Receitas e benefícios do suco de uva

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suco Num relance As uvas são uma maneira natural e saudável de adoçar qualquer receita de suco.

Contendo uma ampla fonte de nutrientes, as uvas oferecem muitos benefícios para sua saúde e bem-estar.

As uvas podem estimular o sistema imunológico, melhorar a saúde do coração, manter os ossos saudáveis ​​e até ajudar a prevenir o câncer. Pessoalmente, as uvas são uma das minhas frutas favoritas. Eles são deliciosos e incrivelmente versáteis e são um excelente complemento para a lancheira das crianças. A história sugere que produzimos uvas há mais de 8.000 anos – até os hieróglifos faraônicos egípcios retratam o cultivo de uvas. Originário da Europa central, e depois passando para o “novo mundo” quando os exploradores espanhóis os trouxeram para a América, a vinha mais antiga registrada tem 400 anos e está localizada na Eslovênia. Acredite ou não, existem mais de 8.000 variedades de uvas que vêm de cerca de 60 espécies e a América importa mais de 500.000 toneladas de uvas por ano. China e Índia são os principais países produtores de uvas do mundo hoje. (fonte) O que é uma uva? As uvas são classificadas botanicamente como uma baga e cultivadas em cachos em videiras perenes que podem atingir mais de 25 metros de comprimento. As uvas vêm em muitas variedades diferentes: Uvas vermelhas (pretas) ou uvas brancas (verdes)

Variedades de mesa ou vinho

Sem sementes ou sem sementes. Uvas de mesa são do tipo que comemos e usamos para sucos. As uvas são provavelmente mais famosas pela vinificação, mas também pelas passas, vinagre, óleo de semente de uva e sucos. Eu sei direito? Esta humilde frutinha certamente tem uma grande variedade de usos! Na verdade, são necessários cerca de 2,5 quilos de uvas apenas para fazer uma única garrafa de vinho e as passas ocorrem naturalmente quando as uvas são deixadas para secar ao sol! As uvas contêm apenas 67 calorias por 100 gramas. Eles são uma boa fonte de fibra, contêm 80% de água e são pobres em gordura. A desvantagem é que eles são ricos em açúcares. As uvas são carregadas com minerais como cálcio, magnésio e potássio. Eles também são uma das principais fontes de manganês. As vitaminas incluídas são A, C, E, B1, B2, B3, B6 e uma excelente fonte de vitamina K. (fonte) As uvas contêm muitos fitonutrientes, em particular o potente antioxidante resveratrol. Encontrado na casca das uvas vermelhas, o resveratrol é extremamente benéfico para a saúde. Outros compostos de polifenóis à base de plantas nas uvas incluem: Antocianina

Flavenóides

Ácidos fenólicos

Quercetina Benefícios do suco de uva para a saúde Suco de uva fortalece o sistema imunológico Nosso sistema imunológico é o que nos mantém em forma e saudáveis. Se sua imunidade for forte, você poderá aumentar a resistência e diminuir sua chance de pegar infecções e outras doenças. Comer os alimentos certos para aumentar sua imunidade é incrivelmente importante para todos, mas os muito jovens e muito velhos certamente podem se beneficiar de uma variedade de alimentos que fortalecem seu sistema imunológico. As uvas fornecem um impulso ao sistema imunológico com vitamina C – um nutriente conhecido por suas poderosas propriedades antioxidantes e proteção contra o resfriado comum. De fato, estudos mostraram que beber suco de uva 100% por nove semanas aumentou os níveis de imunidade em 61%. (fonte) Suco de uva pode ajudar a prevenir o câncer De acordo com Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o câncer é classificado como a segunda maior causa de morte nos EUA. (fonte) O câncer é devastador não apenas para aqueles que desenvolvem a doença, mas para aqueles mais próximos a eles. A coisa mais assustadora sobre o câncer é o fato de que não só pode afetar literalmente qualquer parte do corpo humano, mas também qualquer pessoa a qualquer momento. É por isso que a prevenção, sempre que possível, é necessária. O câncer é resultado de danos às células do seu corpo, que podem estar ligados aos radicais livres. Muitos fatores desempenham um papel neste processo biológico, incluindo: Fumar

Danos solares

Álcool

Envelhecimento

Genética É possível reduzir suas chances de contrair câncer fazendo escolhas de estilo de vida mais saudáveis. Todos sabemos que devemos abandonar os vícios óbvios, como fumar e beber, mas exercícios e dieta também podem ajudar. Os antioxidantes nos alimentos são uma maneira eficaz de combater os radicais livres, ajudando a reduzir os danos que eles causam. As uvas são uma rica fonte do antioxidante resveratrol, que está ganhando confiança clínica em suas propriedades protetoras do câncer. (fonte) Suco de Uva Melhora a Saúde do Coração Os antioxidantes do suco de uva podem melhorar a saúde do coração de muitas maneiras diferentes. A aterosclerose é o acúmulo de placas nas artérias que podem ter um efeito prejudicial no coração. Os polifenóis no suco de uva podem ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo no corpo, reduzindo esse risco. (fonte) As uvas contêm antocianina, que ajuda a prevenir a formação de coágulos sanguíneos, reduzindo o risco de derrames ou ataques cardíacos. (fonte) Suco de Uva Reduz o Colesterol As uvas não são apenas completamente livres de colesterol, mas podem ajudar a reduzi-lo. Qual a sua preferência, sem sementes ou sem sementes? Estudos sugerem que as sementes de uva tornam o colesterol menos solúvel e mais difícil de absorver no corpo. (fonte) Suco de Uva Regula a Saúde dos Ossos O National Institutes of Health Osteoporosis and Bone Diseases Resource Center estima que mais de 53 milhões de pessoas têm osteoporose ou estão em alto risco devido à baixa massa óssea. (fonte) O risco de osteoporose aumenta com a idade, e as mulheres são mais suscetíveis a desenvolver esta doença devido às alterações hormonais. Incluir a nutrição certa em sua dieta é essencial para reduzir o risco mais tarde na vida. As uvas podem ajudar a melhorar a maneira como processamos o cálcio em nossos corpos, ajudando a manter nossos ossos mais fortes. Estudos sugerem que dentro de oito semanas de consumo de uma dieta enriquecida com uva, a retenção de cálcio aumentou 44%. Ficou claro a partir dos resultados que as uvas provavelmente aumentaram a absorção de cálcio. (fonte) Outra maneira pela qual as uvas podem manter os ossos saudáveis ​​​​é resultado de seu alto teor de vitamina K. Muitos estudos têm indicado a importância desta vitamina. Ele trabalha com proteínas para regular o cálcio no esqueleto humano, mantendo sua densidade óssea alta. (fonte) Suco de uva pode regular o sistema digestivo A constipação não é um problema com risco de vida, mas pode causar desconforto. Instituto Nacional de Doenças Digestivas define constipação como tendo menos de três movimentos intestinais em uma semana. (fonte) É importante ter uma dieta equilibrada para se manter “regular”, se você não beber bastante água ou comer bastante fibra, você pode ficar constipado. As uvas são uma boa fonte de fibras, principalmente as insolúveis. Este tipo não se decompõe no sistema digestivo, o que adiciona “volume” ao movimento intestinal. As uvas também têm um alto teor de água, o que deve ajudar a mantê-lo adequadamente hidratado e reduzir a chance de hábitos intestinais teimosamente lentos. Precauções para uso As uvas são seguras para comer para a maioria das pessoas. As uvas são incrivelmente deliciosas, mas pode ser muito fácil comer demais se você não controlar o tamanho da porção. Comer demais pode levar a efeitos negativos em seu sistema digestivo. Receitas de suco de uva Como você pode ver, as uvas são benéficas para sua saúde de tantas maneiras, que definitivamente vale a pena incorporá-las em sua dieta. Uma ótima maneira de obter nutrição rápida é misturar um suco. Abaixo, preparamos cinco deliciosas receitas de suco de uva só para você. #1 Suco de uva preta caribenha Cheio de ingredientes nutritivos de uvas pretas, além de misturar com água de coco, é uma ótima opção com baixo teor de gordura. 1 xícara de água de coco

1/3 xícara de uvas pretas

1/3 xícara de morangos

Meia romã, apenas sementes

3-4 cubos de gelo Lave as uvas e os morangos. Retire as sementes da romã Junte todos os ingredientes no liquidificador Sirva imediatamente #2 Bondade de uva As uvas são ótimas para fazer vinho, mas também para sucos. Uvas e framboesas são uma excelente combinação nutritiva. Adicionar leite com baixo teor de gordura à mistura é uma ótima opção de café da manhã. ¼ xícara de leite desnatado

½ xícara de uvas pretas

15 framboesas

1 maçã Lave todas as frutas. Cortar e fatiar a maçã Coloque todos os ingredientes em um espremedor Se desejar, você pode adicionar gelo a ele Apreciar. #3 Suculento suco de uva verde Este suco refrescante desperta o seu paladar. Carregado com a bondade de uvas e limões, também é simples de fazer. ¾ xícara de uvas verdes

1 colher de sopa de suco de limão fresco.

6 cubos de gelo Lave as uvas e coloque em um espremedor. Adicione 1 colher de sopa de suco de um limão fresco. Sirva imediatamente com gelo #4 Go Go Suco de Uva Verde Se você quiser um gostinho dos trópicos, isso pode ser para você. Esta é uma ótima maneira de obter suas vitaminas e minerais das frutas mais nutritivas. ½ xícara de uvas verdes

2 kiwis maduros

meia maçã

1 colher de chá de suco de limão fresco Adicione todos os ingredientes ao seu espremedor Sirva com gelo se desejar. #5 Suco de Uva Gracioso Este toque saudável em um mojito fornece as vitaminas e minerais saudáveis ​​das uvas. Um deleite saboroso que o mantém hidratado em um dia quente também. ½ xícara de uvas verdes ou uvas pretas

6 ramos de hortelã fresca

Meio limão

6 cubos de gelo (opcional) Esprema as frutas e a hortelã em seu espremedor Sirva sobre cubos de gelo, se desejar. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report