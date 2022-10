Quais são as melhores receitas de sucos para alergias?

Report This Content

Num relance As alergias podem causar uma variedade de sintomas que podem variar de desconfortáveis ​​a potencialmente fatais.

As alergias são uma resposta inadequada do sistema imunológico a substâncias benignas.

Os sucos podem ajudar a combater as alergias combinando ingredientes que estimulam o sistema imunológico e atuam como anti-histamínicos, descongestionantes e anti-inflamatórios naturais para melhorar os sintomas. Imagine a cena: eu, aos oito anos, com um lindo coelho branco como presente de aniversário. Eu estava apaixonado… isto é, até que comecei a tossir e chiar enquanto a acariciava. Uma visita ao médico depois, e Snoopy, o coelho, encontrou um novo lar. Eu tive uma reação alérgica. De acordo com a Asthma Allergy Foundation of America, aproximadamente 50 milhões de pessoas nos EUA são afetadas por alergias e, com mais de dez milhões de novos casos diagnosticados anualmente, as alergias estão aumentando. (fonte) Como adulto, usei anti-histamínicos durante a maior parte da minha vida para controlar alergias, mas e se houver maneiras mais naturais de tratá-las? À medida que me interessei por sucos e percebi os inúmeros benefícios para a saúde, me perguntei se os sucos poderiam ajudar. As boas notícias? Ele faz – pelo menos para mim, de qualquer maneira. Desenvolvi algumas receitas de sucos para alergias que incluí neste post para que você possa experimentá-las também. O que são alergias? Do desconforto irritante dos olhos vermelhos, espirros, espirros e sinusite da febre do feno a reações graves e fatais associadas a nozes ou picadas de abelha, as alergias afetam muitas pessoas de muitas maneiras diferentes. Uma reação alérgica é essencialmente uma resposta excessivamente zelosa do sistema imunológico a substâncias que não deveriam causar nenhum problema. A função do sistema imunológico é nos proteger de bactérias, fungos e vírus. Ele faz isso produzindo células especializadas chamadas anticorpos para lidar com qualquer coisa que entre no corpo e possa nos causar danos. Com uma reação alérgica, o sistema imunológico pensa que o pólen, alimento ou outra substância é uma ameaça. Ele reconhece as substâncias químicas no pólen ou nos alimentos como um alérgeno e produz anticorpos para combatê-lo. Na batalha do sistema imunológico contra o alérgeno, o corpo produz uma série de sintomas, como inflamação, inchaço e excesso de muco para tentar superar a ameaça percebida. O inchaço é particularmente perigoso quando afeta o nariz, a boca e a garganta, pois pode resultar no bloqueio das vias aéreas. No caso do pólen, muitas vezes resulta em sintomas como coceira, olhos lacrimejantes, excesso de produção de muco, coriza e, às vezes, problemas respiratórios e seios bloqueados, conhecidos como rinite alérgica. Uma reação alérgica grave é chamada de anafilaxia e pode afetar todo o corpo. Os sintomas incluem: Manchas vermelhas na pele

Coceira

Dificuldade para respirar

Inchaço – em qualquer parte do corpo

Nausea e vomito

Dor de estômago

Choque Você pode encontrar uma ótima explicação sobre alergias neste vídeo: O que causa alergias? As alergias podem ser causadas por muitas coisas diferentes. Alergias alimentares podem ocorrer, principalmente em crianças. Os alimentos mais comuns que causam reações alérgicas são leite, ovos, amendoim e outras nozes, soja, trigo e marisco. (fonte) Medicamentos – de venda livre ou medicamentos prescritos – podem causar reações alérgicas, assim como alergias a insetos ou outros venenos animais, como uma picada de abelha. Alergias como a febre do feno, que ocorrem apenas quando determinadas plantas estão produzindo pólen, são conhecidas como alergias sazonais, pois ocorrem apenas em épocas específicas do ano. É possível ser alérgico a qualquer flor de árvore ou pólen de grama, e geralmente é difícil isolar quais estão causando o problema. Alergias a animais – como no meu caso – também são comuns, e é possível ser alérgico ao animal, pelo ou pelo e células da pele e urina. A alergia ao látex é outra reação comum – principalmente após o uso repetido de luvas de látex. Alergias a maquiagem e outros produtos de beleza, incluindo protetor solar, também podem ocorrer. Alergias e Nutrição Pelo menos nos últimos dez anos, a pesquisa vem analisando a relação entre dieta e alergias. Foram encontradas evidências substanciais para apoiar a ideia de que a nutrição tem um papel importante a desempenhar na prevenção e gestão de reações alérgicas. Em um estudo, as dietas de quase 700 crianças foram analisadas por cientistas. Eles descobriram que as crianças que consumiram mais frutas e vegetais frescos tiveram as taxas mais baixas de reações alérgicas. Isso indica que dietas ricas em alimentos processados, que são desprovidos de muitos nutrientes, não são apenas ruins para a saúde em termos de aumentar o risco de doenças graves como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, derrame, doenças hepáticas e renais, mas também afetam negativamente alergias. É seguro concluir que uma dieta rica em frutas e vegetais pode ajudar nas alergias. (fonte) Sucos para alergias Juicing oferece várias vantagens potenciais para o gerenciamento de alergias. Aqui estão alguns deles: O suco fornece uma forma concentrada de todos os nutrientes benéficos e, como os nutrientes são extraídos da polpa, é muito fácil para o corpo digerir e usar os nutrientes fornecidos. Medicamentos convencionais geralmente têm efeitos colaterais desagradáveis ​​– muitos medicamentos para alergia podem deixá-lo sonolento, por exemplo. Juicing não produz tais efeitos colaterais – na verdade, como suco é uma grande fonte de energia natural, é provável que tenha o efeito oposto! Embora nunca seja aconselhável misturar medicamentos farmacêuticos para qualquer condição médica, o suco permite a flexibilidade de combinar diferentes ingredientes que ajudam com alergias, para que você possa se beneficiar de muitos efeitos antialérgicos de uma só vez. Quais alimentos podem ajudar as alergias? Existem muitos alimentos diferentes que podem ajudar as alergias de maneiras diferentes: Abacaxi Se há um ingrediente de suco que supera a conta das alergias, é o abacaxi. É a única fonte natural de uma enzima chamada bromelina. Não só foi comprovado que a bromelina reduz significativamente a inflamação e atua como um analgésico natural, mas também é particularmente eficaz contra alergias. Um estudo de pesquisa descobriu que a bromelina afeta positivamente as alergias de diferentes maneiras – não apenas ajudando a reduzir os sintomas de uma reação alérgica, mas também diminuindo a sensibilidade aos alérgenos. (fonte) Salsinha Esta erva subestimada contém muitos compostos vegetais que podem ajudar a combater alergias. Um dos principais é a quercetina, que demonstrou ter propriedades anti-histamínicas. Também estão presentes as vitaminas A e C, luteína e zeaxantina para ajudar a proteger os olhos. A salsa também contém apigenina, um flavonóide anti-inflamatório e adiponectina. Durante a pesquisa sobre esse hormônio, os cientistas relataram que as pessoas que sofrem de rinite alérgica tinham níveis significativamente mais baixos de adiponectina do que as pessoas sem sintomas. (fonte) Citrino Todas as frutas cítricas estão repletas de vitamina C, um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. Estudos de pesquisa descobriram que a vitamina C tem efeitos “notáveis” no sistema imunológico em termos de redução da resposta ao alérgeno. (fonte) Maçãs Cheias de nutrientes benéficos, as maçãs contêm altos níveis de um composto vegetal específico chamado quercetina, que demonstrou ter propriedades antioxidantes e anti-histamínicas. Vários ensaios de pesquisa demonstraram a eficácia significativa da quercetina na regulação da produção de histamina. (fonte) Ruivo Estudos de pesquisa indicam que o gengibre tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias significativas. É também um descongestionante natural e ajuda a quebrar o muco. Um estudo mostrou claramente o efeito do gengibre no bloqueio da liberação de histamina. (fonte) Alecrim Um membro da família da hortelã, esta erva perfumada contém ácido rosmarínico, um antioxidante comprovado. Em pesquisas sobre a eficácia contra o alérgeno de ácaros – uma fonte comum de reações alérgicas – o ácido rosmarínico mostrou ter um efeito significativo ao inibir a resposta do sistema imunológico. (fonte) hortelã Assim como o alecrim, a hortelã contém ácido rosmarínico e, portanto, possui propriedades antioxidantes e antialérgicas. Um estudo descobriu que o ácido rosmarínico era altamente eficaz na redução dos sintomas respiratórios devido a alergias. Além disso, quando aplicado topicamente a uma reação alérgica da pele, o ácido rosmarínico produziu sinais significativos de melhora em cinco horas. (fonte) Alho Um conhecido anti-inflamatório, antioxidante e antibacteriano, estudos também mostraram que o alho pode amortecer a resposta do sistema imunológico. Todas essas características tornam o alho útil no controle de alergias. (fonte) Mel cru O mel foi comprovado em estudos de pesquisa como tendo propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Um estudo descobriu que o mel é tão eficaz na redução da inflamação quanto a prednisolona, ​​um medicamento anti-inflamatório esteróide comum, e teve muito menos efeitos colaterais. Acredita-se que o mel também tenha propriedades antialérgicas e seja particularmente eficaz para a febre do feno, especialmente se você puder encontrar sua fonte mais local. Além disso, o National Honey Board desenvolveu um site de localização de mel, para que você possa encontrar suas fontes mais locais de mel. (fonte) Alternativamente, você pode encontrar mel cru de qualidade como este na Amazon. Receitas de sucos para alergias Antídoto de alergia nº 1 Este suco à base de frutas cítricas contém muita vitamina C para bloquear a histamina e nutrientes para aumentar a função imunológica e combater a inflamação. 1 pedaço de raiz de gengibre de 1 polegada

1 laranja média, descascada

1 limão grande

1 maçã média

1 colher de mel cru Suco de gengibre, laranja e limão Suco de maçã Adicione o mel e misture bem Despeje e sirva #2 Suco de Alergia de Maçã Verde Este suco é deliciosamente fresco e refrescante. A salsa bloqueia a histamina e reduz a inflamação, as maçãs ajudam a controlar a reação alérgica e a hortelã e o alecrim ajudam a minimizar o congestionamento. 1 xícara de salsa

2 ramos grandes de alecrim

1 xícara de folhas de hortelã

1 pepino médio

2 maçãs verdes médias Esprema a salsa, o alecrim e as folhas de hortelã Suco de pepino e maçã Adicione gelo e sirva imediatamente #3 Abacaxi me pega Abacaxi não só proporciona um ótimo sabor, mas também anti-histamínicos naturais e alívio da dor. Este suco também está repleto de antioxidantes, incluindo vitamina C. 6 folhas de couve

½ abacaxi

1 limão médio

3 maçãs verdes médias Suco de couve e abacaxi Esprema o limão e as maçãs Sirva imediatamente #4 Elixir de alergia Este suco combina o poder do gengibre, limão e alho para acalmar e refrescar o sistema imunológico. 1 pedaço de raiz de gengibre de 1 polegada

2 dentes de alho

1 limão grande

1 pepino médio

1 maçã média Suco de gengibre, alho e limão Esprema o pepino e a maçã Despeje sobre o gelo e sirva #5 Doce Alívio Este é um suco de sabor doce com um toque de limão e gengibre. A salsa adiciona seu impulso nutricional sem estragar o sabor. gengibre de raiz de pedaço de 1-2 polegadas

1 xícara de salsa

½ abacaxi

½ limão

1 batata doce pequena

1 maçã média Esprema o gengibre e a salsa, seguido do abacaxi Esprema o limão, a batata-doce e a maçã Sirva e delicie-se Mais

