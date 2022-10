Receitas de sucos para tireóide e hipotireoidismo

Report This Content

Num relance A tireoide é uma glândula que secreta um hormônio essencial, a tiroxina.

O hipotireoidismo afeta cerca de 27 milhões de americanos e pode ser causado por uma variedade de fatores diferentes.

O suco pode ajudar a melhorar a função da tireoide, fornecendo uma fonte concentrada de ingredientes naturais e crus. Nós realmente não pensamos sobre nossa glândula tireóide – pelo menos, eu não tinha pensado muito sobre isso até recentemente. Ele apenas fica lá, fazendo seu trabalho e é isso. Uma amiga minha está se esforçando muito para perder peso para o casamento. Como alguém interessada em nutrição, ela compartilhou seu plano alimentar comigo, e eu não conseguia entender por que ela não estava perdendo peso. Muita baixa caloria, alimentos não processados, alta ingestão de água – sua dieta tinha todos os ingredientes certos para perda de peso. Ela havia aumentado a quantidade de exercícios físicos – ela estava fazendo todas as coisas certas. Dada a motivação ultra-alta para perda de peso, e considerando o tipo de pessoa que ela é, eu não poderia vê-la como alguém que consideraria escorregar até mesmo com uma rosquinha ocasional. Eventualmente, sugeri que ela fosse checar as coisas com seu médico, que, após alguns exames, diagnosticou uma tireoide hipoativa. Determinado a ajudar minha amiga, recorri aos sucos, dei uma olhada em alguns ingredientes que poderiam ajudar e desenvolvi algumas receitas de sucos – que estão incluídas aqui – para ajudar a melhorar seu problema de tireóide e perder peso. O resultado? Em conjunto com a medicação, as coisas definitivamente estão indo na direção certa para meu amigo, e nós dois estamos ansiosos pelo casamento! O que é a tireóide? A tireóide é uma glândula na parte frontal do pescoço. Ele tem dois lóbulos conectados que ficam de cada lado da traqueia, então parece um pouco com a forma de uma borboleta. A função da tireoide é secretar vários hormônios, sendo o principal deles a tiroxina. Este hormônio é essencial para o crescimento e desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento do cérebro no corpo, regulando a temperatura corporal e tem um papel importante na maioria dos processos metabólicos do corpo, incluindo a digestão, influenciando a frequência e a função cardíaca e ajuda a manter os ossos saudáveis. A liberação da tireóide é controlada pelo cérebro, que libera TSH, ou hormônio estimulante da tireóide, para desencadear a secreção de tiroxina. O que é hipotireoidismo? Estima-se que 27 milhões de pessoas nos EUA sofram de doenças da tireóide, com muitos outros milhões de casos ainda não diagnosticados. As mulheres estão em maior risco de problemas de tireóide, e o risco aumenta com a idade. O hipotireoidismo é uma condição em que a tireoide não secreta tiroxina suficiente e pode ser causada por problemas no sistema imunológico. Os sintomas comuns do hipotireoidismo incluem: Fadiga e cansaço

Fraqueza

Ganho de peso ou dificuldade em perder peso

Cabelos secos e ralos

Pele seca

Constipação

Cãibras musculares

Menstruação pesada ou anormal

Sensibilidade a temperaturas frias Esta lista de sintomas não é exaustiva. Além disso, esses tipos de sintomas não são exclusivos de um problema com sua tireoide. Se você suspeitar que tem uma condição da tireoide, são necessários aconselhamento médico específico e testes adequados de tireoide, então faça uma visita ao seu médico. Se não forem tratados, os sintomas dos problemas da tireoide geralmente se tornam cada vez mais graves e podem levar a problemas cardíacos, problemas de saúde mental e danos nos nervos. (fonte) O que causa o hipotireoidismo? Em alguns casos, como na tireoidite de Hashimoto, o sistema imunológico realmente percebe a tireoide como uma ameaça e a ataca para impedi-la de funcionar. Mais raramente, o hipotireoidismo pode ser desencadeado por níveis insuficientes de iodo, um oligoelemento importante no processo de produção dos hormônios da tireoide. Altos níveis de estresse têm sido associados ao aumento do risco de hipotireoidismo. Muitos medicamentos diferentes, como o lítio, podem retardar a função da tireoide. A função da tireóide também pode ser afetada por distúrbios da glândula pituitária e durante a gravidez. (fonte) Tireóide e Nutrição É muito importante que as pessoas com problemas de tireoide estejam cientes de sua dieta e de como ela afeta a tireoide. O hipotireoidismo é uma condição que pode ser drasticamente afetada pela ingestão dos alimentos certos – ou errados. Em particular, com hipotireoidismo, é importante saber que as quantidades corretas de alimentos que você deve comer Um dos componentes alimentares que não é útil, principalmente para o hipotireoidismo, é um composto chamado goitrogênios. Descobriu-se que eles contribuem significativamente para o mau funcionamento da tireoide, especialmente se você tiver baixos níveis de iodo. Brócolis e outros vegetais crucíferos contêm goitrogênios, então, diante disso, qualquer pessoa com problema de tireóide deve ficar longe. No entanto, alguns especialistas dizem que os outros nutrientes benéficos nesta família de vegetais significam que às vezes é apropriado consumi-los – apenas cozidos em vez de crus, e não um prato de cada vez. O glúten pode desacelerar seu metabolismo e tem sido associado a problemas de tireóide. Vale a pena investigar sua dieta por si mesmo – se você suspeitar que um determinado alimento é responsável por seus sintomas, elimine-o de sua dieta por algumas semanas e monitore o efeito, depois reintroduza-o. Se os sintomas retornarem, é um grande indício de que esse alimento está desempenhando um papel nos seus sintomas! Uma visita a um especialista em nutrição devidamente qualificado pode valer a pena para problemas de tireóide. A Academia Americana de Nutrição e Dietética tem uma ferramenta de busca de Nutricionistas Nutricionistas Registrados aqui. Suco para a tireoide Juicing é uma ótima maneira para as pessoas aumentarem a qualidade nutricional de sua dieta. A maioria das pessoas não quer, não pode ou simplesmente não tem tempo para mastigar todos os produtos que cabem em um copo de suco. Através do suco, você pode criar algumas misturas fabulosas que fornecem ao corpo nutrientes que aumentam a tireoide e evitam alimentos que podem exacerbar os problemas da tireoide. Como o suco remove uma grande quantidade de nutrientes da polpa fibrosa dos produtos inteiros, o suco fornece uma nutrição rápida para beneficiar seu corpo de uma forma que é fácil para o sistema digestivo. Quais alimentos podem ajudar a problemas de tireóide? Ruivo Esta raiz picante e perfumada contém magnésio, que pode melhorar a função da tireóide e do coração e ajuda no relaxamento muscular. Ele também tem propriedades anti-inflamatórias e estimula o sistema imunológico. (fonte) Tomates Os tomates são ricos em antioxidantes e muitos outros nutrientes, como o selênio, que ajuda a regular a função da glândula tireoide e a apoiar o sistema imunológico. (fonte) A pesquisa mostrou que os antioxidantes têm um efeito significativo na redução de alguns dos sintomas do hipotireoidismo. (fonte) Pepinos Estes fornecem uma grande fonte de hidratação que ajuda todas as funções metabólicas, mas também muitas vitaminas B que ajudam a apoiar a função da tireóide. Cenouras Adicionando doçura natural a qualquer receita, as cenouras são bem conhecidas por seu alto teor de vitamina A e propriedades antioxidantes, mas as cenouras também ajudam a diminuir os níveis de vários produtos químicos diferentes no corpo que estão associados a níveis mais altos de estresse, o que pode afetar negativamente a função da tireoide. . Maçãs As maçãs são uma ótima fonte de pectina, que estimula o corpo a eliminar quaisquer metais pesados ​​como o mercúrio. A relevância disso para os problemas da tireoide é que quanto mais metais pesados ​​existem em seu sistema, menos efetivamente o iodo pode ser usado para produzir hormônios da tireoide. Além disso, as maçãs contêm um composto vegetal chamado quercetina, que comprovadamente reduz os efeitos no metabolismo resultantes do hipotireoidismo. (fonte) Amoras Estas deliciosas bagas contêm grandes quantidades de antioxidantes e muitos outros nutrientes que são benéficos na redução dos sintomas do hipotireoidismo. (fonte) Melão Alguns especialistas dizem que o melão – e particularmente o melão – é um superalimento da tireoide. Ele contém todos os nutrientes necessários para maximizar a função da tireoide – vitaminas A, C e K, vitaminas do complexo B, além de magnésio, cobre e potássio. (fonte) Frutas cítricas Este grupo de frutas é conhecido por seu alto teor de vitamina C, um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. As frutas cítricas também contêm uma ampla gama de outros compostos vegetais que ajudam a apoiar a função do sistema imunológico e beneficiam a tireoide. Manjericão O manjericão é conhecido como uma erva adaptogênica e tem sido usado na medicina tradicional para reduzir o estresse. Também possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que foram comprovadas em pesquisas. (fonte) Abacaxi Abacaxis são repletos de nutrientes úteis que podem melhorar o uso de iodo no corpo, vitaminas A, C, E e K, vitaminas do complexo B e outros antioxidantes. Também contém cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês, fósforo, selênio e zinco, todos importantes para o bom funcionamento da tireoide. O abacaxi é a única fonte natural de um composto vegetal chamado bromelina, que tem sido bem pesquisado por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. A bromelaína também demonstrou estimular o sistema imunológico e ter um efeito direto nas células da tireóide. (fonte) Mangas Essas frutas coloridas e perfumadas são ricas em vitamina C, mas também contêm outros antioxidantes como zeaxantina e uma enorme variedade de outros nutrientes benéficos como cobre, cálcio e ferro, que ajudam a apoiar a função da tireoide e melhorar a circulação e o transporte de oxigênio para as células da tireoide. (fonte) Receitas de sucos para a tireoide Aqui estão as receitas originais que inventei para o meu amigo – experimente e veja como elas funcionam para você! #1 Salada em um copo Este suco à base de salada também contém cenouras e maçãs para equilibrar os sabores vegetais. 1 pedaço de raiz de gengibre de 1 polegada

1 xícara de alface romana

2 tomates médios

3 talos de aipo

1 pepino médio

5 cenouras médias

1 maçã média Suco de gengibre, alface e tomate Suco de aipo, pepino, cenoura e maçã Despeje e sirva #2 Céu de melão de mirtilo Este suco é deliciosamente fresco e refrescante. Está cheio de nutrientes para ajudar a função da tireoide e repleto de antioxidantes. 1 xícara de mirtilos

½ melão cantalupo

½ pepino médio

6 cenouras médias Suco de mirtilos e melão Suco de pepino e cenoura Adicione gelo e sirva imediatamente #3 ABC (limpador de maçã e manjericão) Maçãs e manjericão combinam surpreendentemente bem, e este suco é ótimo para dar um impulso à tireóide. 1 xícara de folhas e talos de manjericão

1 xícara de uvas

2 talos de aipo

3 maçãs verdes médias Esprema as folhas de manjericão e as uvas Suco de aipo e maçãs Sirva imediatamente #4 Tratamento da tireóide Este saboroso suco contém um poderoso soco de vitamina C 1 laranja, descascada

½ toranja, descascada

½ limão

3 kiwis

1 abobrinha média Suco de laranja, toranja e limão Esprema os kiwis e a abobrinha Despeje sobre o gelo e sirva #5 Fandango Abacaxi Manga Este é um suco doce – o abacaxi e a manga significam que a alface pode aumentar a nutrição sem estragar o sabor. 2 xícaras de qualquer alface verde

1 xícara de manga

½ abacaxi

1 maçã média Suco de alface e manga Esprema o abacaxi e a maçã Sirva e delicie-se Mais

