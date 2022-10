O que é Seitan e como pode beneficiar seu corpo?

Report This Content

Num relance Seitan é um alimento nutritivo que é consumido em muitas partes da Ásia há séculos.

Derivado das proteínas do trigo, o seitan é adequado para dietas vegetarianas e veganas.

Existem prós e contras de incluir seitan em sua dieta, e é importante estar totalmente armado com os fatos. Em primeiro lugar, não entre em pânico. Não estamos investigando os reinos do satanismo aqui – que foi meu primeiro pensamento quando ouvi o nome dessa comida relativamente desconhecida. A ênfase no “t” em seitan sendo a única coisa que diferencia a pronúncia dos dois! Há referências ao seitan sendo usado na culinária chinesa desde o século VI dC, onde é conhecido como mianjin – seitan é o nome japonês dado a essa interessante comida vegana. Seitan ainda é usado em muitos pratos diferentes na culinária chinesa, e é comido em muitas partes do Japão, Vietnã e outras partes da Ásia, e ainda é popular entre os monges budistas. Seitan está se tornando mais amplamente disponível comercialmente e é fácil de fazer em casa. Mas o que exatamente é seitan? Para que serve e como é feito? Aqui está o seu guia completo para seitan… O que exatamente é Seitan? Seitan também é conhecido como glúten de trigo vital, que é uma descrição bastante precisa. Seitan é uma proteína derivada do trigo. A farinha de trigo é misturada com água e temperos para formar uma massa, que é descansada e depois lavada em água corrente para retirar o amido. Isso deixa apenas o glúten, que tem uma aparência fibrosa e semelhante à carne. A proteína de glúten restante é frequentemente misturada com vegetais e temperos, pode ser moldada e prensada em uma textura firme, compacta ou mais solta e aberta. Uma vez preparado e cozido, o seitan tem muito pouca semelhança com farinha ou pão. Há um ótimo vídeo sobre como fazer seitan abaixo. É um processo bastante longo e trabalhoso, mas também muito satisfatório, interessante e um ótimo treino, especialmente para os braços! O seitan é um alimento extremamente versátil e pode se tornar uma parte interessante de qualquer dieta. Como uma proteína à base de plantas, no entanto, pode ser uma adição particularmente satisfatória às dietas vegetarianas e veganas. O seitan é um alimento extremamente versátil e pode se tornar uma parte interessante de qualquer dieta. Como uma proteína à base de plantas, no entanto, pode ser uma adição particularmente satisfatória às dietas vegetarianas e veganas. Seitan pode ser cortado em fatias finas e usado em saladas e como recheio de sanduíche ou bagel. Alternativamente, pode ser cortado em cubos e enfiado em espetos para kebabs ou adicionado a ensopados e caril, moldado em costelas falsas, salsichas ou asas. Também pode ser usado como cobertura de pizza, triturado para fajitas e salteados ou misturado com aromas defumados (ou realmente defumado), depois pressionado para parecer bacon … poderíamos continuar … mas você entendeu. Qual é o gosto do seitan? Quando preparado sem temperos, o seitan tem um sabor bastante suave, mas não desagradável. Você conhece a velha frase “é um pouco como frango…”! Uma coisa muito legal sobre o seitan é que ele se comporta muito como a carne durante o cozimento; absorvendo todos os outros sabores muito bem. Este é um fator que faz com que o seitan tenha mais gosto de carne do que outros substitutos. Dependendo dos temperos adicionados e do método em que é preparado, o seitan pode dar uma boa impressão de várias carnes diferentes. Na verdade, ele tem uma textura bastante carnuda quando preparado corretamente e faz um trabalho muito melhor ao substituir a carne do que o tofu, na opinião de muitas pessoas. Você pode brincar com a textura do seitan. Pode ser feito para se assemelhar a um bife ou costeleta, mas também pode ser moldado em hambúrgueres ou bolas de carne (menos). Isso torna o seitan muito mais atraente visualmente, além de ter um sabor superior a outros substitutos de carne. Benefícios do Seitan Seitan não é apenas um alimento versátil, também pode ser muito saudável. Aqui está um guia rápido para alguns dos principais benefícios para a saúde: Zero Colesterol Algumas plantas contêm colesterol, mas o trigo não é uma delas, o que significa que o seitan não contém colesterol. Níveis elevados de algum colesterol é um fator de risco conhecido para doenças cardiovasculares. Reduzir a ingestão de colesterol na dieta pode ajudar a reduzir o risco. Pode ajudar na perda de peso Um alimento com muito baixo teor de gordura, baixo teor de carboidratos e uma excelente fonte de muitos tipos de proteínas essenciais em nossa dieta. Muitos estudos de pesquisa diferentes indicam que alimentos ricos em proteínas são mais saciantes e mantêm o estômago cheio por mais tempo, em comparação com carboidratos ou gorduras. Isso pode ajudar como parte de um plano de perda de peso. Além disso, seitan contém vitaminas B2, B3, B6 e algum ferro e zinco. As vitaminas B promovem a boa saúde dos olhos e da pele, estimulam o sistema imunológico, o sistema nervoso e ajudam a controlar a pressão alta, o colesterol e o diabetes. O ferro promove a saúde do sangue e a entrega de nutrientes a todos os tecidos do corpo e aumenta a imunidade; o zinco promove a cicatrização de feridas, a saúde dos olhos, auxilia no controle do açúcar no sangue e melhora a saúde reprodutiva e da próstata. Quando ter cuidado com o seitan Embora o seitan tenha muitas vantagens em termos de saúde e possa realmente apimentar as refeições e adicionar muita variedade à sua dieta, há algumas questões a serem observadas: Não para dietas sem glúten Correndo o risco de afirmar o óbvio, um substituto de carne feito de glúten não é adequado para quem precisa seguir um plano de alimentação sem glúten. Isso significa que seitan está fora do menu para pessoas com doença celíaca e qualquer pessoa com intolerância ao glúten. Além disso, alguns especialistas também estão preocupados que, como o seitan fornece uma grande quantidade de glúten, pode até aumentar o risco de alergias e intolerância ao glúten, embora atualmente não haja evidências científicas para apoiar essa teoria. Não é uma fonte completa de proteína A proteína é composta de blocos de construção menores chamados aminoácidos, dos quais há um total de 20 tipos diferentes. Nove deles são chamados de aminoácidos essenciais, porque são os únicos que não podem ser fabricados pelo corpo. Precisamos de um fornecimento regular de todos os nove aminoácidos essenciais em nossa dieta. Seitan se sai muito bem; contém oito deles. A lisina é a única que falta, e pode ser encontrada em lentilhas, tofu e amêndoas, então esses alimentos podem completar o perfil proteico. Observe o sódio Embora você possa fazer seitan em casa, não é um trabalho de 30 minutos, então a maioria das pessoas o compra. A desvantagem disso é que o seitan fabricado é altamente refinado e processado e geralmente contém muito sódio; em alguns casos, uma xícara de seitan contém até metade da dose diária recomendada. Moderação e equilíbrio são as chaves. Você vai dar uma chance ao Seitan? Então agora sabemos – seitan é uma proteína de trigo que é feita a partir da remoção do amido de uma massa de farinha, misturada com temperos antes de ser moldada e prensada para dar forma e textura e cozida. Na opinião de muitas pessoas, o seitan faz um bom trabalho ao imitar a textura da carne. Com a adição de diferentes temperos, o seitan pode ser uma adição muito interessante a qualquer dieta. Como um alimento com baixo teor de gordura, baixo teor de carboidratos e alto teor de proteínas, o seitan fornece a maioria dos aminoácidos essenciais e outros nutrientes. O alto teor de proteína significa que o seitan ajuda a manter o estômago cheio por mais tempo, o que pode ajudar em um programa de perda de peso. Um alimento puramente à base de plantas, o seitan é uma adição particularmente útil aos planos de alimentação vegetariana e vegana, embora não deva ser a única fonte de proteína. Com seitan comprado em lojas, muitas vezes rico em sódio, deve ser consumido com moderação e monitorado de perto por aqueles que seguem uma dieta com baixo teor de sódio. Alternativamente, você pode fazer seu próprio seitan – e controlar a quantidade de sal adicionado – facilmente em casa. Embora fazer seu próprio seitan seja demorado e um pouco trabalhoso, é um processo interessante e divertido brincar com sabores e texturas. Seitan definitivamente vale a pena experimentar – veja por si mesmo! Mais

