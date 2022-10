Quais são as melhores receitas de sucos para gota?

Report This Content

Num relance A gota é uma forma comum de artrite que pode ser muito dolorosa.

A gota é o resultado de um acúmulo de ácido úrico tóxico no corpo, levando a depósitos de cristais nas articulações e sob a pele.

O suco pode ajudar a prevenir a gota e melhorar os sintomas da gota, combinando ingredientes específicos que fornecem hidratação e ajudam a eliminar o ácido úrico. Nunca esquecerei o dia em que vi um colega mancando para o trabalho, mal conseguindo andar. Ele parecia estar com muita dor, e trabalhando com ele o dia todo, eu podia ver o quão severamente isso o estava afetando. Quando lhe perguntei sobre a causa? Gota. Eu já tinha ouvido falar disso antes, e vagamente associado a comer muita comida rica, mas eu nunca tinha visto os efeitos, que eram realmente debilitantes. Isso me levou a olhar um pouco mais de perto a gota e fazer algumas pesquisas. Na mesma época, uma tia idosa também me disse que havia sido diagnosticada com gota. Isso realmente me fez pensar sobre meu próprio estilo de vida e me certificar de que não me tornei um sofredor de gota. Na época, eu estava seguindo um programa de sucos para perda de peso e me perguntei se os sucos poderiam ajudar minha tia. Depois de um pouco de investigação nutricional, criei algumas receitas de sucos para gota para minha tia experimentar – eu as incluí para que você possa conferir por si mesmo! Então vamos começar do começo: O que é gota? A gota é uma das formas mais comuns de artrite. É extremamente doloroso e causado por uma quantidade excessiva de ácido úrico a longo prazo no corpo. Isso pode resultar na formação de cristais de ácido úrico, que são depositados como caroços duros e pontiagudos nas articulações e sob a pele. O ácido úrico também pode causar pedras nos rins. A gota afeta mais comumente os dedos dos pés e das mãos, mas também pode afetar todas as outras articulações dos braços e pernas. Os sintomas comuns são: Dor

Articulações vermelhas, quentes e inchadas

Rigidez e movimento reduzido O que causa a gota? O ácido úrico é produzido no corpo quando a purina – uma proteína para fazer DNA e muitas outras substâncias importantes – é quebrada. O excesso de ácido úrico é normalmente eliminado pelos rins, mas as condições podem ocorrer quando o corpo produz muito ácido úrico e os rins são incapazes de excretar ácido úrico suficiente para manter um bom equilíbrio. (fonte) Isso pode resultar de coisas como: Comer muitos alimentos ricos em purinas

Consumir muito álcool

Tomar alguns medicamentos, especialmente a longo prazo

Exposição ao chumbo

Um defeito enzimático que pode inibir a degradação das purinas E se eu achar que tenho gota? Se você tiver quaisquer sintomas que possam fazer você suspeitar de gota, é importante procurar orientação médica. Os sinais de gota mencionados acima não são exclusivos da gota – eles podem ser evidências de um tipo diferente de artrite ou até mesmo de outra condição. Um diagnóstico médico preciso é essencial. Depois que a gota for diagnosticada, seu médico o aconselhará e poderá prescrever medicamentos para ajudar a melhorar seus sintomas. No entanto, principalmente devido à natureza da gota, a dieta e a nutrição podem desempenhar um papel fundamental para ajudá-lo a gerenciar a doença. Gota e Nutrição Uma consciência geral da dieta e seu efeito sobre a gota pode tornar sua vida muito menos dolorosa. Há alguns ótimos conselhos sobre a gestão geral da gota aqui. Saber quais alimentos evitar também pode ser um bônus real. Os seguintes alimentos são inúteis no tratamento da gota: carne vermelha

Miudezas (carnes de órgãos)

Frutos do mar

Álcool

Alimentos e bebidas ricos em açúcar É interessante notar que, embora as fontes animais de purina possam aumentar o risco de gota em até cinco vezes, as fontes vegetais como espinafre, aspargo, ervilha, couve-flor e cogumelos contêm alguma purina, mas não parecem aumentar a probabilidade de gota. . (fonte) Suco para gota O suco pode ajudar a gota, misturando alguns ótimos alimentos naturais para aliviar a dor, reduzir a inflamação e diminuir a quantidade de ácido úrico em seu corpo. Outra vantagem do suco é que ele fornece uma dose concentrada de nutrientes que são fáceis para o sistema digestivo e fáceis para o corpo absorver e usar rapidamente. Pesquisas indicam que os surtos de gota são mais prováveis ​​quando consumimos grandes refeições. O suco pode fornecer ao corpo suas necessidades nutricionais em doses menores e, portanto, reduz o risco de gota. (fonte) O suco também fornece uma fonte natural de doçura que pode ajudar a reduzir o desejo por alimentos que podem piorar a gota, como rosquinhas açucaradas, biscoitos e doces. Quais alimentos podem ajudar a gota? Muitas frutas e vegetais receberam luz verde para reduzir os sintomas e prevenir ataques de gota. Os especialistas recomendam equilibrar a ingestão de frutas com vegetais, pois uma alta ingestão de frutose (o açúcar da fruta) sozinha tem sido associada a um maior risco de gota. Bagas Além de uma variedade de outros nutrientes benéficos, as bagas geralmente são ricas em vitamina C – um poderoso antioxidante e anti-inflamatório que pode ajudar a aliviar a dor nas articulações e proteger contra danos celulares causados ​​por radicais livres. (fonte) Algumas pesquisas indicaram que uma dose diária de 1500 mg de vitamina C pode reduzir o risco de gota em 45%. (fonte) Não é surpresa que o Guia Alimentar da Gota recomende uma dose diária de suco de morango ou amora para prevenir ataques de gota e reduzir os sintomas. Cranberries são ácidos, o que levou a alguma controvérsia sobre sua eficácia na gota, mas muitas pessoas os acharam benéficos, especialmente ao usar a fruta crua como parte de um coquetel de suco. Cerejas O suco de cereja definitivamente merece uma menção especial em relação à gota. Em um estudo, pessoas que sofrem de gota relataram quase 20% menos episódios de gota em comparação com pessoas que não bebiam suco de cereja. (fonte) Pepino Pepinos são uma ótima fonte de hidratação e são altamente alcalinos. Essas propriedades podem ajudar a diluir e neutralizar os ácidos no sangue, o que diminui a formação de cristais de ácido úrico. Eles também são uma grande fonte de vitaminas antioxidantes C e K e uma ampla gama de diferentes minerais. Carela A cabaça amarga, melão amargo ou karela é uma fruta de aparência estranha. Embora tenha um sabor amargo, contém grandes quantidades de vitamina C, folato e muitos outros nutrientes benéficos no controle da gota. Na verdade, tem sido usado em países como a Índia há séculos como tratamento para a doença. (fonte) Vegetais verdes e folhosos Vegetais como couve, couve, couve chinesa, brócolis, repolho, couve de Bruxelas, nabos (raiz e verduras), alface romana, agrião e rúcula contêm níveis muito baixos de açúcares que ajudam a equilibrar os açúcares das frutas ao fazer sucos para a gota. Eles contêm uma enorme variedade de nutrientes benéficos, incluindo ferro, vitaminas do complexo B, cálcio, antioxidantes luteína, zeaxantina e vitaminas C e K, que ajudam a apoiar a função renal saudável. Abacaxi O abacaxi não é apenas uma ótima fonte de vitamina C, mas também é a única fruta que contém bromelina – uma enzima conhecida por suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Pesquisas indicam que a bromelaína é tão eficaz quanto os medicamentos anti-inflamatórios não esteróides, como o ibuprofeno, quando se trata de reduzir a inflamação. A bromelaína também demonstrou promover a circulação sanguínea e bloquear as substâncias no corpo que causam inchaço e dor. Todas essas propriedades da bromelina a tornam ideal para reduzir os sintomas da gota. (fonte) Batatas doces De acordo com o Center for Science in the Public Interest, a batata-doce é o vegetal mais saudável que você pode comer. Em termos de gota, eles são uma ótima fonte de antioxidantes e têm propriedades anti-inflamatórias naturais para ajudar a acalmar as crises articulares. (fonte) Eles também contêm importantes compostos vegetais chamados antocianinas, que demonstraram reduzir significativamente as concentrações de ácido úrico, bem como eletrólitos que ajudam a equilibrar os fluidos no corpo e melhorar a função renal. (fonte) Pimentas Vermelhas Doces Estes são uma ótima fonte de vitamina C, antioxidantes e outros compostos vegetais como flavonóides. Estes podem reduzir a inflamação e a atividade dos radicais livres, equilibrar fluidos e eletrólitos e melhorar a função renal – todos efeitos úteis no tratamento da gota. Precauções ao fazer suco para gota A gota é uma condição médica muitas vezes controlada com a ajuda de medicamentos. Se você quiser embarcar em um programa de sucos para aliviar seus sintomas, é melhor fazê-lo em consulta com seu médico, especialmente se estiver tomando medicação. Outro ponto importante é continuar tomando seus medicamentos regulares. Embora o suco para a gota possa reduzir sua necessidade de medicação ao longo do tempo, isso deve ser feito apenas sob orientação médica. Se a gota estiver afetando as articulações das mãos, pode ser difícil preparar produtos frescos, especialmente vegetais mais duros. Existem muitas empresas diferentes, como esta, que fabricam utensílios de cozinha especializados e outros equipamentos que podem tornar a vida muito mais fácil para quem sofre de artrite. Receitas de sucos para gota Essas receitas visam especificamente reduzir os sintomas da gota, além de prevenir o aparecimento da gota em primeiro lugar. Sinta-se à vontade para usar suas próprias ideias para agrupar ingredientes anti-gota para criar receitas alternativas. É importante ter muita variedade! #1 Refrigerador de Pepinos Este suco é ótimo para hidratação, contém muitos antioxidantes e apoia a função renal. 1 xícara de couve

1 pedaço de raiz de gengibre de 1 polegada

1 xícara de batata doce

6 talos de aipo

½ limão

1 pepino médio

1 maçã média Suco de couve, gengibre e batata doce Suco de aipo e limão Suco de pepino e maçã Despeje e sirva #2 Analgésico de Abacaxi Este suco contém bromelina, um analgésico natural, além de antioxidantes e anti-inflamatórios para acalmar a inflamação, hidratar e acalmar as articulações. raiz de gengibre de 1 polegada

½ abacaxi médio

1 limão

1 pepino médio

2 maçãs médias Suco de gengibre, abacaxi e limão Suco de pepino e maçã Adicione gelo e sirva imediatamente #3 Limpador Karela Karela ajuda a limpar e eliminar toxinas e melhora a circulação. O gengibre é um anti-inflamatório natural e ajuda a equilibrar o sabor. ¼ -½ xícara de karela picada

gengibre de raiz de pedaço de 2 polegadas

1 xícara de manga

2 talos de aipo

1 cenoura média

1 maçã média Suco de karela, gengibre e manga Suco de aipo, cenoura e maçã Sirva imediatamente #4 Doce Deleite Muitos sofredores de gota descobriram que a combinação de batata-doce com abacaxi ajuda a reduzir os sintomas da gota. ½ abacaxi médio

½ limão

1 pepino médio

1 batata doce média Suco de abacaxi e limão Esprema o pepino e a batata-doce Despeje sobre o gelo e sirva #5 Bagas de Cereja Doce Este suco doce e saboroso é repleto de antioxidantes de vitamina C, anti-inflamatórios naturais e nutrientes para ajudar a equilibrar fluidos e eletrólitos. 1 xícara de morangos

1 xícara de mirtilos

½ xícara de cranberries

1 xícara de cerejas sem caroço

1 batata doce grande

1 maçã média Suco de todas as bagas e cerejas Esprema a batata-doce e a maçã Sirva e delicie-se Mais

