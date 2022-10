Os melhores probióticos para intolerância à lactose em 2022

Report This Content

Probióticos Os probióticos são um tipo de bactéria e são essenciais para manter um sistema digestivo saudável. Os probióticos são encontrados em muitos produtos lácteos, mas se você é intolerante à lactose, estudos mostraram que você pode não conseguir digerir esses alimentos. Para obter sua dose diária de bactérias boas, você pode tomar probióticos para intolerância à lactose. Os probióticos não vão transformá-lo em um super-humano, mas podem melhorar sua saúde geral. Tomar um suplemento junto com uma dieta equilibrada e algum exercício pode ser benéfico. Se você estiver tomando algum medicamento de longo prazo, converse com seu médico antes de tomar qualquer suplemento. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube que mostra uma maneira alternativa de obter boas bactérias de produtos não lácteos: Quem precisa usar probióticos para intolerância à lactose? Qualquer pessoa intolerante à lactose pode usar probióticos para ajudar a manter um corpo saudável. Tanto homens quanto mulheres podem usar suplementos junto com sua ingestão diária de alimentos. Nenhum dos ingredientes é prejudicial e você deve sentir alguns benefícios ao tomar probióticos para intolerância à lactose. Você também pode se beneficiar de tomar probióticos, mesmo que não seja intolerante à lactose. Um grande número de pessoas que comem produtos lácteos não obtém bactérias boas suficientes dos alimentos que ingerem. Muitos dos alimentos processados ​​e refeições para viagem de hoje não contêm probióticos e outros nutrientes essenciais. Os probióticos são particularmente úteis para pessoas idosas cuja digestão pode não ser boa devido à idade. À medida que envelhecemos, nossa dieta pode mudar ou podemos não conseguir comer as mesmas coisas devido a problemas de saúde. Uma boa digestão nos últimos anos de vida é muito importante e um suplemento probiótico pode ajudar. Como funcionam os probióticos? Os probióticos são bactérias vivas que ajudam na digestão, garantindo um equilíbrio entre as bactérias encontradas no corpo. Equilibrar as bactérias significa que sua saúde gastrointestinal é boa. Manter um sistema digestivo saudável ajuda a reduzir o inchaço e os gases e também ajuda a prevenir a constipação. Quando seu corpo está funcionando corretamente, porque você tem o equilíbrio correto de bactérias boas/más, você obtém nutrientes dos alimentos que ingere. Se você é intolerante à lactose e não come certos alimentos, pode ser deficiente em nutrientes. Os probióticos ajudam seu corpo a absorver o maior número possível de nutrientes de sua dieta sem lactose. Como escolho probióticos para intolerância à lactose? Antes de comprar qualquer probiótico, você deve verificar os ingredientes para garantir que o produto seja isento de lactose. Você pode obter a lista de ingredientes no site do varejista ou verificando o rótulo do produto. Vale a pena notar que mesmo alguns dos produtos sem lactose contêm traços de proteína do leite. Você também deve verificar a dosagem dos probióticos para saber quanto vai gastar. Algumas das cápsulas são bastante caras, mas você pode precisar tomar apenas uma por dia. Embora alguns probióticos pareçam baratos, você pode ter que tomá-los ou mais e, portanto, não são mais baratos. Se você toma outros suplementos, como multivitamínicos, vale a pena procurar um suplemento completo. Alguns dos multivitamínicos também contêm probióticos que podem ser úteis. Ter um suplemento completo significa que você não precisa engolir muitas cápsulas individuais todos os dias. Antes de comprar qualquer probiótico, veja o que eles afirmam fazer para selecionar um produto adequado. A maioria dos probióticos é boa para os sistemas digestivo e imunológico, mas alguns têm outros usos. Alguns probióticos também podem ajudar nas condições da pele e aumentar os níveis de energia. Se você passa muito tempo viajando a trabalho ou lazer, deve procurar probióticos que não precisem ser refrigerados. Há uma série de probióticos que têm ingredientes liofilizados e estes são uma boa escolha. Se você comprar probióticos não liofilizados, eles terão que ser mantidos na geladeira para manter as bactérias vivas. Abaixo está uma lista de verificação rápida de coisas a serem observadas ao escolher probióticos para intolerância à lactose: Verifique os ingredientes antes de comprar.

Veja a dosagem.

Confira os benefícios de cada produto.

Veja como as cápsulas precisam ser armazenadas. Quais são os melhores probióticos para intolerância à lactose? Analisamos uma variedade de probióticos que podem ajudar na digestão, estimular o sistema imunológico e melhorar a saúde geral. Todos os probióticos que analisamos são adequados para pessoas com intolerância à lactose. Analisamos cinco probióticos e destacamos alguns prós e contras de cada um.









Nossa escolha Todos os probióticos que analisamos são adequados para adultos intolerantes à lactose. Todos eles ajudam a equilibrar as bactérias no intestino para ajudar na digestão e estimular o sistema imunológico. Cada produto contém ingredientes semelhantes e são cápsulas ou comprimidos que são tomados por via oral. Depois de olhar para todos os produtos, os melhores probióticos para intolerância à lactose são o Probiótico Pérola da Terra. Esses probióticos têm preços razoáveis ​​e são eficazes para ajudar na digestão para um corpo mais saudável. A Pérola da Terra também ajuda a impulsionar o sistema imunológico para combater resfriados e infecções. Felizmente, esses probióticos não precisam ser refrigerados, o que também os torna a escolha ideal para pessoas em movimento. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

