Guia para amido resistente: como ele pode ajudar a saúde do seu corpo

A maioria dos carboidratos que consumimos é composta de amido; longas cadeias de glicose comumente encontradas em grãos, batatas e vários alimentos. Tradicionalmente, os amidos são decompostos por enzimas no intestino delgado em açúcares simples. O amido é uma fonte de energia para o corpo.

Mas nem todo o amido é digerível. Partes do amido são resistentes à digestão e passam inalteradas pelo trato digestivo, que são conhecidas como amido resistente, com função semelhante à fibra solúvel.

O amido resistente é muito popular na pesquisa nutricional, com estudos mostrando muitos benefícios poderosos para a saúde do corpo humano, incluindo níveis mais baixos de açúcar no sangue, melhora da sensibilidade à insulina e redução do apetite. Outros benefícios para a saúde incluem melhorar o perfil lipídico do sangue, aumentar a absorção de micronutrientes e melhorar a saúde intestinal, embora esta pesquisa ainda seja bastante nova e em andamento.

O que é amido resistente?

No passado, sempre nos disseram que batatas e massas fazem pouco mais do que aumentar o tamanho da nossa cintura e são calorias vazias. Mas batatas, milho, arroz e outros alimentos anteriormente considerados carboidratos “ruins” podem realmente ajudá-lo a perder peso. O amido resistente é considerado um tipo único de fibra que pode ter um impacto poderoso na perda de peso e na saúde geral.

Embora você possa não estar ciente do amido resistente antes, é algo que você provavelmente comeu durante toda a sua vida. O amido resistente ocorre naturalmente em muitos alimentos ricos em carboidratos, como batatas, grãos e feijões, especialmente quando esses alimentos são resfriados. Como o nome sugere, resiste à digestão como muitos tipos de fibra, mas também pode aumentar as habilidades de queima de gordura do seu corpo, encher você e reduzir o apetite. É como um presente de cima para muitos dieters.

A pesquisa sobre o amido resistente não para na perda de peso, também é considerado um nutriente que combate as principais doenças, incluindo a prevenção do câncer, combate ao diabetes e doenças cardíacas e aumenta o sistema imunológico geral. Infelizmente, isso não significa que comer mais batatas fritas vai nos ajudar a ficar super saudáveis ​​e magros. Vejamos como funciona o amido resistente e como podemos obter mais desse “superalimento” em nossas dietas.

Como funciona o amido resistente? (O pedaço de ciência!)

O amido é um polissacarídeo que consiste em dois sacarídeos, ou açúcares; amilose e amilopectina A amilopectina tem uma área de superfície maior que se decompõe mais rapidamente e provoca um aumento do açúcar no sangue e, portanto, um grande aumento da insulina produzida pelo organismo. A amilose, dominante no amido resistente, é uma cadeia reta com menor área de superfície para digestão. A amilose é digerida muito mais lentamente e é menos provável que resulte em picos de glicose ou insulina.

Em vez de serem decompostas por enzimas no intestino delgado, as moléculas de amido resistentes chegam ao cólon (ou intestino grosso), onde as bactérias o fermentam e o decompõem em ácidos graxos de cadeia curta. Ácidos graxos como acetato, butirato e propionato são produzidos e podem ser absorvidos de volta ao corpo pelo cólon ou permanecer no cólon e ser usados ​​como energia. Esses ácidos graxos de cadeia curta também podem ajudar a proteger ou reparar o revestimento interno da parede do intestino e são considerados bons para sua saúde geral, impedindo o desenvolvimento de células anormais no intestino.

Nem todos os tipos de amido resistente são iguais e quatro variedades foram reconhecidas.

Tipo 1

Geralmente é encontrado em grãos, sementes e leguminosas. Evita a digestão porque está envolto nas paredes celulares fibrosas do grão.

Tipo 2

É encontrado em alimentos ricos em amido quando crus ou não processados, incluindo bananas verdes e batatas cruas.

Tipo 3

É criado quando alguns alimentos ricos em amido, como batatas ou arroz, são resfriados após o cozimento. O resfriamento do alimento pode transformar parte do amido digerível em amido resistente por um processo chamado retrogradação.

Tipo 4

Amidos resistentes são amidos que são quimicamente modificados para resistir à digestão. Alimentos processados, como pão e bolachas, geralmente incluem amidos resistentes feitos pelo homem.

Às vezes, vários tipos diferentes de amidos resistentes podem coexistir no mesmo alimento. O modo de preparo terá um grande impacto na quantidade total de amido resistente nos alimentos; com bananas, por exemplo, que amadurecem ou ficam amarelas degradam os amidos resistentes e os transformam em amido digestível normal.

Como o amido resistente pode beneficiar sua saúde?

A conexão óbvia entre o amido resistente e seu bem-estar está nos benefícios para a saúde intestinal que ele oferece. O butirato, um dos ácidos graxos de cadeia curta produzidos quando o amido resistente é fermentado no cólon, é a fonte de combustível preferida das células que revestem o cólon. O amido resistente alimenta as bactérias amigáveis ​​no intestino e indiretamente alimenta as células do cólon, aumentando os níveis de butirato. O amido resistente também reduz o nível de pH, pode ajudar a prevenir a inflamação e resulta em várias alterações que podem diminuir o risco de câncer colorretal, a quarta causa mais comum de morte por câncer no mundo.

O amido resistente também pode trazer muitos benefícios para sua saúde metabólica. Pode melhorar a sensibilidade à insulina e diminuir os níveis de açúcar no sangue, o que pode ajudá-lo a evitar doenças crônicas e viver mais. Ter baixa sensibilidade à insulina é uma das maiores causas de muitas das doenças mais graves do mundo, incluindo síndrome metabólica, diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares e doença de Alzheimer. Alguns estudos descobriram que consumir apenas 15 a 30 gramas por dia de amido resistente pode melhorar a sensibilidade à insulina em 33 a 50 por cento após apenas quatro semanas. O amido resistente também pode ter o que é chamado de efeito de segunda refeição, onde comer amido resistente no café da manhã pode ajudar a evitar picos de glicose no sangue após o almoço ou a próxima refeição.

Talvez um dos maiores benefícios do amido resistente seja o aumento do seu sistema imunológico. Níveis mais baixos de bactérias saudáveis ​​em seu sistema digestivo podem dificultar o combate a doenças. O amido resistente aumenta o crescimento de probióticos, o mesmo tipo de cultura de bactérias encontrada no iogurte que ajuda a equilibrar a proporção de bactérias boas versus ruins no intestino.

Amido resistente como o novo melhor amigo do Dieter

A queima de calorias do seu corpo pode ser aumentada adicionando amido mais resistente à sua dieta. O butirato, um dos ácidos graxos benéficos produzidos pela fermentação do amido resistente, pode bloquear a capacidade do corpo de queimar carboidratos. Ao impedir o fígado de usar carboidratos como energia, a gordura corporal armazenada e as gorduras consumidas mais recentemente são queimadas como combustível. O butirato efetivamente bloqueia a linha de combustível do seu corpo e força as células a usar gordura em vez de carboidratos como combustível.

Um estudo que analisou o efeito do amido resistente na oxidação lipídica descobriu que substituir apenas 5,4% de sua ingestão de carboidratos por amido resistente pode aumentar a queima de gordura em 20 a 30% após uma refeição.

Como outros tipos de fibra, o amido resistente pode mantê-lo saciado por mais tempo e suprimir a sensação de fome. Os ácidos graxos de cadeia curta desencadeiam hormônios como a leptina, que reduzem a necessidade do corpo de comer. Adicionar amido resistente a uma refeição aumenta a sensação de saciedade e você também comerá menos calorias. Como bônus, o amido resistente tem apenas 2 calorias por grama em comparação com as 4 calorias por grama do amido regular.

Como aumentar o amido resistente em sua dieta

Embora não haja diretrizes da FDA sobre quanto amido resistente você deve consumir diariamente, uma pesquisa nacional mostra que o adulto americano médio está comendo apenas 5 gramas por dia, muito menos do que o mínimo de 6 gramas por refeição recomendado para benefícios à saúde. Não faz sentido consumir excesso de amido resistente, pois qualquer coisa acima de 50 ou 60 gramas por dia provavelmente passará direto pelo seu sistema. Consumir demais pode sobrecarregar a fermentação no cólon e causar diarreia e inchaço.

Existem duas maneiras de obter amido mais resistente em sua dieta; seja de alimentos ou com suplementos. Muitos alimentos comuns são ricos em amido resistente, incluindo batatas cruas, batatas cozidas e depois resfriadas, bananas verdes, uma variedade de legumes, castanha de caju e aveia crua. A maneira como você prepara seus alimentos contendo amido pode ter o maior impacto na quantidade de amido resistente que você obtém. Cozinhar ou aquecer alimentos destrói os amidos mais resistentes, mas deixá-los esfriar pode recapturar parte do amido resistente em certos alimentos.

Muitos desses alimentos que você deve ter notado são ricos em carboidratos, o que não é bom se você estiver em uma dieta baixa em carboidratos. Alimentos fortificados podem ser outra maneira de introduzir amido mais resistente em sua dieta. Muitos alimentos comerciais são encorpados com Hi-maize, um pó de amido resistente de marca feito de milho. Pode ser usado em panificação com menos calorias e pode substituir um quarto da farinha normalmente usada em uma receita sem afetar a textura ou o sabor. Procurar produtos que incluam amido resistente em suas embalagens ou no nome é uma maneira ideal de complementar sua ingestão.

Melhores alimentos para adicionar amido resistente à sua vida diária

Aveia

Comece o dia com uma tigela de aveia para esse efeito importantíssimo da segunda refeição, que discutimos anteriormente. Uma tigela de 100 gramas de flocos de aveia cozidos pode conter cerca de 3,6 gramas de amido resistente e também é rico em antioxidantes. Ao deixar a aveia cozida esfriar por várias horas ou durante a noite, você pode aumentar ainda mais o amido resistente.

Arroz

O arroz é outra maneira barata e fácil de adicionar amido mais resistente à sua dieta. Ao cozinhar o arroz no início da semana e mantê-lo refrigerado, o resfriamento pode aumentar o amido resistente presente. O arroz integral é preferível, pois contém mais fibras e fornece mais micronutrientes como manganês e magnésio.

Amido de batata crua

Este pó branco que se parece com farinha normal é uma das fontes mais concentradas de amido resistente, com aproximadamente 72% dos amidos presentes sendo resistentes. Devido aos altos níveis de amido resistente, você só precisa de 1 ou 2, às vezes simplesmente adicionado a um iogurte ou smoothie.

Batatas cozidas e resfriadas

Este é o que todos estávamos esperando, uma maneira de comer batatas e ainda perder peso. É melhor cozinhar as batatas a granel e deixá-las esfriar por várias horas. Quando estão totalmente resfriadas, as batatas cozidas podem incluir grandes quantidades de amido resistente, além de vitaminas essenciais como potássio e vitamina C. O vídeo a seguir do Youtube mostra uma salada de batata fria que pode ser uma excelente maneira de obter sua dose diária de amido resistente.

O amido resistente pode funcionar para você?

Se sua dieta para perda de peso parece ter levado você o mais longe possível, você está tendo problemas com níveis elevados de açúcar no sangue ou apenas problemas digestivos gerais, pode valer a pena tentar adicionar um pouco de amido resistente à sua dieta. Não espere resultados instantâneos, pois muitas vezes o intestino leva algumas semanas para se ajustar ao aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta antes que você veja algum resultado. Mas, ao contrário da maioria dos planos de dieta, você não terá que cortar muitos de seus alimentos favoritos de sua dieta, apenas reintroduza alguns.

