Os 5 melhores probióticos para diverticulite em 2022

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Probióticos Você já ouviu falar em diverticulite? No geral – como afeta uma porcentagem tão pequena da população de pessoas – as chances são de que você não tenha. Mas as estatísticas publicadas em Clinics in Colon and Rectal Surgery indicam que, quando chegamos aos 80 anos, 66% de nós podem ter diverticulite. Então, talvez seja hora de falarmos sobre diverticulite – o que é, quais são os sintomas e como lidar com isso. Um tratamento para diverticulite que é apoiado por pesquisas científicas é incluir um suprimento regular de probióticos em sua dieta. Uma maneira fácil de fazer isso é tomar um suplemento probiótico. Aqui está mais sobre diverticulite, probióticos e como escolher o melhor probiótico para diverticulite. O que são probióticos? Probióticos é o termo para todas as várias cepas de leveduras e bactérias que vivem naturalmente no sistema digestivo. Muitos probióticos também são encontrados ou usados ​​para fazer produtos lácteos, como iogurte e queijo. Os probióticos também estão disponíveis como medicação prescrita usada para tratar condições que afetam o sistema digestivo. De acordo com um artigo de pesquisa no Journal of Clinical Infectious Diseases, os probióticos ajudam a criar um ambiente harmonioso no intestino, para que o processo de digestão e absorção de alimentos seja otimizado. Os probióticos ajudam a suprimir o número de bactérias nocivas em nosso trato digestivo, apoiam um sistema imunológico saudável e ajudam a combater infecções. O que é diverticulite? Esta é uma condição que afeta o trato digestivo. Afetando mais comumente pessoas com mais de 40 anos, os divertículos são pequenas protuberâncias que se formam nas paredes do intestino. Eles podem estar presentes e não causar nenhum sintoma, mas também podem se infectar ou inflamar. Nesse caso, os sintomas geralmente incluem alterações nos movimentos intestinais, náusea, febre, dor ou desconforto no abdômen. Abaixo está um ótimo vídeo explicando mais sobre diverticulite e o que a causa: https://www.youtube.com/watch?v=TL9_WKuNfu0 Por que usar probióticos para diverticulite? Há algumas pesquisas impressionantes para indicar que os probióticos podem ter um efeito muito positivo no controle da diverticulite. As teorias atuais indicam fortemente que os probióticos podem ajudar a controlar a diverticulite, equilibrando a microflora intestinal, repovoando-a com bactérias saudáveis ​​e reduzindo a inflamação. Muitas pessoas com diverticulite acham que os probióticos ajudam a reduzir o inchaço, gases e desconforto, aliviar a dor, melhorar a digestão e reduzir episódios de diarreia e constipação. Alguns acham que podem eliminar completamente os sintomas e prevenir episódios recorrentes. Quais são os melhores probióticos para diverticulite? Com uma variedade tão grande de produtos probióticos diferentes em oferta, escolher os melhores probióticos para diverticulite pode ser um desafio. Mas ei, estamos todos bem aqui! Tendo feito todo o trabalho duro para você, tudo o que resta a fazer é sentar e navegar pelos nossos cinco principais suplementos. Com todas as boas e más notícias expostas para cada produto, eliminamos a tensão de selecionar o melhor probiótico para diverticulite.









Nossa escolha A diverticulite pode ser uma condição muito desagradável, dolorosa e embaraçosa que pode ser debilitante para algumas pessoas. Felizmente, tratamentos como probióticos regulares foram cientificamente comprovados para ajudar. Mas pode ser difícil identificar os produtos mais eficazes para condições específicas. Então, qual é o melhor probiótico para diverticulite? Dos cinco suplementos de grande qualidade analisados, o mais impressionante foi Earth’s Pearl Probiotics, o melhor sistema de suporte digestivo completo probiótico do mundo. Um produto totalmente americano que teve muitas pessoas relatando resultados impressionantes na resolução de diverticulite, a maioria dos usuários viu isso como um produto de excelente qualidade que funcionou rapidamente. Uma ótima mistura de probióticos não transgênicos que realmente funciona é definitivamente um vencedor do nosso título de melhor probiótico para diverticulite. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report