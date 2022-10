Espremedores de mastigação vs centrífugos: qual você deve escolher?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Com barras de suco da moda surgindo em cada esquina, é seguro dizer que o suco tomou os EUA de assalto. Com tantas pessoas entrando em sucos – seja porque você acha que é a melhor maneira de obter seus cinco por dia ou simplesmente para ajudar a melhorar sua saúde, não é de admirar que tantas pessoas estejam procurando experimentar sucos no conforto de sua cozinha. No entanto, para fazer o suco de suas próprias frutas e vegetais, você precisa investir no equipamento certo. Espremedores mastigadores e centrífugos são os mais populares, mas qual é o melhor? Qual é a diferença? Mais importante, qual irá atender às suas necessidades? O que é suco? Juicing é a extração de suco de frutas e vegetais. Isso permite que você consuma todos os nutrientes de alta qualidade na forma líquida sem nenhuma fibra indigerível. Isso significa que você obtém todos os nutrientes e antioxidantes que muitas super frutas e vegetais têm a oferecer de uma forma muito mais conveniente, que é mais fácil para o seu sistema digestivo. O suco é útil para aqueles que têm sistemas digestivos sensíveis ou certas doenças que impedem o corpo de processar a fibra com eficiência. Quando os vegetais são espremidos, eles são nutricionalmente ricos e são incrivelmente nutritivos e desintoxicantes. Juicing oferece uma infinidade de benefícios para a saúde e pode literalmente curá-lo em um nível celular. É por isso que tantas pessoas hoje em dia estão se voltando para a limpeza de suco – um programa de desintoxicação onde você está essencialmente jejuando. Pode durar de alguns dias a um período de várias semanas, durante o qual você consumirá apenas os sucos de frutas e vegetais e se absterá de todos os outros alimentos. Muitas pessoas juram pela limpeza do suco e relatam benefícios positivos na saúde, condicionamento físico e aparência, seguindo uma dieta curta apenas com suco desintoxicante. No entanto, se você quiser fazer suco em casa, precisará de equipamentos especializados que permitirão extrair o suco. Vamos dar uma olhada nas diferenças entre os dois tipos mais populares de espremedor: O que é um espremedor de mastigação? Os espremedores de mastigação são espremedores de prensagem a frio que funcionam a uma velocidade lenta. Eles são todos sobre qualidade e não velocidade. Para máxima eficiência de sumo, eles trituram a fruta e os legumes – muito parecido com a ação de mastigar na boca. A qualidade do suco é superior aos espremedores centrífugos, extraindo um volume maior de suco saboroso, carregado de nutrientes e mais espesso e não há aquecimento excessivo do método de extração. Os espremedores de mastigação são eficazes para espremer praticamente qualquer produto macio ou duro, tornando-os muito versáteis. O que é um espremedor centrífugo? Espremedores centrífugos são o espremedor tradicional. Eles têm uma lâmina afiada que mói frutas e legumes em tempo super rápido. Muitas vezes, esses espremedores têm tubos de entrada largos, o que significa menos tempo de preparação para cortar seus ingredientes. Isso é ótimo para uma programação matinal com tempo limitado. Decompõe os ingredientes, separando o suco da polpa. A desvantagem dos espremedores centrífugos é a ‘qualidade do suco’. Produz suco com menos nutrientes e menor quantidade de nutrientes. A velocidade do motor gera calor resultando na perda de qualidade do suco extraído, embora ainda seja um suco saboroso, delicioso e extremamente saudável. Quando escolher um espremedor de mastigação Quando escolher um espremedor centrífugo Espremedores de mastigação vs centrífugos, qual é o melhor? Se você é novo em fazer sucos em casa e não tem 100% de certeza de que é para você, um espremedor centrífugo seria o melhor. Dessa forma, você pode obter o suco que deseja e aprimorar suas habilidades de suco sem quebrar o banco. No entanto, para quem considera o suco um modo de vida, vale a pena investir um pouco de dinheiro extra em um espremedor de mastigação que vai longe e economiza dinheiro a longo prazo, oferecendo ao mesmo tempo uma nutrição da mais alta qualidade. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report