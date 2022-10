O suco de maçã faz testes de gravidez positivos?

Suco Num relance Aplicando suco de maçã diretamente em algumas marcas de teste de gravidez posso produzir um resultado falso positivo.

Ele faz isso interagindo com as enzimas no teste.

Beber suco de maçã não afeta os resultados de um teste de gravidez. Há um novo experimento que está na moda nas plataformas de mídia social mostrando como ‘falsificar’ um teste de gravidez positivo usando vários utensílios domésticos – de bebidas a soluções de limpeza. Agora, pessoalmente, não tenho ideia de por que alguém iria querer ‘pegadinha’ com algo que pode ser um assunto muito delicado. No entanto, por pura curiosidade científica, todas as pesquisas e leituras na web fez me faz pensar “o suco de maçã torna os testes de gravidez positivos?” Como funcionam os testes de gravidez? Um teste de gravidez caseiro é projetado para detectar o hormônio da gravidez gonadotrofina coriônica humana ou HCG. Todo mês o ovário de uma mulher libera um óvulo. Se fertilizado, ele se tornará o que é conhecido como bioclasto que desce pela trompa de Falópio e se implanta no revestimento do útero entre 6 e 12 dias após a fertilização. Após a implantação, o corpo da mulher começa a produzir HCG, cujos níveis aumentam rapidamente nas primeiras semanas de gravidez. Os testes de gravidez caseiros detectam HCG acima de um certo nível (entre 25 e 50 mlU, dependendo da marca do teste) que normalmente seria alcançável na época de uma menstruação atrasada e, portanto, confirma a gravidez. Um teste de gravidez caseiro padrão contém certas enzimas que, quando misturadas com a urina, permitem que a tira mude de cor. A urina é aplicada na parte exposta do teste. Isso inicialmente pega as enzimas que fazem a linha na primeira janela mudar de cor (mostrando que o teste funcionou). Se houver HCG na urina, isso fica preso entre as enzimas e fica preso na segunda janela, permitindo uma segunda linha e mostrando que o teste é positivo. Se não houver HCG na urina, a urina e as enzimas passarão direto pela segunda janela, mostrando um resultado negativo. (fonte) O suco de maçã faz testes de gravidez positivos? Existem várias páginas de mídia social dedicadas projetadas para ajudar as mulheres a trapacear em um resultado de teste positivo, sendo o suco de maçã um dos principais itens a serem usados. Quando o suco de maçã (assim como outras bebidas que parecem funcionar também) é aplicado à parte exposta do teste de gravidez, muitas mulheres obtiveram resultados positivos durante inúmeros experimentos facilmente encontrados na internet. Realisticamente, não está dizendo que seu suco de maçã está grávida! Embora não haja pesquisas científicas até o momento, é mais provável que o suco de maçã (possivelmente o açúcar ou a acidez) interfira nas enzimas do teste de gravidez. Outros itens domésticos que mostraram dar um resultado positivo no teste incluem: Suco de limão espremido na hora

refrigerante (cola)

Bleach Observe que não há evidências que sugiram que a ingestão de grandes quantidades de qualquer bebida possa tornar um teste de gravidez positivo. Conclusão Quando aplicado diretamente a um teste, o suco de maçã pode de fato tornar os testes de gravidez positivos (dependendo das marcas do teste e do suco). Mas antes de considerar isso como uma oportunidade maravilhosa de pegadinha, lembre-se de que milhões de pessoas experimentam a perda precoce da gravidez a cada ano, o que pode ser incrivelmente doloroso (para homens e mulheres) e não seria considerado engraçado. Além disso, você pode querer considerar as consequências de pregar peças no seu parceiro desavisado, pois a reação dele pode ser uma que você não prevê e realmente causar o colapso do seu relacionamento. Portanto, vale a pena considerar essas coisas antes de tentar isso em casa. Mais

