Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suco Artigo em resumo O suco de picles oferece vários benefícios potenciais à saúde e pode remediar várias doenças

Suco de picles pode ajudar a aliviar cãibras musculares, cura bem a ressaca e pode remediar cólicas menstruais

Pode beneficiar o desempenho esportivo e ajudar na recuperação pós-treino Datado desde os tempos antigos romanos e egípcios, os picles têm sido usados ​​por seus benefícios à saúde. Mais recentemente, os picles deixaram de ser um item obrigatório em seu sanduíche de pastrami para um alimento popular para uma boa saúde. Nos últimos anos, houve relatos de inúmeros benefícios para a saúde associados ao consumo de suco de picles. Decidimos nos aprofundar no mundo do suco de picles e descobrir o que ele realmente pode fazer pela sua saúde. Vamos descobrir se beber suco de picles é bom para você? O que é suco de picles? O suco de picles é o líquido em que os picles são armazenados – sejam comprados em lojas ou feitos em casa. Pepinos são os vegetais mais comumente em conserva, embora outros vegetais também possam ser em conserva e estejam aumentando em popularidade. O suco de picles é composto principalmente de sal, água e vinagre. Isso fornece boas condições para as bactérias Lactobacillus que ocorrem naturalmente na pele dos pepinos fermentarem por várias semanas. O suco de picles contém os minerais eletrolíticos cálcio, sódio, potássio, bem como magnésio e bactérias probióticas que melhoram a saúde, embora alguns fabricantes removam as bactérias como parte de seu processo de produção. O suco de picles contém uma pequena quantidade de carboidratos, por isso é adequado para quem segue um plano de alimentação com baixo teor de carboidratos. Por que beber suco de picles? Foi relatado que o suco de picles pode melhorar o desempenho esportivo e a recuperação, é eficaz contra cãibras musculares (incluindo cólicas menstruais), pode reduzir a dor de estômago, curar ressacas, aliviar queimaduras solares, estimular o sistema imunológico e a digestão e ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Algumas dessas alegações são apoiadas por pesquisas científicas. Outros são, na melhor das hipóteses, apoiados apenas por evidências anedóticas. Suco de picles para desempenho esportivo A teoria por trás do porquê de o suco de picles ser benéfico em termos de desempenho esportivo está ligada aos eletrólitos fornecidos pelo suco de picles. Então, vamos ser um pouco técnicos sobre como os músculos funcionam. A primeira coisa que precisa acontecer para um músculo se contrair é que ele precisa ser estimulado pelo sistema nervoso. Um sinal elétrico – um impulso nervoso – é gerado no corpo principal do nervo. Este impulso é conduzido ao longo da fibra nervosa por uma onda de troca de eletrólitos. Quando o impulso atinge a junção, ele compartilha com o músculo, a mudança no equilíbrio eletrolítico faz com que substâncias químicas sejam liberadas que, por sua vez, estimulam o músculo a se contrair. É incrível pensar que isso está acontecendo dentro de todos nós milhões de vezes todos os dias. Em termos de desempenho esportivo, claramente precisamos de um suprimento pronto de eletrólitos para que nossos músculos tenham um desempenho ideal, e o suco de picles é uma ótima fonte dos eletrólitos necessários. No entanto, pesquisas sugerem que consumir suco de picles antes do exercício não tem efeito benéfico no desempenho esportivo. (fonte) Na verdade, isso não é tão surpreendente – nossos corpos geralmente são muito bons em nos preparar e nos preparar para qualquer coisa, então faz sentido que o sistema nervoso já esteja carregado com os eletrólitos de que precisa. Suco de picles para recuperação pós-exercício O suco de picles também foi relatado para ajudar na recuperação após o treino, a teoria é que ele substitui os eletrólitos usados. Em ensaios de pesquisa, isso não parece ser o caso. Algumas pesquisas mostraram que consumir uma pequena quantidade de suco de picles (1 ml por kg de massa corporal) substitui alguns dos eletrólitos, mas não os reabastece totalmente. A maioria dos estudos nesta área reconhece a necessidade de mais investigações. (fonte) Suco de picles ajuda a cãibras musculares As cãibras musculares podem ocorrer por vários motivos, incluindo o uso excessivo ou esticar um músculo, manter um músculo em uma posição por um longo período de tempo, suprimento sanguíneo insuficiente, compressão do nervo, eletrólitos insuficientes ou desidratação. Em alguns casos, a causa das cãibras musculares não é totalmente compreendida. Seja qual for a causa, as cãibras musculares podem ser problemáticas e dolorosas. A pesquisa mostrou que beber apenas 1 ml de suco de picles por kg de massa corporal pode parar as cãibras musculares tão rapidamente quanto dois minutos após o consumo. Nos ensaios de pesquisa, a recuperação de cãibras musculares após beber suco de picles foi mais de 35% mais rápida quando comparada com a água potável e 45% mais rápida do que beber nenhum líquido. (fonte) Suco de picles e cólicas menstruais Embora não haja evidências científicas sólidas para apoiar essa afirmação, pode ser que o suco de picles possa ajudar a aliviar as cólicas menstruais da mesma forma que foi comprovado para ajudar outros tipos de cãibras musculares. Suco de picles e dor de estômago Evidências anedóticas podem sugerir que consumir suco de picles ajuda a aliviar a dor de estômago, mas parece haver pouca pesquisa para apoiar isso. O vinagre, um ingrediente do suco de picles, demonstrou inibir o crescimento de muitos tipos diferentes de bactérias, mas pesquisas não conseguiram provar que o vinagre é mais eficaz que o ácido estomacal. Embora não haja evidências científicas sólidas para fundamentar as alegações de que o suco de picles alivia a dor de estômago, não há mal nenhum em experimentá-lo, a menos que você tenha uma úlcera gástrica, caso em que o suco de picles deve ser evitado. Suco de picles e o sistema imunológico Muitas pessoas acreditam que o suco de picles estimula o sistema imunológico e ajuda nossos corpos a combater doenças. Certamente, a pesquisa provou que o vinagre pode eliminar impressionantes 95% dos vírus presentes nos alimentos, provando que o vinagre é uma maneira natural eficaz de preservar os alimentos e diminuir os riscos à saúde. (fonte) Suco de picles ajuda a controlar o açúcar no sangue A quantidade de glicose no sangue e a glicose armazenada no corpo se originam de fontes alimentares de carboidratos. Níveis de açúcar no sangue mal controlados podem levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, e as pessoas que já foram diagnosticadas com diabetes correm o risco de desenvolver úlceras, problemas de visão e renais, doenças nervosas e doenças cardíacas. Estudos científicos mostraram que o suco de picles é eficaz na redução dos níveis de açúcar no sangue. Isso pode ajudá-lo a evitar o desenvolvimento de diabetes e ajudar as pessoas com diabetes a gerenciar melhor seus níveis de açúcar no sangue. (fonte) Suco de picles como remédio para ressaca Os efeitos desagradáveis ​​do álcool são causados ​​principalmente pelos efeitos desidratantes do etanol. Os sintomas típicos incluem dor de cabeça, boca seca, fadiga, sudorese, náuseas e, às vezes, vômitos e tonturas. Embora não pareça haver nenhuma evidência científica de que o suco de picles cure diretamente a ressaca, estudos mostraram que beber suco de picles incentiva um aumento no consumo de água. Acredita-se que isso seja devido ao teor de sódio do suco de picles, e o aumento do consumo de água é certamente desejável para lidar com uma ressaca. Portanto, embora a ciência não nos dê uma resposta definitiva para esse uso do suco de picles, pode valer a pena tentar após a próxima festa de Natal do escritório. Suco de picles como remédio para queimaduras solares Felizmente, a maioria das pessoas agora está muito mais consciente dos perigos de pegar muito sol. Mesmo assim, no primeiro dia de férias em um clima que você também não está acostumado, ainda é fácil exagerar no banho de sol. Vermelhidão da pele, dor e, em casos mais graves, inchaço, bolhas e descamação da pele, náusea, febre, dor de cabeça e fadiga são sintomas desagradáveis ​​de queimaduras solares. Evidências anedóticas sugerem que o suco de picles pode ser aplicado diretamente na pele para reduzir os sintomas de queimaduras solares. No entanto, atualmente não há estudos científicos para apoiar isso. Pode ser que, como os picles geralmente são armazenados na geladeira, o frescor do líquido ajuda a criar um efeito calmante. Além disso, talvez o vinagre no suco de picles ajude a proteger qualquer pele quebrada de infecções bacterianas, mas, novamente, não há evidências concretas para apoiar isso. Quando o suco de picles não é uma boa ideia Embora o suco de picles possa ter alguns efeitos positivos na saúde, existem algumas circunstâncias em que pode ter um efeito negativo. O alto teor de sódio no suco de picles significa que você deve pelo menos consultar um médico se tiver um histórico de pressão alta, e é bom estar ciente de que muito sódio em sua dieta pode levar ao inchaço e à retenção de água. Se você decidiu incluir suco de picles em sua dieta e, posteriormente, notar esses sintomas, interrompa o consumo de suco de picles e procure orientação médica. O suco de picles é um líquido ácido, tornando-o inadequado para pessoas com úlceras estomacais ou histórico de gota. Muito suco de picles, especialmente quando consumido de uma só vez, pode levar a sintomas como indigestão, gases, dor de estômago e diarréia. Ao introduzir o suco de picles em sua dieta, é melhor começar com pequenas quantidades e aumentar gradualmente até a quantidade desejada. Beber suco de picles é bom para você? Pensamentos finais O suco de picles tem alguns benefícios para a saúde que são apoiados por evidências científicas modernas. Seu efeito nas cãibras musculares em ensaios clínicos é altamente impressionante e demonstrou reduzir significativamente os níveis de açúcar no sangue. Quanto ao resto das alegações sobre os benefícios para a saúde do suco de picles, ainda não há nenhuma evidência de que funcione – definitivamente não é uma panacéia. No entanto, na maioria dos casos, beber suco de picles não fará mal algum e talvez valha a pena tentar. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report