplemento especificamente formulado para homens mais velhos ajuda a garantir um perfil nutricional completo. Todos os nossos cinco produtos eram populares entre muitos usuários, mas o que se destacou como o melhor multivitamínico para homens com mais de 60 anos foi o Centrum Silver Men Multivitamin/Multimineral Supplement Tablet. Os usuários gostaram da ampla gama de nutrientes incluídos neste suplemento. As pessoas tinham muita confiança na marca muito respeitável e sentiam que podiam ter certeza de um produto de boa qualidade. Certamente, muitas pessoas relataram uma melhora geral no bem-estar e energia extra com esses multivitamínicos. Adicione o excelente preço e é fácil ver por que esses são nossos melhores multivitamínicos para homens com mais de 60 anos. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

