O que comer depois de uma limpeza de suco

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Artigo em resumo Alimentos sólidos devem ser reintroduzidos lentamente após uma limpeza com suco

5 dias é o tempo ideal para reintroduzir alimentos sólidos

Os dias 1 e 2 devem oferecer refeições leves de frutas e verduras

Dia 3 deve incorporar nozes e grãos sem glúten

Dia 4 pode introduzir proteína animal orgânica alimentada com capim

Dia 5 é um bom momento para reintroduzir laticínios e probióticos

Manter-se hidratado após uma limpeza de suco é incrivelmente importante De gurus de fitness famosos do Instagram a lojas de sucos da moda surgindo em cada esquina, é seguro dizer que os sucos ganharam popularidade significativa em todo o mundo. Você pode estar considerando uma limpeza de suco, mas não tem certeza de como fazê-lo. Afinal, aderir a uma dieta líquida como uma desintoxicação instantânea é uma ótima intenção, mas requer alguma preparação e reflexão. As limpezas de suco são ótimas para o corpo e funcionam bem quando feitas semestralmente. No entanto, existem algumas coisas que você deve considerar, como se preparar para sua limpeza e o tipo de suco que deseja comer. Além disso, é importante considerar o que comer após uma limpeza de suco. Lembrando que passar de líquidos para sólidos sem reintroduzir alimentos sólidos aos poucos pode ser um erro de colegial. Vamos dar uma olhada na limpeza do suco e como fazê-lo da maneira certa. O que é uma limpeza de suco? Um suco de limpeza é um programa de desintoxicação em que você está essencialmente em jejum. Pode durar de alguns dias a um período de várias semanas, durante o qual você consumirá apenas os sucos de frutas e vegetais e se absterá de todos os outros alimentos. Lembre-se de pessoas, esta não é uma opção de longo prazo. Muitas pessoas juram pela limpeza do suco e relatam benefícios positivos na saúde, condicionamento físico e aparência, seguindo uma dieta curta apenas com suco desintoxicante. No entanto, tentar seguir uma dieta apenas líquida por longos períodos de tempo não é sustentável ou saudável. Quem deve fazer uma limpeza de suco? Qualquer pessoa que esteja razoavelmente em forma e saudável e queira experimentar um suco de limpeza não deve ter motivos para não fazê-lo. Obviamente, se você tiver alguma condição médica pré-existente ou estiver grávida, deve pular a limpeza com suco por enquanto. É recomendado que você siga uma limpeza de suco ‘oficial’. Por isso queremos dizer um que é projetado para um propósito específico que tem receitas documentadas de sucos a seguir. Apenas jogar qualquer suco velho junto não produzirá necessariamente os resultados desejados. Também é uma boa ideia conversar com um médico ou nutricionista sobre a limpeza pretendida com suco, apenas para garantir que você não esteja se colocando em nenhum tipo de risco potencial. Prós e contras de uma limpeza de suco Há uma série de razões pelas quais alguém pode querer experimentar um suco de limpeza, no entanto, também existem algumas desvantagens que você deve considerar. Prós de limpeza de suco Fácil de obter uma dose diária de frutas e vegetais

Seu corpo absorverá nutrientes de forma eficiente

Você recebe um aumento de nutrientes

Você vai deixar cair o peso da água

Ele cura suas células

Você vai perder peso a curto prazo

Ajuda a identificar intolerâncias a substâncias como glúten ou laticínios Contras de limpeza de suco Seu metabolismo vai desacelerar, o que pode levar ao ganho de peso a longo prazo

Você pode se sentir deprimido, tonto e sem foco

Você perderá nutrientes importantes, como proteínas e fibras

Sucos de frutas causam picos de açúcar no sangue e levam a mudanças de humor

Você vai ficar com fome! O que comer depois de uma limpeza de suco Se você decidir ir em frente com uma limpeza de suco, não é suficiente simplesmente pesar os prós e contras e preparar todos os ingredientes que você precisa para seus sucos diários. Jejuar e consumir uma dieta apenas líquida causará estragos em seu sistema digestivo se você tentar voltar imediatamente ao seu plano de refeições normal. Sair do seu suco rapidamente e ir direto para o fast food mais próximo não fará nenhum favor a você, não importa o quanto você esteja desejando nuggets com um molho de churrasco! Você precisa reintroduzir alimentos sólidos lentamente para dar ao seu corpo o tempo necessário para voltar ao normal. Deve levar cerca de 5 dias após a limpeza do suco para reintroduzir alimentos sólidos – lembre-se, lento e constante vence a corrida. Dias 1 e 2 após uma limpeza de suco Durante os primeiros dois dias após a limpeza do suco, você deve começar a reintroduzir refeições leves, incluindo frutas e verduras. Você pode começar com uma fruteira logo de manhã, uma salada verde clara para o almoço e algumas folhas verdes salteadas com suco de limão para o jantar. É importante manter-se hidratado. Beber 8 copos de água ao longo do dia é o ideal. Fique com alimentos leves e orgânicos que não estressam seu sistema digestivo imediatamente. Dia 3 Depois de uma limpeza de suco É bom continuar com refeições leves neste momento, embora você possa se sentir à vontade para começar a introduzir nozes e grãos sem glúten, como quinoa, amaranto ou milho. Dia 4 Depois de uma limpeza de suco Continue como sempre foi, mas se você costuma comer carne, pode querer começar a introduzir algumas carnes orgânicas em suas refeições, como carne bovina, cordeiro, peixe ou frango. Como ainda estamos evitando o glúten neste momento, opte por animais alimentados com capim. Ainda mantenha suas refeições o mais leve possível. Durante esses primeiros dias após uma limpeza com suco, é melhor comer refeições leves ao longo do dia, em vez de sobrecarregar o estômago muito cedo. Lembre-se também de acompanhar esse H2O. Dia 5 Depois de uma limpeza de suco Você pode querer começar a reintroduzir laticínios neste momento. No entanto, tente optar por laticínios não pasteurizados, como leite cru. Além disso, esta é uma ótima oportunidade para impulsionar seu sistema imunológico com alguns laticínios probióticos como o kefir. É importante ficar longe de alimentos refinados e açúcar nos primeiros dias após uma limpeza com suco. No entanto, agora que você fez uma limpeza de suco e aprendeu a viver sem eles, é uma ótima oportunidade para descartar os grãos refinados e o açúcar e usar sua limpeza como uma maneira de quebrar os maus hábitos e não retornar aos velhos hábitos alimentares. . Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report