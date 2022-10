Qual é o melhor espremedor de engrenagens duplas do mercado? (Edição 2022)

Report This Content

Juicing tornou-se muito popular nos últimos anos e o mercado está se expandindo rapidamente. Todos nós sabemos que precisamos comer frutas e legumes diariamente e sucos são uma boa maneira de garantir que façamos isso, especialmente se o seu pior pesadelo é a ideia de um prato cheio de verduras. Imagine o quão saboroso e refrescante é um suco fresco e, em seguida, considere todos os nutrientes com os quais você pode beneficiar seu corpo. É um acéfalo! É claro que, se você é novo no movimento de sucos e deseja experimentá-lo em casa, precisará do equipamento certo. Os espremedores de engrenagem dupla são algumas das máquinas mais populares e eficazes do mercado. No entanto, com tantos espremedores de engrenagem dupla diferentes para escolher, fazer a escolha certa pode se tornar confuso. Então, qual é o melhor espremedor de engrenagem dupla? Leia mais para descobrir. O que é um espremedor de engrenagem dupla? Um espremedor de engrenagem dupla também é conhecido como espremedor de trituração, o que significa que esfrega, mói e esmaga as frutas e vegetais para extrair o suco. Um espremedor de engrenagem dupla tem duas engrenagens que giram para dentro e são pequenas em diâmetro. É por isso que eles parecem girar mais rápido. Um espremedor de engrenagem dupla funciona a 80 – 160 RPM. Os espremedores de engrenagem dupla funcionam a uma velocidade mais lenta do que outros espremedores, como centrífugos ou de engrenagem única, portanto, menos ar entra no suco. Eles são maiores e mais pesados ​​do que outros tipos de máquinas de suco, o que também pode ser benéfico, pois são menos propensos a se movimentar. Quem poderia se beneficiar de um espremedor Twin Gear? Espremedores sérios As pessoas que levam a sério o suco se beneficiarão dessas máquinas de alta qualidade. Aqueles que gostam de suco diariamente precisam de uma máquina que possa lidar com uma carga séria de suco e durar muitos anos. Pessoas que desejam aumentar sua ingestão de suco As pessoas podem consumir mais frutas e vegetais em um suco do que consumiriam comendo porções individuais. O suco é uma ótima maneira de aumentar sua ingestão de frutas e vegetais para os sete recomendados por dia. É também uma ótima maneira de fazer com que as crianças bebam sucos frescos e vegetais. Eles são mais propensos a experimentar uma variedade maior de frutas e vegetais quando se trata de suco. Os sucos são facilmente digeridos e absorvidos pelo corpo para nos fornecer a nutrição de qualidade que precisamos. Juicing tem muitos benefícios para a saúde. Tudo depende dos ingredientes. Por exemplo, o gengibre pode ajudar com enjôos, enjôos matinais e náuseas. Quais são as vantagens de um espremedor de engrenagem dupla? O produto final de um espremedor de engrenagem dupla contém menos polpa do que outras máquinas. Portanto, você pode obter um volume maior de vegetais nutritivos em seu suco. Os espremedores de engrenagem dupla são capazes de espremer muitos tipos diferentes de produtos, de vegetais de folhas verdes a vegetais fibrosos, gramíneas como cevada ou trigo, bem como frutas. O motor de baixa velocidade cria menos oxidação, o que significa que as enzimas são melhor preservadas. Isso significa que os sucos podem ser armazenados na geladeira por aproximadamente 48 a 72 horas. O suco permanece fresco e estável. Outra grande característica é que o motor é silencioso e a máquina é robusta e menos propensa a se movimentar, embora ocupe mais espaço em sua cozinha. Algumas máquinas de engrenagem dupla podem ser usadas para fazer massas, sorvetes, molhos e alimentos para bebês que podem ajudá-lo como um dispositivo de cozinha completo, em vez de precisar de vários aparelhos elétricos. Coisas a considerar ao comprar um espremedor Twin Gear Os espremedores de engrenagem dupla não são bons para fazer sucos de frutas cítricas.

Eles são mais lentos do que outros tipos de espremedores.

Limpar um espremedor de engrenagem dupla pode demorar mais do que outros tipos, pois tem mais peças para limpar.

O produto geralmente precisa ser cortado em pedaços menores, o que leva mais tempo do que quando se usa outros tipos de espremedor. O que procurar em um espremedor Twin Gear Alguns espremedores têm um botão ajustável que permite variar a contrapressão. Se a contrapressão for aumentada, isso comprimirá melhor o produto e proporcionará um melhor rendimento, mas pode tornar mais difícil empurrar o produto. Você também deve considerar quais máquinas permitem que você coloque frutas macias e produtos fibrosos. Se você gosta de café moído em grãos, algumas máquinas são capazes de moer grãos. Verifique se o espremedor em que você está interessado vem com os acessórios necessários. Ter que comprá-los como um extra significa gastar mais. Lembre-se, todos nós usaremos os espremedores de maneira diferente e certos acessórios serão desnecessários para alguns, então isso é um desperdício de dinheiro. Nem todos nós usaremos a máquina de fazer macarrão! Durabilidade Outra coisa a se levar em consideração é quanto tempo vai durar. Comprar um espremedor duplo não é como comprar comida, queremos que dure por muito tempo. Você não quer comprar um espremedor de engrenagem dupla e depois substituí-lo em um ano, pois não está funcionando corretamente. Faça alguma pesquisa para descobrir onde foi fabricado e verifique se as peças de qualidade são usadas. Verifique também os detalhes da garantia do produto. As empresas mais conceituadas darão pelo menos cinco anos e algumas entre 10 e 12 anos. Qual é o melhor espremedor de engrenagem dupla? Com tantos produtos no mercado, pode ser difícil saber qual deles atenderá melhor às suas necessidades. Eu fiz a pesquisa para você e criei minhas cinco principais escolhas para os melhores espremedores de engrenagem dupla no mercado hoje.









Nossa escolha para o melhor espremedor Twin Gear O título de melhor espremedor de engrenagem dupla para mim tem que ir para o extrator de suco de prensa a frio de engrenagem dupla jumbo Tribest Green Star Elite GSE 5000. Acho que tem quase tudo que você precisa em um espremedor (e muito mais!). Ele tem um preço mais alto que pode não se adequar a todos os orçamentos, no entanto, a garantia de 12 anos oferece tranquilidade em termos de qualidade que você está comprando e significa que você pode suco para toda a família nos próximos anos – perfeito para o espremedores sérios por aí. Isso me parece ser um bom aparelho de cozinha completo, com a capacidade de funcionar como uma fábrica de alimentos, preparando tudo, desde comida para bebê até manteigas de nozes. Portanto, acho que esta é uma ótima opção para quem quer tirar o máximo proveito de um espremedor de engrenagem dupla. Mais

