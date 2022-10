O que é suco concentrado e é saudável?

Report This Content

Artigo em resumo O suco concentrado é feito removendo a maior parte do conteúdo de água e congelando o restante.

Alguns sucos concentrados contêm adição de açúcar e conservantes.

Procure suco de frutas 100% puro ao comprar suco concentrado. O suco concentrado existe há décadas e é uma maneira conveniente de fornecer à sua família vitaminas e minerais essenciais. À medida que a tecnologia melhorou, a pesquisa conseguiu reunir mais informações do que nunca sobre alimentos saudáveis. Analisamos os sucos concentrados, seus benefícios para a saúde e quaisquer desvantagens de incluí-los em sua dieta. O que é suco concentrado? Os sucos concentrados são preparados removendo a maior parte do teor de água – que para algumas frutas pode ultrapassar 90% – muitas vezes por evaporação e congelando o restante. Esta pode ser acondicionada em recipientes bem menores, reduzindo a quantidade de embalagens utilizadas, e armazenada no freezer, aumentando a longevidade do produto. Para preparar o suco concentrado, adiciona-se água de acordo com as instruções do fabricante. Suco concentrado é saudável? O suco concentrado, que é 100% puro, contém nutrientes semelhantes ao suco normal e pode ser confortavelmente incluído em sua dieta como uma de suas mais importantes porções de frutas. O suco concentrado é rico em vitaminas, principalmente vitaminas A, C e K, minerais como magnésio e potássio e fitoquímicos (que dão cor e sabor às plantas), incluindo antioxidantes, ligados à prevenção de doenças crônicas e doenças como câncer, hipertensão pressão, doenças cardíacas e diabetes. (fonte) No entanto, nem todos os sucos concentrados são iguais: o Academia de Nutrição e Dietética destaca que diferentes marcas de sucos de frutas podem conter ingredientes muito diferentes. Tal como acontece com o suco normal, pronto para beber, alguns sucos concentrados têm açúcares e outros ingredientes adicionados durante o processamento para melhorar seu sabor, textura, cor e prazo de validade. É importante ler os rótulos de cada produto e ficar atento à adição de ingredientes como o açúcar, que pode assumir várias formas, como sacarose, frutose, dextrose e muitos outros, incluindo xarope de milho rico em frutose. Os sucos concentrados mais saudáveis ​​são aqueles que têm 100% de suco de frutas como único ingrediente. (fonte) Esteja ciente de palavras enganosas nas embalagens de sucos de frutas. Por exemplo, a frase “100% natural” sugere que um suco é saudável, mas é importante lembrar que tecnicamente o açúcar é uma substância natural, e pode ser incluído em produtos rotulados como “100% natural”. Da mesma forma, o suco rotulado como “bebida de frutas” ou “coquetel de frutas” provavelmente terá ingredientes adicionados que tornam o suco menos saudável do que o suco 100% puro. Conteúdo de calorias Devido ao reduzido teor de água, o valor calórico dos sucos concentrados quando embalados é cerca de quatro vezes maior do que o suco pronto para beber. No entanto, quando preparados corretamente com a quantidade de água especificada pelo fabricante, os sucos concentrados contêm a mesma quantidade de calorias que o suco comum. Tal como acontece com todos os alimentos, diferentes variedades de frutas contêm diferentes quantidades de calorias quando comparadas, e isso também se aplica ao suco de frutas concentrado. Por exemplo, um copo de suco de manga puro contém cerca de 130 calorias, suco de maçã 120 calorias, enquanto um copo de suco de toranja puro tem cerca de 95 calorias. Aqueles de nós que estão de olho na ingestão de calorias podem reduzir a quantidade de calorias consumidas simplesmente adicionando mais água do que o indicado ao reconstituir o suco concentrado. Problemas potenciais com suco concentrado Embora o suco de frutas concentrado puro tenha alguns benefícios para a saúde, como acontece com todos os sucos de frutas, a variedade de vitaminas, minerais e fitoquímicos contidos em qualquer tipo de suco é limitada. É importante incluir uma variedade de diferentes fontes de frutas em sua dieta para maximizar a quantidade de diferentes nutrientes consumidos. A atual assessoria do Departamento de Agricultura dos EUA recomenda incluir uma variedade de frutas e vegetais de cores diferentes, incluindo sucos 100% puros congelados em sua dieta para se beneficiar de todos os nutrientes disponíveis. (fonte) No entanto, as diretrizes observam que frutas inteiras contêm muito mais fibras do que sucos de frutas, portanto, frutas inteiras devem constituir a maior parte de nossa ingestão de frutas, com suco de frutas sendo incluído como apenas uma porção de frutas por dia. Aqui está o porquê: Beber suco de frutas não tem os mesmos efeitos benéficos que comer frutas inteiras. Mesmo que você faça suco em casa com frutas orgânicas, grande parte da fibra natural da fruta é removida, o que acelera o processo de digestão e fornece mais frutose ao fígado em menos tempo. O consumo de suco de frutas também tem sido associado a um risco aumentado de desenvolver diabetes. (fonte) Suco de frutas e saúde bucal A forma como incluímos os sumos de fruta na nossa dieta também tem impacto na nossa saúde dentária. Mesmo o suco de frutas 100% natural contém um pouco de açúcar, e deixar qualquer substância açucarada em contato com nossos dentes pode levar a doenças gengivais e cáries. Por esse motivo, é melhor consumir suco de frutas como parte de uma refeição equilibrada, em vez de como um lanche em movimento, ou limpar os dentes depois de beber suco de frutas. (fonte) Considerações finais sobre suco concentrado Sucos concentrados são uma adição valiosa e saudável à nossa dieta, desde que sigamos algumas diretrizes importantes. É essencial que escolhamos suco de frutas 100% puro ao comprar sucos concentrados e o preparemos de acordo com as instruções do fabricante. O suco de frutas concentrado nos fornece a mesma quantidade de calorias, vitaminas, minerais, fitoquímicos e antioxidantes que o suco normal, pronto para beber. Tal como acontece com qualquer sumo de fruta, devido ao baixo teor de fibras do sumo de fruta quando comparado com a fruta inteira, recomenda-se que os sumos concentrados constituam uma das nossas porções de fruta por dia. Para se beneficiar de toda a gama de nutrientes essenciais fornecidos pela fruta, é melhor incluir uma variedade de sucos de frutas diferentes – e em particular, sucos de frutas de cores diferentes – regularmente em nossa dieta. Para proteger os dentes e as gengivas e evitar a cárie dentária, devemos consumir suco de frutas nas refeições e não como lanche, e é melhor limpar os dentes depois de consumir suco de frutas ou qualquer outro alimento que contenha açúcar. Contanto que essas diretrizes sejam seguidas, o conselho atual dos especialistas sobre sucos concentrados é ir em frente e aproveitar! Mais

