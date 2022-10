Benefícios e receitas do suco de limão

Report This Content

Num relance Limões picantes são garantidos para dar uma vantagem extra a qualquer suco

O limão contém uma grande variedade de nutrientes que são essenciais para manter sua saúde.

Os benefícios para a saúde do suco de limão podem incluir a prevenção da artrite, ajudar a diabetes, propriedades antibacterianas e combater o câncer. Pensa-se que as limas foram cultivadas pela primeira vez na Indonésia ou no Sudeste Asiático e foram levadas para a área do Mediterrâneo por volta de 1000 dC. No século 19, os marinheiros britânicos recebiam limões diariamente para evitar o escorbuto. O apelido “Limey” ficou com a Marinha até os dias atuais. Hoje, os limões são cultivados na Índia, México, China, Argentina, Brasil, EUA, Itália, Espanha, Turquia e vários outros países O que é um limão? O limão é uma fruta cítrica com um sabor bastante amargo. Pequenos, redondos e de cor verde profundo, os limões podem ser cultivados durante todo o ano e são uma excelente fonte de vitamina C. Você encontrará muitas variedades diferentes de limão, dependendo da região do mundo em que você olha. Os mais comuns para produção comercial são o persa e o limão-chave. (fonte) Limes não são apenas tortas e coquetéis. Um ingrediente básico em muitos países, Índia, Tailândia, Vietnã e México usam limas para seus pratos tradicionais. As limas também são muito populares na indústria cosmética. Muitos perfumes e produtos para cuidados com a pele contêm o óleo perfumado extraído da casca. Os limões são 88% de água e também incluem uma impressionante lista de nutrientes. (fonte) As vitaminas do limão são A, E, K, o complexo vitamínico B. Os limões têm um teor extremamente alto de vitamina C. Os minerais presentes são cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, zinco, cobre e selênio. Para completar, os limões têm baixo teor de gordura saturada, sódio e colesterol e são uma alta fonte de fibras. Os antioxidantes à base de plantas são extremamente benéficos para a saúde. As limas contêm polifenóis, limonóides e flavonóides. Quando você olha para esta extensa lista, os limões podem ser pequenos em tamanho, mas eles realmente trazem alguns enormes benefícios para a saúde. Benefícios do suco de limão para a saúde Suco de limão combate bactérias Evidências sugerem que o suco de limão tem propriedades antibacterianas que podem estar relacionadas aos antioxidantes à base de plantas que ele contém. Cólera A cólera não é mais uma preocupação do mundo ocidental. No entanto, na África subsaariana, esta doença ainda é muito prevalente. Esta infecção é o resultado da ingestão de bactérias em alimentos ou água contaminados. Na África Ocidental, descobriu-se que a adição de suco de limão às refeições impedia a multiplicação das bactérias da cólera. (fonte) Intoxicação alimentar Um tipo de bactéria que você pode ter a infelicidade de experimentar é a E coli. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estima que a cada ano 1 em cada 6 americanos fica doente por causa de bactérias transmitidas por alimentos. (fonte) Estudos provaram que a aplicação de suco de limão com tratamento térmico erradica a E. coli dos alimentos. (fonte) Acne A acne é o efeito das bactérias que bloqueiam os poros da pele, causando inflamação e as erupções com as quais todos estamos muito familiarizados. O suco de limão pode invocar os antioxidantes e a vitamina C que ele contém para criar um ambiente antibacteriano e anti-inflamatório. Isso ajuda a impedir o florescimento de bactérias. Suco de limão pode prevenir artrite A gota é uma forma de artrite que faz com que os depósitos de cristais de ácido úrico se acumulem no corpo. Geralmente começando nos pés, causa inflamação e dor nas articulações afetadas. (fonte) O suco de limão contém um alto teor de ácido cítrico, que pode ajudar a quebrar esses cristais, evitando que um episódio ocorra. Suco de limão pode ajudar a diabetes o Associação Americana de Diabetes inclui limões em seus 10 principais superalimentos para incluir em qualquer plano de refeições para diabéticos. (fonte) E por uma boa razão, os limões em particular as raspas, suco e polpa são uma rica fonte de fibra. A fibra dietética solúvel leva mais tempo para ser processada no corpo e é ótima para a regulação do açúcar no sangue. Isso evita causar picos nos níveis de açúcar que, para os diabéticos, podem ter sérias consequências. Suco de limão pode ajudar na luta contra o câncer O limão contém muitos fitonutrientes, antioxidantes à base de plantas que protegem o corpo. Estes compostos são notados como tendo propriedades anticancerígenas significativas. Os limonóides são um desses antioxidantes, é também o que dá aos limões o amargor picante. Estudos mostraram que os limonóides não apenas inibem a multiplicação de células no câncer de pâncreas, mas também fazem com que a célula cancerosa se autodestrua. (fonte) Os poderosos antioxidantes do limão também têm sido associados ao combate ao câncer de mama, cólon e fígado. Limes contêm uma rica fonte de vitamina C A vitamina C também é conhecida como ácido ascórbico e é encontrada em todas as frutas cítricas, incluindo limas. O maior teor é encontrado em limas. Uma fruta de tamanho normal contém 32% de sua ingestão diária recomendada sozinha. (fonte) O limão tem uma concentração tão alta de vitamina C, que não apenas você deve esperar um aumento na ingestão, mas também os muitos benefícios à saúde que ele pode fornecer. A vitamina C melhora o sistema imunológico que nos mantém saudáveis, criando resistência contra resfriados, infecções e vírus. Para a saúde da pele, auxilia na produção de colágeno, o que torna a pele mais lisa e auxilia no processo antienvelhecimento. (fonte) Um dos sinais mais famosos de deficiência de vitamina C é o escorbuto. É certo que na sociedade de hoje é muito raro, mas não impossível de experimentar. Alcoolismo, má nutrição ou dietas “da moda” da moda são apenas alguns fatores que levam a uma dieta desequilibrada e deficiência de vitaminas. Os sintomas iniciais do escorbuto incluem fadiga, gengivas inchadas, inflamadas ou sangrando. Durante um longo período de tempo, causa problemas mais graves, que incluem derrames, pressão alta e doença da vesícula biliar. (fonte) Precauções para uso Geralmente, os benefícios do limão superam em muito os negativos, mas há algumas precauções a serem observadas. Os limões são muito ricos em ácido cítrico, na verdade mais do que os limões, que podem causar estragos no esmalte dental. Se você sofre de úlceras gástricas, é aconselhável evitar alimentos com alta concentração de ácido cítrico. Isso pode estimular mais ácidos estomacais e piorar sua condição. O suco de limão pode interagir com certos medicamentos para doenças do fígado, verifique com seu profissional de saúde para ser seguro. Receitas de suco de limão Incorporar limões em um suco é uma ótima maneira de receber todos os benefícios para sua saúde sem a “cara azeda”. Gostaríamos de trazer para você nossas cinco principais receitas de suco de limão refrescantes, que irão agradar seu paladar e mantê-lo saudável também. #1 Suco de Limão Delicioso Obtenha um impulso extra de vitamina C e antioxidantes com este saboroso suco azedo. 3 onças de framboesas frescas

1 limão

Meia xícara de água mineral

Gelo é opcional Esprema as framboesas e o limão em seu espremedor Adicione a água mineral. Adicione gelo se desejar e divirta-se. #2 Berry Lime Breeze Este combo “super berry” garantirá que seus radicais livres fiquem em frenesi. 1 xícara de morangos

1 xícara de mirtilos

1 xícara de gelo

1 xícara de água

½ lima

Decore com hortelã fresca Esprema os mirtilos, morangos e limão em seu espremedor Adicione a água Despeje em um copo e decore com hortelã. #3 Refrigerador de Pepino Limão Este suco refrescante manterá sua pele brilhante e você se sentirá fresco em qualquer dia quente de verão. 11 onças pepino

1/2 limão

1 maçã média

1,7 oz de hortelã fresca, reserve um pouco para decorar Esprema o pepino, limão, maçã e hortelã em seu espremedor Despeje em um copo e adicione gelo e decore com hortelã. #4 Ponche de Limão Frutado Abacaxi e cereja fazem uma combinação seriamente frutada, o limão cria o soco neste suco nutritivo. 8 cerejas sem caroço

1 lima fresca

2 rodelas de abacaxi (1 polegada de espessura) Lave e descaroce as cerejas coloque no seu espremedor Adicione o limão e o abacaxi Despeje em um copo e adicione gelo, se desejar. #5 Suco de limão semáforo Cenouras, limão e o toque picante do gengibre farão com que você veja as luzes verdes de frente. 3 cenouras de tamanho médio

Pedaço de meia polegada de gengibre fresco

1 lima fresca

Quarto de xícara de sementes de romã Esprema as sementes de romã, cenoura, limão e gengibre em seu espremedor Despeje em um copo e sirva com gelo Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

