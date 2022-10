Os 5 melhores probióticos para BV e um trato urinário saudável em 2022

Probióticos Normalmente, é bastante incomum ouvir alguém falando sobre BV. Nós nem gostamos de usar o nome completo. Para constar, é vaginose bacteriana, e vamos falar sobre isso agora. Por quê? Porque é miserável – e constrangedor – e as pessoas precisam saber mais sobre isso. BV é uma condição que, embora felizmente não seja extremamente comum, pode ser difícil de lidar. Os sofredores geralmente acham que os sintomas são difíceis de se livrar e podem se repetir com frequência. Embora o tratamento com antibióticos seja eficaz para alguns, não é uma solução de longo prazo para todos. Algumas pessoas optam por tomar probióticos para ajudar a controlar a BV. Vamos dar uma olhada no que é BV, por que os probióticos podem ser úteis e como escolher os melhores probióticos para BV. Você está pronto? Vamos mergulhar mais fundo no sul!

O que são probióticos?

Este é o nome geral para um grupo de vários tipos diferentes de bactérias úteis e naturais. Idealmente, eles são encontrados em grande número no corpo – particularmente no sistema digestivo e, para as mulheres, na vagina.

Os probióticos desempenham um papel vital na boa digestão, um sistema imunológico saudável e na saúde vaginal. Uma revisão de pesquisas sobre probióticos publicada na revista médica ISRN Nutrition indica que essas bactérias amigáveis ​​melhoram a saúde intestinal, previnem a diarreia, reduzem os níveis de colesterol, melhoram a degradação da lactose e podem prevenir algumas formas de câncer.

Na vagina, a VB demonstrou ser mais provável de ocorrer em baixas concentrações de algumas das bactérias em suplementos probióticos, como os Lactobacilos. Uma revisão científica na revista Clinical Microbiology and Infection sugere que os probióticos parecem ter um efeito positivo marcante no tratamento e prevenção da BV em alguns ensaios clínicos.

O que é BV?

BV é a abreviatura mais socialmente aceitável para a condição médica vaginose bacteriana. De acordo com o Medical News Today, a BV é um tipo de infecção vaginal que afeta mais comumente mulheres de 15 a 44 anos de idade.

A VB acontece devido a uma mudança no equilíbrio entre os diferentes tipos de bactérias na vagina. Já sabemos que está associado a um número reduzido de bactérias Lactobacilli, mas os especialistas ainda não conseguiram identificar a causa exata.

O que os estudos de pesquisa podem nos dizer é que o risco de BV é aumentado por ter vários parceiros, fumar e duchas.

Se você está preocupado que você ou um membro da família possa ter BV, abaixo está um link para um vídeo informativo sobre como prevenir, identificar e gerenciar o BV:

Sintomas da VB

Os sintomas iniciais da VB são frequentemente confundidos com outras condições, como uma infecção do trato urinário. O diagnóstico correto de qualquer problema genito-urinário é essencial.

Os sintomas comuns da BV incluem corrimento fino cinza ou branco com um odor forte e desagradável – muitas vezes comparado a um cheiro de peixe que pode ser mais perceptível após a relação sexual. As sensações de coceira ao redor da área vaginal podem ser fortes e muito desconfortáveis, e algumas pessoas sentem ardor ao urinar.

Na pesquisa do UpToDate, uma grande proporção de pessoas não apresenta nenhum sintoma – esse número pode chegar a 75%. Portanto, mesmo que você não tenha sintomas, é desejável estar atento à BV durante a triagem regular.

Quais são os melhores probióticos para BV?

Com os EUA gastando mais de US$ 36 bilhões em suplementos nutricionais em 2017, existem muitas empresas produzindo centenas de produtos diferentes. Então, como escolher os melhores probióticos para BV?

Nossa escolha

A vaginose bacteriana, ou BV, pode ser uma condição extremamente desagradável e angustiante que pode ser difícil de banir permanentemente. A pesquisa destacou os suplementos de probióticos como eficazes no tratamento e na prevenção da recorrência da VB.

A qualidade em toda a nossa gama de cinco suplementos foi muito alta, e cada produto provou ser um sucesso com muitos usuários. O melhor probiótico para BV, no entanto, foi o VH Essentials Probiotics with Prebiotics and Cranberry Feminine Health Supplement. Ganhou muitos pontos de brownie com a grande maioria dos usuários, que ficaram muito impressionados com a extensão e a velocidade da redução dos sintomas de BV.

Várias pessoas relataram que este probiótico era muito mais eficaz do que vários outros que eles tentaram. Além disso, o excelente preço – uma pequena fração do custo do suplemento mais caro – o torna nossa principal escolha como os melhores probióticos para BV.

