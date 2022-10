Quais são as melhores receitas de sucos para iniciantes?

Report This Content

Num relance Juicing é uma maneira divertida de adicionar nutrientes extras à sua dieta.

Juicing extrai nutrientes da polpa de frutas e vegetais, tornando-os fáceis para o corpo digerir e usar.

O equipamento certo pode fazer uma grande diferença na qualidade dos seus sucos. Lembro-me com carinho dos meus primeiros dias de sumo. Achei que não tinha nada disso. Compre um espremedor – confira. O primeiro que me chamou a atenção online. Espere chegar, ligue na tomada, pique algumas frutas e fui embora! Eu espremi todos os tipos de combinações de frutas e vegetais, algumas que funcionaram – e outras que não. Também gastei uma quantia considerável de dinheiro. Com uma visão retrospectiva e um pouco mais de conhecimento sobre sucos, agora sei que há um pouco mais do que isso. Espero poder ajudá-lo a começar da maneira certa e evitar alguns dos erros que cometi. Também vou compartilhar algumas das minhas receitas de sucos favoritas para iniciantes. O que é suco? Juicing é a prática de extrair o suco e a maioria dos nutrientes da polpa de frutas e vegetais inteiros. Isso produz uma bebida rica em nutrientes benéficos. Embora não deva substituir a ingestão diária de produtos frescos, o suco é uma maneira agradável de complementá-lo. Os benefícios do suco O suco preparado na hora contém aproximadamente os mesmos nutrientes que os produtos inteiros, mas extrair o suco da polpa torna mais fácil e rápido a assimilação no sangue. Isso significa que os nutrientes – vitaminas, minerais e outros compostos vegetais, como flavonóides – chegam às células do corpo com mais eficiência. Consumir frutas e vegetais frescos em forma de suco também os torna mais fáceis de digerir, dando ao seu sistema digestivo uma pausa no trabalho árduo de processar alimentos integrais. O suco é uma ótima maneira de aumentar sua ingestão de frutas e vegetais e introduzir ingredientes que você sabe que são bons para você, mas você simplesmente não gosta do sabor ou da textura. Outra vantagem do suco é a flexibilidade – você pode misturar muitos ingredientes. Isso significa que você pode, com um pouco de pesquisa sobre os benefícios de cada ingrediente, criar coquetéis de sucos para condições de saúde específicas. Quais equipamentos eu preciso? A primeira coisa a considerar é qual espremedor comprar. Existem muitos espremedores diferentes no mercado, e o que você escolhe depende do seu orçamento e do produto que deseja extrair. Existem três tipos básicos de espremedores: Centrífuga

Espremedores de mastigação, engrenagem ou prensa a frio

Espremedores de engrenagem dupla Espremedores centrífugos são os menos caros, mas há uma razão para isso. Eles trabalham cortando e girando os produtos em alta velocidade. Eles produzem polpa úmida – então eles não extraem todos os nutrientes. Eles não são bons em fazer sucos como ervas, vegetais folhosos e grama de trigo. A alta velocidade cria calor e fricção que destrói alguns dos nutrientes em seu suco. A polpa úmida significa que ela usa mais produtos de outros tipos de espremedores, então você usa (e compra) mais produtos. Espremedores de mastigação são mais caros, mas deixam a polpa mais seca e são muito melhores na extração de suco de ervas e vegetais folhosos. Eles trabalham em baixa velocidade, esmagando e pressionando as frutas e legumes através de uma peneira. Espremedores de mastigação extraem mais nutrientes em seus sucos, e os sucos também podem ser armazenados por mais tempo do que aqueles de espremedores centrífugos com menos deterioração e perda de nutrientes. Os espremedores de engrenagem dupla são para fanáticos por sucos sérios. Possuem duas engrenagens de rolos que giram para dentro para triturar finamente o produto, liberando o máximo de nutrientes e deixando a polpa mais seca. Eles tendem a ser o tipo de espremedor mais caro, mas o suco produzido é de alta qualidade e pode ser armazenado por mais tempo do que os sucos de um espremedor de mastigação. Os espremedores de engrenagem dupla são bons em fazer sucos como folhas e grama de trigo, mas não são tão bons com frutas cítricas. Muitos fãs de suco compram um espremedor de frutas cítrico separado e usam um espremedor de engrenagem dupla para todo o resto. Para começar a fazer sucos, eu recomendaria um espremedor de mastigação de boa qualidade. Eles espremem praticamente tudo bem e, embora sejam mais caros do que os espremedores centrífugos, são mais econômicos a longo prazo, pois você economiza dinheiro comprando menos produtos. Além disso, eles não são tão caros quanto os espremedores de engrenagem dupla! A Amazon é um bom lugar para pesquisar qual espremedor pode ser bom para você – você pode conferir os espremedores de mastigação mais vendidos aqui. O único outro equipamento que você precisa são algumas facas boas e afiadas e uma tábua de cortar. Se você planeja armazenar seus sucos, invista em alguns potes de vidro de boa qualidade, de preferência de cor escura, que sejam do tamanho certo para a quantidade de suco que você deseja armazenar. Armazenando sucos Se faz parte do seu plano tomar alguns de seus sucos para o almoço no trabalho, ou depois de um treino no caminho de casa do escritório, há algumas coisas que você precisa saber. Quanto mais tempo você armazena o suco, mais oxidação ocorre e mais nutrientes são perdidos. No entanto, existem algumas coisas que você pode fazer para minimizar isso. Em primeiro lugar, compre recipientes de armazenamento herméticos – de preferência de vidro em vez de plástico (os produtos químicos do plástico podem se infiltrar no suco ao longo do tempo), embora algumas pessoas usem frascos a vácuo de aço inoxidável. Se você optar pelo vidro, tente obter um vidro âmbar escuro, mas se não, embrulhar o recipiente de vidro em papel alumínio também funciona bem. Certifique-se de que os recipientes de armazenamento que você compra são do tamanho certo para uma porção de suco quando cheios até o topo e compre recipientes com tampa segura! Quanto mais ar no recipiente com o suco, mais oxidação e perda de nutrientes ocorre. Ao armazenar seu suco, mantenha-o na geladeira, se possível, ou no mínimo, em um saco térmico de boa qualidade com alguns blocos de congelamento. O que mais eu preciso saber? Os sucos são mais eficazes quando consumidos com o estômago vazio, pelo menos 30 minutos antes de qualquer outro alimento. Isso dá tempo ao sistema digestivo para absorver todos esses nutrientes facilmente. Como regra geral, os sucos com maior teor de frutas devem ser consumidos no início do dia, pois o açúcar fornece energia. Os sucos da tarde e da noite devem ser baseados principalmente em vegetais, pois possuem menor teor de açúcar. Usamos menos energia no final do dia, então qualquer excesso de açúcar consumido à noite é transformado em gordura para armazenamento. O que devo fazer suco? A resposta curta é – o que você quiser! Inicialmente, é melhor começar com produtos com os quais você está familiarizado – coisas que você gosta de comer. Aos poucos, adicione os ingredientes frescos que você gosta. A fruta é uma delícia para o suco, e você pode criar tantas combinações deliciosas e nutritivas. Em particular, o abacaxi tem algumas qualidades nutricionais fantásticas e únicas. Tem um sabor tão bom e é ideal para equilibrar ingredientes que você gostaria de incluir para nutrição, mas prefere não saber que estavam lá! Os sumos de vegetais não são tão agradáveis ​​ao paladar como os sumos de fruta. No entanto, você se acostumará com os novos sabores se começar a misturar uma pequena quantidade de vegetais em seus sucos de frutas regulares e aumentar a quantidade e variedade de vegetais gradualmente. A beterraba adiciona uma doçura terrosa e contém algumas vitaminas, minerais e outros compostos vegetais muito poderosos, por isso é melhor usá-la em apenas um suco a cada dois dias para começar. Considere adicionar especiarias como gengibre e açafrão e ervas como hortelã, alecrim e salsa aos sucos. Eles adicionam alguns benefícios e sabores incríveis para a saúde. Precauções O suco, especialmente quando usado apenas com frutas, pode causar um aumento acentuado nos níveis de açúcar no sangue. Isso não é um problema para pessoas com boa saúde geral, mas pode ser um problema para pessoas com diabetes, que são aconselhadas a basear sucos em vegetais em vez de frutas e sucos sob supervisão médica. Dicas para fazer suco Ao preparar qualquer produto fresco, é importante lavar bem as mãos com sabão e água morna primeiro. Lave todos os ingredientes do suco em água corrente, mesmo se você planeja remover a pele. Dê produtos firmes uma esfoliação suave e seque tudo bem. Remova quaisquer áreas danificadas e não use frutas ou vegetais que pareçam podres. Você pode deixar as cascas e cascas na maioria das frutas sem problemas. No entanto, o amargor da casca de laranja pode estragar o sabor do seu suco, então você pode querer removê-lo. As maçãs não são apenas nutritivas, elas também adicionam doçura aos sucos e são uma boa fruta firme para colocar no seu espremedor por último para maximizar todos os outros sabores. (fonte) Receitas de sucos para iniciantes Eu realmente espero que todas essas informações ajudem você a ter um começo de suco muito melhor do que eu. Eu produzo suco muito mais saboroso e de maior qualidade agora com meu espremedor de mastigação do que eu já fiz com o modelo centrífugo barato com o qual comecei! Abaixo estão algumas ótimas combinações de receitas de sucos de frutas e vegetais para iniciantes. Lembre-se, uma vez que você pega o jeito, seu mundo de sucos é limitado apenas pela sua própria criatividade! #1 Suco de laranja Parece bastante simples, certo? Este é o suco de laranja com uma diferença – todos os seus produtos de cor laranja em um copo para dar um grande impulso de antioxidantes, vitaminas e minerais. 2 laranjas médias, descascadas

1 xícara de manga

1 batata doce pequena

3 cenouras médias

1 maçã média Esprema as laranjas e a manga Suco de batata-doce, cenoura e maçã Despeje, adicione gelo e sirva #2 Merry Berry Este suco é deliciosamente doce e refrescante. É cheio de nutrientes, bem como sabor e repleto de antioxidantes. 1 xícara de mirtilos

1 xícara de morangos

1 xícara de cranberries

½ limão ou 1 limão

2 maçãs médias Suco de todas as bagas Esprema o limão e a maçã Adicione gelo e sirva imediatamente #3 Ponche de Abacaxi Além de serem super nutritivos, os abacaxis são bons para fazer sucos porque têm um sabor forte e doce que ajuda a equilibrar ingredientes salgados, como a couve neste suco. 4 folhas de couve

1 xícara de uvas

¼ abacaxi

½ pepino médio

2 maçãs verdes médias Suco de couve e uvas Esprema o abacaxi, o pepino e as maçãs Sirva imediatamente, com gelo se preferir #4 Herbali Este saboroso suco combina ervas, muitas das quais têm enormes benefícios para a saúde, com ingredientes mais doces para fazer um suco surpreendentemente saboroso. 2 ramos de alecrim

1 xícara de salsa

1 limão

2 kiwis

1 pera média

1 maçã verde média Suco de alecrim e salsa, seguido do limão Esprema os kiwis, pera e maçã Despeje sobre o gelo e sirva #5 Vegetal Pronto Este é um suco de vegetais saboroso que tem um sabor suave e refrescante e enormes benefícios para a saúde. 1 xícara de alface

1 xícara de espinafre

1 pepino médio

1 beterraba média

½ limão

1 maçã média Esprema a alface e o espinafre Suco de pepino, beterraba e limão Suco de maçã Sirva e delicie-se Mais

