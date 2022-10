Quais são as melhores receitas de sucos para depressão?

Report This Content

Num relance A depressão é uma doença que afeta mais de 15 milhões de pessoas nos EUA e mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo.

Existem muitos fatores diferentes que aumentam a probabilidade de depressão.

Os sintomas resultam de mudanças nas numerosas e complexas reações químicas no cérebro.

O suco é uma ótima maneira de combater a depressão, fornecendo ao corpo nutrientes para apoiar a produção e regulação de substâncias químicas que afetam a depressão. Não há duas maneiras sobre isso. A depressão é uma doença horrível, e agravada pela falta de sintomas físicos, o que faz com que todos ao seu redor pensem que você está bem quando por dentro você sente que seu mundo está desmoronando. Acredite em mim, eu posso simpatizar. Estou bastante disposto a levantar as mãos e dizer que isso me afetou em mais de uma ocasião no passado. Prescreveram-me medicamentos que não pareciam me fazer sentir melhor, mas me deram choques elétricos por todo o corpo ao reduzir a dose para desmamá-los. Felizmente, agora pareço estar no topo dos meus sintomas. Comecei a me perguntar se isso tinha algo a ver com algumas mudanças que fiz no meu estilo de vida, incluindo sucos regulares. Depois de investigar os ingredientes que tenho usado em meus sucos, encontrei algumas evidências científicas para apoiar a teoria de que o suco provavelmente ajudou muito meus sintomas. Incluí algumas das minhas receitas favoritas que tenho usado para dar algumas ideias sobre o que o suco pode fazer por você também. O que é depressão? De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental, a depressão é uma doença que causa padrões de pensamento negativos que afetam a maneira como você pensa, sente e age. A depressão pode variar em gravidade e sintomas, que incluem: Sentimentos de tristeza e inutilidade

Sentindo-se sem esperança e/ou vazio por dentro

Pouco ou nenhum interesse em atividades

Dormir por longos períodos de tempo ou insônia

Cansaço, sem energia

Comer demais ou falta de apetite

Pouca concentração e memória

Irritabilidade

Incapacidade de fazer escolhas e decisões

Mudanças repentinas de humor

Retraimento social

Dores e dores sem causa física

Pensamentos ou tentativas de suicídio Alguns desses sintomas podem ser reações normais a eventos traumáticos da vida, como uma morte na família. No entanto, se eles não tiverem uma causa identificável ou os sintomas permanecerem inalterados por duas semanas ou mais, é uma indicação de que pode haver um problema. (fonte) O que causa a depressão? A química física ou como a depressão ocorre é um assunto complexo, mas os cientistas já identificaram vários fatores de risco biológicos e sociais para a depressão. Isso inclui genética, desequilíbrios químicos no cérebro e no sistema nervoso, tipo de personalidade e o efeito de nossa situação pessoal, profissional e social. Os produtos químicos mais comuns associados à produção de sintomas depressivos são serotonina, dopamina e homocisteína. A ampla gama de possíveis alterações químicas no cérebro que podem causar depressão explica por que há uma gama tão ampla de sintomas e também por que duas pessoas com depressão podem ter apresentações completamente diferentes. (fonte) E se eu achar que tenho depressão? Se você está preocupado que pode estar sofrendo de depressão, é essencial verificar seus sintomas com seu médico. Os sintomas listados acima podem ser sinais de outras condições de saúde, por isso o diagnóstico correto é importante. Além disso, seu médico pode avaliar a gravidade e o tipo de depressão, fornecer aconselhamento, encaminhamento para especialista e medicação conforme apropriado. Há também algumas coisas que você pode fazer para ajudar a si mesmo. O Instituto Nacional de Saúde Mental fornece ótimas informações e conselhos sobre a depressão aqui. Uma atividade que comprovadamente ajuda as pessoas que sofrem de depressão é a mediação – pesquisas indicam claramente um efeito benéfico, e é algo que você pode fazer por conta própria. A organização Mindful destacou cinco aplicativos úteis de meditação gratuitos aqui. Depressão e Nutrição Há fortes evidências que sugerem que a dieta é muito importante em relação à depressão. Um dos muitos estudos descobriu que uma pessoa com uma dieta que inclui muitos alimentos processados, que contêm altos níveis de produtos químicos que são tóxicos para o sistema nervoso, tem 60% mais probabilidade de sofrer de depressão em comparação com dietas que incluem muitos alimentos integrais. . (fonte) A dieta pode ter um grande impacto nas funções metabólicas, incluindo a produção de hormônios e outros produtos químicos do seu corpo, a quantidade de energia que você tem e a maneira como o cérebro e o sistema nervoso funcionam. Todos esses fatores podem afetar positiva ou negativamente a depressão. Como o suco pode ajudar na depressão? Sucos podem ajudar a depressão, fornecendo ao seu corpo fontes naturais de vitaminas, minerais e outros nutrientes que ajudam a moderar os processos químicos que contribuem para a depressão. Existem muitos nutrientes diferentes em uma ampla variedade de frutas e vegetais que demonstraram ajudar a melhorar os sintomas da depressão. O suco oferece a vantagem de poder consumir altas concentrações de muitos nutrientes de uma só vez, em vez de ter que comer grandes quantidades de produtos frescos inteiros. Quais alimentos podem ajudar na depressão? Existe uma grande variedade de frutas e vegetais que podem ajudar a melhorar os sintomas da depressão. Com um pouco de experimentação, o suco lhe dá a flexibilidade de desenvolver um repertório de receitas que funcionam especificamente para você. Aqui estão alguns ingredientes comuns e por que eles ajudam: Vegetais verdes folhosos escuros Produtos como couve, espinafre, acelga e mostarda são ricos em folato, o que ajuda o corpo a controlar o nível de homocisteína, um aminoácido associado ao mau humor e à depressão. (fonte) Citrino Pesquisas indicam que as frutas cítricas podem ajudar a melhorar o humor devido ao seu alto nível de antioxidantes e folato. A vitamina C em frutas cítricas também foi identificada como sendo importante na regulação da dopamina. (fonte) Brócolis O brócolis vem da mesma família das couves de Bruxelas e do repolho. Estas são todas boas fontes de ácidos graxos folato e ômega-3, que foram encontrados em pesquisas para ter um efeito positivo significativo em pessoas com depressão. (fonte) Cúrcuma Há fortes evidências científicas de que a curcumina, um dos ingredientes mais ativos da cúrcuma, pode ser muito eficaz para ajudar a diminuir vários sintomas da depressão. (fonte) Ruivo O gengibre contém o composto curcumina, que comprovadamente ajuda na depressão. Ele também contém compostos que demonstraram melhorar a função cerebral geral. Pesquisas indicam que compostos do gengibre podem melhorar a memória e aumentar os níveis de neurotransmissores. Estas são substâncias químicas em seu cérebro que controlam, por exemplo, o humor e o sono, além de aumentar os níveis de serotonina e dopamina. (fonte) Bagas Mirtilos, amoras, morangos, cranberries… todos eles são embalados com muitos antioxidantes, que absorvem os radicais livres químicos no corpo. Pesquisas indicam que altos níveis de antioxidantes podem reduzir significativamente muitos dos sintomas da depressão. A maioria das bagas também contém folato, também benéfico para a depressão, pois atua como neurotransmissor e ajuda na produção de serotonina. (fonte) Tomates Além de ser uma grande fonte de antioxidantes e muitos outros compostos vegetais, o tomate contém licopeno. O licopeno provou ter propriedades anti-inflamatórias que afetam diretamente o sistema nervoso central – o cérebro e a medula espinhal. Além disso, o licopeno demonstrou melhorar significativamente os sintomas da depressão em ensaios de pesquisa. (fonte) Beterraba Suco de beterraba e suas folhas fornece ao corpo vitaminas do complexo B e compostos vegetais chamados tirosina e betaína, que apoiam a produção de substâncias químicas felizes como dopamina e serotonina e regulam a homocisteína. A betaína fitoquímica foi mostrada em pesquisas para ajudar a melhorar os sintomas da depressão e aumentar a ação de alguns medicamentos antidepressivos. (fonte) Melancia Esta fruta suculenta não é apenas uma ótima fonte de hidratação, também é repleta de antioxidantes, vitaminas do complexo B – incluindo folato e licopeno. A melancia não apenas contém muitos compostos diferentes benéficos para a depressão, mas também tem um ótimo sabor e é uma adição fantástica às receitas de suco. Receitas de sucos para depressão Estas são as receitas originais que eu estava usando quando notei uma melhora nos meus sintomas. Eu uso todos os tipos de ingredientes diferentes agora – é ótimo experimentar, mas experimente você mesmo. #1 Impulso Cítrico Picante Este suco é ótimo para hidratação, contém muitos antioxidantes e apoia a produção de substâncias químicas no corpo que ajudam a melhorar o humor. açafrão pedaço de 1-2 polegadas

1 pedaço de gengibre de 1 polegada

2 xícaras de acelga

1 xícara de espinafre

1 laranja, descascada

1 limão

1 beterraba grande com folhas

1 maçã média Suco de açafrão, gengibre, acelga e espinafre Esprema a laranja e o limão Suco de beterraba e maçã Despeje e sirva #2 Explosão Abençoada Este suco é um suco de calorias relativamente baixas, perfeito para as noites para dar tempo ao seu corpo para usar todo o folato, ômega-3 e antioxidantes. 6 folhas de couve

1 xícara de espinafre

1 xícara de melancia

3 talos de aipo

1 limão

1 pepino médio

2 maçãs médias Suco de couve, espinafre, melancia e aipo Suco de limão, pepino e maçã Adicione gelo e sirva imediatamente #3 Cereja Alegre O sabor deste suco por si só é suficiente para melhorar meu humor! É um ótimo começo para qualquer dia e é embalado com antioxidantes e outros nutrientes benéficos. 1 xícara de cerejas tortas, sem caroço

1 xícara de morangos

1 xícara de mirtilos

1 xícara de framboesas

2 kiwis

2 maçãs médias Esprema as cerejas e as bagas Esprema os kiwis e as maçãs Sirva imediatamente #4 Abacaxi Perfeito O abacaxi neste suco faz um bom trabalho em esconder a couve. Este é um suco muito bem equilibrado, refrescante e hidratante. 4 folhas de couve

1 xícara de brócolis

½ abacaxi médio

½ limão

1 pepino médio

1 batata doce média

1 maçã verde média Suco de couve, brócolis, abacaxi e limão Suco de pepino, batata doce e maçã Despeje sobre o gelo e sirva #5 Economizador de Sol Este suco doce e saboroso é repleto de antioxidantes de vitamina C, anti-inflamatórios naturais e nutrientes para ajudar a moderar os sintomas. raiz de açafrão pedaço de 1 polegada

1 pedaço de raiz de gengibre de 1 polegada

2 talos de aipo

1 limão

2 peras médias

2 maçãs médias Suco de açafrão e gengibre com o aipo Esprema o limão, as peras e as maçãs Sirva e delicie-se Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

