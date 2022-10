Benefícios e receitas do suco de Neem

Report This Content

Num relance O suco de Neem adiciona propriedades curativas a qualquer suco.

O suco de Neem contém muitos nutrientes poderosos que fornecem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias.

O suco de Neem melhora a saúde bucal, auxilia na perda de peso, tem potencial para tratar e prevenir o câncer, mantém a pele saudável e mantém os níveis de açúcar no sangue. Embora os registros não sejam claros, a maioria das evidências sugere que a árvore de nim é originária do subcontinente indiano. A história nos diz que o neem foi introduzido em mais de 30 países diferentes e agora pode ser encontrado florescendo em muitas partes da África e da América do Sul. (fonte) Também conhecida como “lilás indiano”, a árvore de neem é considerada uma deusa sagrada na cultura indiana. Muitas vezes apontado como “uma árvore maravilhosa” por causa de propriedades curativas, o neem é a base para muitas práticas holísticas antigas da medicina ayurvédica. O que é Neem? A árvore de neem é conhecida botanicamente como Azadirachta Indica e faz parte da família Mahogany. É uma árvore perene de rápido crescimento e pode atingir até 15-20 metros. Produz frutos nos meses de verão de junho a agosto. O suco de Neem é extraído das folhas que possuem mais de 140 compostos ativos benéficos à saúde. (fonte) Neem tem uma concentração muito alta de ferro, cobre, zinco, selênio e cromo, todos essenciais para sua saúde. (fonte) O que é tão significativo sobre o nim é a versatilidade da planta. Cada parte desta árvore sagrada pode ser usada para um propósito. A casca pode ser usada para escovar os dentes, as sementes são trituradas e usadas como óleos na aromaterapia e em muitos produtos para cuidados com a pele, e as flores são tradicionalmente usadas na Índia para cozinhar. O Neem é ainda muito utilizado na agricultura como um pesticida não tóxico eficaz. De fins medicinais a remédios caseiros, o neem oferece uma vasta gama de benefícios potenciais. Se você escolhe beber ou aplicá-lo à sua pele, depende de você. Benefícios do suco de Neem para a saúde Neem melhora a saúde bucal Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estimam que quase metade da população dos EUA com mais de 30 anos tem alguma forma de doença gengival. (fonte) Gengivite é o termo médico para gengivas inchadas e é causada por um acúmulo de placa nos dentes. A placa é uma forma de bactéria na boca. A maioria das pessoas já experimentou isso em algum momento de suas vidas. Manter a higiene bucal em dia deve evitar que isso aconteça. No entanto, se a gengivite não for tratada e a placa permanecer, ela pode evoluir para uma doença gengival. Isso tem consequências muito maiores para suas dentaduras. A doença gengival pode levar à retração das gengivas e à perda de dentes. Estudos sugerem que o uso do suco de neem como enxaguatório bucal é um tratamento eficaz contra a gengivite, reduzindo drasticamente os sintomas. Isso pode ser devido às propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias do nim. (fonte) Neem é um remédio natural para problemas de pele Quando usado topicamente, o neem é particularmente benéfico para muitas condições da pele. Neem tem uma alta concentração de vitamina E que é muito útil para quem sofre com a pele seca. Pode ajudar a aliviar a irritação e reduzir a inflamação, além de reduzir a vermelhidão. Eczema e Psoríase Eczema e psoríase são doenças da pele que são consideradas condições inflamatórias. O eczema faz com que a pele fique inflamada e produz uma sensação de queimação ou coceira. Muitas vezes a pele ficará muito seca e escamosa. A psoríase é quando o ciclo da pele está se processando muito rápido, causando um acúmulo, geralmente em partes do corpo, como cotovelos ou joelhos. A aplicação de óleo de nim na área afetada pode ajudar a aliviar os sintomas da inflamação e acalmar a pele. Acne Neem ajuda a eliminar gordura e bactérias nos poros da pele, que é a principal causa da acne. As propriedades antibacterianas ajudam a prevenir episódios futuros. (fonte) Neem pode equilibrar seus níveis de açúcar no sangue Diabetes é uma condição em que seu corpo não pode produzir insulina ou não pode controlar a insulina corretamente. Relatórios de A organização mundial da saúde afirmam que a prevalência global de diabetes quase dobrou para 8,5% no último quarto de século. (fonte) Certos tipos de diabetes são evitáveis ​​ou controláveis ​​por meio de escolhas de estilo de vida. Estudos indicam que o neem pode ajudar a controlar naturalmente os níveis de açúcar no sangue, melhorando os processos de insulina. (fonte) As folhas de Neem podem ajudar, aumentando suas células para responder normalmente. Neem ajuda você a perder peso Se você está planejando perder peso em torno de sua barriga, beber suco de nim diariamente pode ajudá-lo a conseguir isso de maneira natural. As folhas de Neem podem ajudar a melhorar o metabolismo e ajudar na quebra da gordura corporal, o que pode ajudá-lo a atingir sua meta de perda de peso. Você pode aumentar seu metabolismo combinando limão, mel e água junto com as folhas. Suco de Neem pode ajudar no tratamento do câncer Há razões para acreditar que o nim pode não apenas ajudar a tratar o câncer, mas também preveni-lo. O câncer afeta muitas vidas e é uma das maiores causas de morte, no entanto Estimativas do Instituto Nacional do Câncer espera-se que o número de pessoas sobrevivendo ao diagnóstico aumente para 19 milhões até 2024. (fonte) Prevenção e detecção precoce são os principais responsáveis ​​pelo vislumbre de esperança contra esta doença. Identificar novos tratamentos por meio de pesquisas científicas também é crucial. Demonstrou-se que o Neem aumenta a eficácia dos tratamentos contra o câncer, como quimioterapia, radioterapia, tornando as células cancerígenas mais fracas e mais sensíveis. (fonte) A folha de Neem é conhecida por seus elementos de proteína pura chamados glicoproteína. Pesquisas indicam que isso desempenha um papel fundamental na eliminação de deficiências imunológicas em células vulneráveis ​​que podem se tornar cancerígenas. (fonte) Precauções de uso do Neem Se você estiver tomando algum tipo de medicação, é sempre melhor procurar orientação médica antes de prosseguir. Alguns tratamentos podem interagir com os compostos ativos do nim. Embora o neem ajude a melhorar o sistema imunológico, também pode interferir na potência de certos medicamentos usados ​​para reduzir doenças autoimunes. Neem também pode reduzir os níveis de açúcar no sangue. Portanto, qualquer pessoa que esteja tomando medicação para tratar o diabetes deve evitar ou manter um controle rigoroso dos níveis de açúcar. Se você estiver grávida ou tentando engravidar, é aconselhável não beber suco de neem. Suco com Neem O suco de Neem tem um sabor muito amargo, então pode levar algum tempo para o seu paladar se ajustar. Tal como acontece com qualquer produto fresco, certifique-se de lavar as folhas de nim antes de usar. Receitas de suco de Neem Aqui estão cinco ótimas receitas de suco de neem, para ajudá-lo a aproveitar todos os seus benefícios. Suco de Neem Flower Power nº 1 Um suco de sabor agridoce, isso fará com que seu paladar fale. Esmague as folhas de nim Misture uma colher de chá de mel seguido pelo suco de limão Misture bem e consuma imediatamente #2 Suco de Gengibre Neem Este tônico potente é garantido para queimar o fogo de sua casa. ½ xícara de gengibre fresco

½ xícara de folhas de neem (quanto mais frescas, melhor)

1 x colher de chá de mel (opcional)

Pitada de sal

1 xícara de água Limpe o gengibre e corte em pedaços finos. Lave as folhas de nim Coloque ambos no espremedor com a água Misture com mel e sal a gosto Consuma imediatamente. #3 Chá de Neem Gelado Uma torção na bebida popular da nação. 1 xícara de água

3 onças de folhas de nim

1 limão grande

1 limão

1 xícara de cubos de gelo Leve a água para ferver Despeje a água fervente em uma tigela com as folhas de nim Deixe as folhas por cerca de 10 minutos, coe as folhas e reserve o suco para esfriar. Esprema o suco do limão e da lima Depois que o chá de neem esfriar, misture o suco de limão e lima Coloque cubos de gelo em um copo Despeje sobre o chá de nim Sirva e delicie-se #4 Suco de Neem, Laranja e Canela Este suco refrescante e nutritivo com a adição doce de canela contribui para um impulso antioxidante ideal. Folhas frescas de nim

5 laranjas grandes

1 pitada de canela

1 xícara de cubos de gelo (opcional) Pegue as folhas frescas de nim e mergulhe em água quente até amolecer Moa as folhas em uma pasta e reserve Esprema as laranjas Coloque o suco de laranja, a pasta de neem e a canela no liquidificador e bata até misturar os ingredientes Coloque gelo no copo Despeje o suco sobre o gelo e sirva imediatamente #5 Água de Neem Este suco é perfeito para quem está sempre em fuga. 6 folhas de nim

1 pedaço pequeno de raiz de cúrcuma fresca

Ramo de hortelã

Água

garrafinha de academia Encha sua garrafa de água com água Coloque as folhas de nim, a raiz de açafrão e a hortelã na garrafa de água. Recoloque a tampa e, uma vez selada, agite bem a garrafa de água para que todos os ingredientes fiquem embebidos na água. Coloque a garrafa na geladeira e deixe por 12 horas para permitir que os ingredientes infundam. Tome seu suco de neem e beba em movimento. Mais

