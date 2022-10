Quais são os melhores recipientes de preparação de refeições em 2022?

Nutrição

Todos nós já fizemos isso, quando chegamos em casa depois de um longo dia no escritório ou no trabalho e não nos incomodamos em cozinhar, apenas pedimos uma pizza ou alguma outra comida para viagem. Em 2016, uma pesquisa com clientes dos EUA descobriu que 20% usavam um serviço de entrega de comida toda semana, sendo a pizza o take-away mais popular. Apesar de amarmos pizza, não seria bom chegar em casa e fazer uma refeição caseira em menos tempo do que o entregador leva para chegar em sua casa e com um pouco mais de esforço?

É aqui que a preparação de refeições, a última palavra da moda nos círculos de fitness e nutrição, entra em jogo. Ninguém quer começar a cortar e fatiar legumes ou carne quando chega em casa depois de um dia de trabalho, é muito mais fácil já fazer isso e em alguns recipientes práticos prontos para colocar no microondas ou na panela. Você pode até ter algumas refeições prontas para saborear no escritório, em vez de comprar aquele sanduíche caro diariamente.

Você não apenas economizará grandes quantias de dinheiro preparando suas próprias refeições, mas também poderá controlar o que come e ficar muito mais saudável!

Um artigo recente publicado pelo American Journal of Preventive Medicine concluiu que a quantidade de tempo gasto preparando alimentos em casa era um indicador de alimentação saudável. Com economia de dinheiro, alimentação mais saudável para atingir suas metas de condicionamento físico e provavelmente muito mais variedade do que aquela pizza de calabresa dupla, o que você está esperando? Comece a encher essas pequenas banheiras e planeje seu cardápio para a semana.

O seguinte vídeo do Youtube do personal trainer James Remington é uma ótima introdução à preparação de refeições:

Os melhores recipientes de preparação de refeições

Depois de decidir exatamente o que você vai preparar (simples no início) e se vai ser um prato quente ou frio, a próxima grande questão é onde você vai armazenar a comida. um pouco obcecada com a preparação de refeições, fazendo as refeições de uma semana para mim e executando um serviço de refeições sobre rodas para meu pai idoso, então tenho pesquisado as muitas opções de recipientes disponíveis. Muitas vezes um recipiente vazou na geladeira (ainda mais inconveniente no escritório) ou o prato derreteu no microondas.

Você pode simplesmente lavar aquelas caixas velhas para viagem, mas você não sabe do que elas são feitas e como elas reagem ao micro-ondas ou ao serem jogadas em uma sacola. Comprar seus próprios recipientes reutilizáveis ​​para micro-ondas e lava-louças é bom para o meio ambiente e pode ser muito mais seguro. Vamos dar uma olhada em cinco dos melhores recipientes para encher com todas aquelas delícias de preparação de refeições.











Nossa escolha

Embora você possa pensar que não há muito o que considerar ao comprar um recipiente para o preparo de suas refeições, acidentes anteriores como explodir no micro-ondas, vazar na geladeira ou na bolsa e até mesmo recipientes rachando o freezer significam que você deve investir com cuidado no melhor preparo das refeições recipientes. Se, como eu, você precisa de muitos recipientes de preparação de refeições à mão, os recipientes de preparação de refeições saudáveis ​​Evolutionize são baratos o suficiente e reutilizáveis ​​para que possam durar muitos meses. Como eles vêm em vários pacotes úteis por cerca de US $ 10, eles são ideais para preparar refeições em movimento, deixar acidentalmente um em algum lugar não é o fim do mundo.

