Quais são as melhores receitas de sucos para ansiedade?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Num relance A ansiedade pode ser agravada pela dieta e deficiências em certos nutrientes.

O suco é uma maneira totalmente natural de obter os nutrientes extras necessários para ajudar a aliviar a ansiedade sem o uso de medicamentos ou suplementos e os efeitos colaterais que geralmente os acompanham.

Ingredientes de sucos que podem ajudar com a ansiedade incluem vegetais de folhas verdes, frutas cítricas, tomates e cenouras. Os transtornos de ansiedade são o problema de saúde mental mais comum nos EUA, afetando mais de 40 milhões de adultos com mais de 18 anos, ou 18% da população. (fonte) Sentimentos de ansiedade são uma ocorrência diária para muitas pessoas. Quer se trate de ansiedades sobre o seu bem-estar ou simplesmente estar ansioso sobre o próximo verão e seu corpo de ‘biquíni’ (ou a falta dele). Receitas de sucos para ansiedade podem ajudar? Embora não possamos oferecer uma receita de suco para resolver todos os problemas da vida, posso espero ajudar com um estado mais saudável de corpo e mente! Podemos até ajudá-lo a ganhar aquele corpo de ‘biquíni’ pronto para a praia. Como um bônus adicional, você pode descobrir alguns sucos deliciosos que são tão nutritivos quanto saborosos! O que é ansiedade? O corpo humano tem seu próprio sistema para lidar com situações indutoras de ansiedade, mas infelizmente às vezes ele interpreta mal os eventos. Quando uma pessoa se encontra em uma situação estressante, a glândula adrenal libera cortisol (muitas vezes chamado de hormônio do estresse) que funciona com adrenalina e insulina para aumentar a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue. Isso dá ao corpo um rápido impulso de energia e capacidade de resposta para lidar com a situação. Essa resposta é conhecida como a resposta “lutar ou fugir” – uma das características que deram aos nossos ancestrais o instinto de caçador. Tudo bem se estivermos andando por uma selva e encontrarmos um leão faminto – a energia extra lhe dará o impulso para correr ou lutar, mas é totalmente desnecessário para a maioria dos problemas de ansiedade modernos. Preocupar-se com uma conta de gás simplesmente não requer essa energia física extra. Se o corpo não usar o aumento de energia do cortisol, períodos mais longos de ansiedade podem levar a níveis elevados de pressão arterial e/ou níveis de açúcar no sangue – o que aumenta a ansiedade e seus muitos sintomas. Para a maioria das pessoas, os sentimentos de ansiedade vêm e vão, passando em curtos períodos. Para outros, a ansiedade pode durar dias, semanas, meses ou até anos em casos crônicos. Os sintomas incluem nervosismo, inquietação, sensação de perigo ou pânico, taquicardia, hiperventilação e insônia – para citar apenas alguns. Muitos desses sintomas podem ser aliviados pelas propriedades nutricionais do suco e da incorporação de frutas e vegetais em nossas dietas que de outra forma não poderíamos comer (eu pessoalmente nunca sonharia em comer couve, mas quando combinado com outros ingredientes em um suco, perde muito de sua amargura – além disso, é bom para você!). No final deste artigo você encontrará várias receitas que foram formuladas para combater a ansiedade e controlar os níveis de cortisol para que você se sinta saudável e relaxado. Por que suco para ansiedade? Embora seja sempre aconselhável procurar ajuda profissional em casos crônicos de ansiedade, as ansiedades cotidianas muitas vezes podem ser amenizadas por meio de nutrição e dieta. Ao fazer sucos para a ansiedade, podemos ajudar a fornecer ao corpo a quantidade correta de vitaminas e minerais para combater o estresse. Os eventos da vida costumam ser a maior causa de ansiedade, mas outros fatores incluem: Álcool

Cafeína

Exercício excessivo

Refrigerantes e refrigerantes – até dietéticos!

Alimentos ricos em açúcares de liberação rápida (por exemplo, pão branco, massas, doces, etc.) Além de combater a ansiedade e o estresse, os sucos podem aliviar os sintomas da TPM, aumentar o sistema imunológico natural do corpo, promover a perda de peso (como parte de uma dieta com controle de calorias) e desintoxicar o corpo. O que fazer suco para aliviar a ansiedade Pesquisas ao longo dos anos descobriram que certos nutrientes são mais valiosos no controle da ansiedade. Esses nutrientes estão listados abaixo, juntamente com alguns exemplos de alimentos ricos nesses nutrientes. Magnésio O magnésio tem sido reconhecido há muito tempo como um mineral que é crucial para a função nervosa e muscular saudável. Além disso, o magnésio pode impedir que o cortisol entre no cérebro, agindo como uma espécie de barreira. Quando estamos ansiosos, o corpo esgota as reservas de magnésio rapidamente, levando a uma deficiência de magnésio. Uma deficiência crônica de magnésio tem sérios efeitos, fazendo com que a mente se torne irracional. Depressão e raiva podem se tornar predominantes – todos fatores que aumentam a ansiedade. Uma deficiência leve de magnésio pode levar a sentimentos de ansiedade, ataques de pânico, insônia e nervosismo. Frutas e vegetais que têm altos níveis de magnésio incluem: Vegetais verdes folhosos (por exemplo, espinafre, couve ou acelga)

Milho doce

frutas cítricas

Tomates

Cenouras

Cebolas Vitaminas B, como B1, B3, B5, B8, B12 e folato As vitaminas B foram reconhecidas como tendo um papel importante na batalha contra a ansiedade, estresse e depressão. As vitaminas B1 e B6 são cruciais quando se trata de controlar os níveis de cortisol, enquanto as vitaminas B5 e B12 ajudam a controlar os níveis de energia. As vitaminas B trabalham juntas como uma equipe e é por isso que são muitas vezes chamadas de ‘complexo vitamínico B’. As deficiências de vitaminas do complexo B estão entre as deficiências de micronutrientes mais comuns nos EUA e em um corpo já estressado pode causar tensão adicional. As vitaminas do complexo B podem ser encontradas em abundância em: A maioria das frutas (por exemplo, maçãs, bananas, laranjas, bagas, uvas, abacate)

Vegetais de folhas verdes (por exemplo, espinafre, couve, nabo)

Abóbora

Cenouras

couve-flor

Abóboras Vitamina C Embora mais conhecida por combater resfriados e gripes, a vitamina C desempenha um papel ainda maior no combate aos efeitos físicos e fisiológicos da ansiedade. Beber 1000 ml de um suplemento de vitamina C por dia fez com que as pessoas tivessem uma reação menos grave a situações estressantes em comparação com pessoas com uma dosagem mais baixa. Os níveis de cortisol são mais altos pela manhã, então começar o dia com um suco rico em vitamina C pode ajudar a suprimir os níveis de estresse. Altos níveis de vitamina C são encontrados em: Frutas cítricas

Cantalupo

Melancia

Frutas vermelhas

Abóbora

Abóbora

Pimentões

Repolho Observe que os benefícios para a saúde da vitamina C são destruídos pelo cozimento ou exposição à luz/calor. Portanto, o suco é a melhor maneira de obter o máximo dessa vitamina. Receitas de sucos para ansiedade #1 – A Deusa Verde Um favorito de toda a família, este sumo é muito bom para introduzir as pessoas, especialmente as crianças mais novas, à ideia de sumo para a saúde. Um suco mais doce com um toque cítrico. 3 maçãs de tamanho médio

4 talos grandes de aipo

1/4 polegar raiz de gengibre

1/2 limão (com casca)

1 laranja grande, descascada

5 maços de espinafre

2 talos de capim-limão (se disponível), apenas a parte inferior 2/3 branca Antes de espremer todos os ingredientes, certifique-se de remover a casca da laranja, pois é muito amarga e pode estragar o sabor desta bebida doce. (O limão está ok e pode ser deixado com a pele). Suco dos ingredientes Sirva com gelo Beba imediatamente #2 – Alívio de ansiedade dourado Nem todos os sucos para a saúde precisam ser verdes, muitas vezes descobri que essa cor pode ser desanimadora – tente fazer seus filhos beberem ou comerem verduras! Raiz de beterraba de 1 beterraba (aproximadamente 2” de diâmetro ou cerca de 82g) – cor dourada

3 cenouras grandes

4 talos grandes de aipo

1/2 pepino

1/2 polegar gengibre

1 pera média Processe todos os ingredientes em um espremedor Agite ou mexa e sirva Beba imediatamente #3 – Estresse, Estresse, Vá embora! Este suco tem uma cor vermelha vibrante e é tão delicioso quanto atraente aos olhos. Um ótimo suco para conter a síndrome da comida de conforto, que muitas vezes anda de mãos dadas com a ansiedade. As vitaminas do complexo B podem ajudar a controlar todos os níveis importantes de cortisol. Melhor beber algumas horas antes de dormir ou meia hora antes das refeições. A adição de sementes de chia irá mantê-lo satisfeito enquanto ajuda o sistema digestivo. 1 maçã vermelha média – sem sementes

1 mamão grande maduro picado

1 colher de sopa de sementes de chia ou linhaça (opcional) Misture os ingredientes em um espremedor, adicionando um pouco de água para soltá-lo um pouco. Mexa bem Apreciar! #4 – Aveia de pêra Outro grande suco que pode ajudar a suprimir os desejos de comida. Aveia e pêra trabalham juntas como uma equipe para vencer esses sentimentos de ansiedade e os sintomas que a acompanham. A adição de um chá de menta sem cafeína atua como um ótimo antioxidante e o mel adiciona um pouco de doçura sem aumentar os níveis de açúcar no sangue. Prepare o chá e deixe esfriar Esprema a pêra em um espremedor e adicione ao liquidificador com a aveia e o chá de hortelã resfriado Bata por alguns minutos e adicione um pouco de mel para adoçar Sirva e beba imediatamente #5 – O Gigante Verde Alegre É geralmente reconhecido que os sucos verdes tendem a ser os mais benéficos para a saúde. A adição de flores de lavanda e erva-cidreira fazem deste um poderoso alívio da ansiedade. A lavanda é conhecida como um tônico para o estresse e a depressão e a erva-cidreira é um relaxante nervoso e é muito eficaz no tratamento da ansiedade e do estresse. Você pode espremer as folhas e os topos floridos de ambas as plantas. (AVISO: As mulheres grávidas devem evitar grandes quantidades de lavanda, pois também pode atuar como estimulante uterino.) 2 talos de aipo

2 cenouras grandes

1 xícara de espinafre ou couve

1/2 melão para adicionar um pouco de doçura

1/2 limão

2 – 4 raminhos de flores frescas de lavanda por xícara de suco

4 – 6 raminhos de erva-cidreira por xícara de suco. Esprema os 5 primeiros ingredientes em um espremedor Adicione a lavanda e a erva-cidreira de acordo com a quantidade de suco produzida. Sirva com gelo Apreciar Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report