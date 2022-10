Benefícios e receitas do suco de cereja

Report This Content

Num relance Tart cherry é uma baga doce e azeda com um sabor único

O suco de cereja contém alguns nutrientes impressionantes que são extremamente benéficos para a saúde.

As cerejas azedas podem melhorar a recuperação muscular, ajudar a aliviar a artrite e a gota, melhorar a saúde do coração e até mesmo ajudá-lo a dormir melhor. As cerejas ácidas são cultivadas em todo o mundo, mas são particularmente abundantes nos continentes da Ásia, Europa e América. Os romanos são considerados os responsáveis ​​pela distribuição de cerejas na Europa. Descobrindo os frutos ao redor do Mar Negro, eles os transportaram por todo o seu império. Cerca de 100 cerejas azedas equivalem a um copo de suco de cereja azeda. O estado de Michigan lidera a produção de cerejas ácidas com quase 75% de toda a produção de frutas na América. (fonte) O que são cerejas azedas? Cientificamente conhecido como Prunas Cerasus, cerejas azedas são um pouco menores e também muito mais brilhantes na cor do que seu primo de cereja doce. Existem muitas variedades de cereja azeda, mas os tipos mais comuns cultivados nos EUA são Balaton e Montmorency. (fonte) As cerejas azedas são muito suculentas, e é por isso que muitas pessoas as usam para assar. Sobremesas como torta de cereja ou geleias contêm cerejas azedas. É a variedade de cereja doce que costumamos comer fresca. As cerejas azedas não são apenas muito saborosas, mas também cheias de nutrição. Eles são uma boa fonte de fibra e baixo teor de sódio. Uma única porção de xícara fornece apenas 51 calorias. Eles também são mais baixos em açúcar do que a cereja doce. As cerejas azedas contêm várias vitaminas, como K, B1, B2, B3, B5, B6, B9 e uma quantidade generosa de vitamina A e C. Você também obterá um bom suprimento de minerais da cereja azeda, com abundância de cobre, manganês e potássio, juntamente com cálcio, ferro, magnésio, fósforo e zinco. (fonte) As cerejas azedas são ricas em compostos vegetais que proporcionam uma ampla variedade de benefícios à saúde: (fonte) Quercetina

Antocianinas

Melatonina

ácido gálico

Carotenóides As antocianinas são responsáveis ​​pela cor carmesim viva das cerejas azedas e também apresentam propriedades anti-inflamatórias. As cerejas azedas são uma das fontes mais ricas de antioxidantes e é por isso que muitos as consideram um “superalimento” Benefícios do suco de cereja azedo para a saúde Cerejas azedas melhoram a qualidade do sono o Academia Americana de Medicina do Sono estima que milhões de pessoas lutam para dormir à noite, com até 35% da população experimentando breves sintomas de insônia. (fonte) A falta de sono pode prejudicar sua saúde, causando fadiga, falta de concentração e até mesmo um risco aumentado de depressão. As cerejas ácidas são uma rica fonte de melatonina vegetal. A melatonina é um hormônio no corpo que mantém o ciclo “sono-vigília” do corpo funcionando corretamente e deixa você cansado à noite. Estudos mostraram que o suco de cereja azedo é eficaz para melhorar o sono. Em apenas um curto período de tempo, o suco de cereja aumentou os níveis de melatonina e melhorou a duração e a qualidade do sono. (fonte) Cerejas azedas podem melhorar a saúde do coração As cerejas ácidas contêm antioxidantes potentes. Há evidências crescentes de que eles podem ajudar a melhorar a saúde do coração. As antocianinas podem prevenir o colesterol alto, reduzindo os perigos de ataques cardíacos. Estudos indicaram que o suco de cereja também pode diminuir a pressão arterial em pessoas com hipertensão. (fonte) Cerejas azedas também podem reduzir o risco de acidente vascular cerebral. Os antioxidantes ativam os receptores no corpo que ajudam a reduzir os fatores que contribuem para as doenças cardiovasculares. (fonte) Tart Cerejas Melhora a Recuperação Muscular Nos últimos anos, o suco de cereja azedo está se tornando muito popular na comunidade fitness – e por boas razões. Um dos benefícios mais marcantes do consumo de cerejas ácidas é seu uso com atividade física. Isso ocorre porque as cerejas azedas podem melhorar a recuperação muscular. Um grupo de corredores que receberam suco de cereja antes de um evento de longa distância experimentou níveis significativamente mais baixos de dor muscular do que aqueles que tomaram placebo. Especialistas sugerem que consumir suco de cereja azedo sete dias antes de qualquer forma de atividade de longa distância reduzirá a dor muscular pós-corrida (fonte) Isso se deve aos altos níveis de antioxidantes nas cerejas azedas, diminuindo a inflamação devido ao dano muscular induzido pelo esporte. Suco de cereja azedo pode aliviar os sintomas da artrite De acordo com a Fundação para artrite cerejas azedas estão no topo de suas seis melhores frutas para comer para a condição. (fonte) A osteoartrite é uma condição degenerativa em que a cartilagem se desgasta ao redor das articulações do corpo. Isso causa inchaço, rigidez e dor na área. Voluntários que sofrem de osteoartrite beberam suco de cereja por 21 dias. Os níveis de dor foram avaliados, o que permitiu aos especialistas identificar uma redução clara. (fonte) O fitonutriente antocianina combate a inflamação, reduzindo a dor causada pela artrite. Suco de cereja azedo pode aliviar os sintomas da gota A gota é outra forma de artrite, mas isso é causado por um desequilíbrio de ácido úrico no corpo. Quando o ácido úrico se acumula, faz com que pequenas partículas se depositem nas articulações. Os primeiros sintomas da gota são rigidez, inchaço e dor extrema nas articulações do dedão do pé. Estudos mostram que tomar cereja azeda por apenas dois dias reduziu o risco de gota em 35%. Embora a pesquisa seja limitada, as evidências sugerem que a vitamina C na cereja azeda reduz os níveis de ácido úrico no sangue, diminuindo as chances de gota. (fonte) Precauções para uso As cerejas azedas são consideradas seguras para a maioria das pessoas comerem ou fazerem suco, no entanto, neste caso, você pode ter uma coisa boa demais. Consumir muitas cerejas azedas pode causar um efeito laxante, levando a desconforto digestivo, cólicas estomacais ou diarréia. Com cerejas azedas, a moderação é fundamental. Receitas de suco de cereja Eu gostaria de compartilhar cinco ótimas receitas de suco de cereja que combinam todos os nutrientes benéficos da fruta e têm um sabor incrível também. #1 Suco de cereja delicioso O delicioso suco de cereja certamente deixará você querendo mais. Os ingredientes funcionam muito bem juntos, deixando você se sentindo fresco como uma margarida. Se você sente que seu corpo precisa regular seu relógio interno – beba. 1 xícara de cereja torta

1 colher de sopa de poder de suco de cereja (adicione uma xícara de água para diluir)

1 xícara de mirtilos

1 xícara de morangos

6 cubos de gelo (opcional) Adicione todos os ingredientes no espremedor. Misture o pó de suco de cereja Adicione seu gelo Sirva imediatamente #2 Suco de arranque Se você não tem muito tempo de sobra, você pode querer dar uma chance. Leva apenas dois minutos para fazer e vai fazer você se sentir revigorado e rejuvenescido. ¼ xícara de cerejas tortas

¼ xícara de limão ou lima (o que você preferir)

1 xícara de água filtrada

3 cubos de gelo (opcional) Coloque as cerejas azedas em um espremedor Adicione a água filtrada. Adicione o gelo e sirva imediatamente. #3 Suco de recuperação de cereja com chocolate Você precisa se recuperar de um longo treino na academia? O suco de recuperação de cereja com chocolate pode ser o ideal para você. A cereja azeda ajudará a acalmar seus músculos doloridos em uma escala de tempo mais rápida. Misture todos os ingredientes à mão ou no liquidificador Sua bebida está pronta para ser servida. #4 Suco de Glória da Manhã Você está cansado de se sentir esgotado? Este suco é extra delicioso e é embalado com vitaminas essenciais, fazendo você se sentir em forma e energizado. Se você precisar de um pouco de ajuda, este suco pode ser o único. Esvazie o leite, pêssegos, cerejas, mel e baunilha no espremedor Sirva instantaneamente, para aquela delícia extra. #5 Reabasteça o suco de cereja Este suco é cheio de delícias e leva apenas 10 minutos para ser feito, deixando seu paladar tentado a mais. Então, o que você está esperando, pronto para fazer. 2 xícaras de cerejas Montmorency

2 bananas médias/grandes

1 xícara de água de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 Adoçante (opcional) Coloque todos os ingredientes em um espremedor. Adicione gelo (opcional) e sirva imediatamente. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

