Benefícios e receitas do suco de pepino

Suco Num relance O pepino é um fruto de videira que contém cerca de 96% de água, tornando-o ideal para sucos.

O pepino contém fibras solúveis, vitaminas C, K, B1, B2, B3, B5, B6 e B9, minerais cálcio, ferro, magnésio, manganês, fósforo, potássio, sódio e zinco. Pepinos também contêm flúor e fitoquímicos, incluindo antioxidantes

Os benefícios do suco de pepino para a saúde podem incluir efeitos antioxidantes, alívio da dor, hidratação, alívio da constipação, perda de peso e controle do açúcar no sangue. Cultivado por mais de 3000 anos, acredita-se que o humilde pepino seja originário da Índia. Usado como ingrediente essencial de saladas e em muitas outras receitas, o pepino é muitas vezes considerado um vegetal, mas na verdade é um fruto de videira. Amarelos e amargos quando totalmente maduros, os pepinos verdes que comemos estão em sua forma verde. Neste artigo, descobrimos o que os pepinos podem fazer por você como parte de sua rotina de sucos e investigamos os benefícios do suco de pepino para a saúde. O que há em um pepino? Pepinos são cerca de 96% de água, mas também contêm fibras solúveis, incluindo pectina, alguns carboidratos e proteínas, vitaminas C, K, B1, B2, B3, B5, B6 e B9, bem como os minerais, incluindo cálcio, ferro, magnésio, manganês, fósforo, potássio, sódio e zinco. Pepinos também contêm flúor e fitoquímicos antioxidantes. (fonte) Benefícios do suco de pepino para a saúde Pepinos são baixos em calorias – cerca de 16 calorias por 100g. Seu alto teor de água os torna uma fonte ideal de hidratação. Pepinos incluem inúmeras vitaminas e minerais, incluindo: Vitamina C

Vitaminas B

Cálcio

Manganês

Fósforo

Ferro

Magnésio

Potássio

Sódio

Zinco

Fluoreto Assim, podemos ver que os pepinos contêm uma vasta gama de vitaminas, minerais e outros nutrientes que podem ter benefícios significativos para a saúde. No entanto, nossas dietas são complexas e, esperamos, compostas de muitas fontes diferentes de alimentos. Isso torna difícil provar cientificamente os benefícios específicos de qualquer fruta ou vegetal. Mesmo assim, os cientistas conseguiram provar muitos benefícios do suco de pepino para a saúde. Poder antioxidante Os antioxidantes são os super-heróis que combatem os radicais livres nocivos que podem causar danos às nossas células e levar a inúmeras doenças como aterosclerose, alguns tipos de câncer, degeneração macular, alguns tipos de artrite e doença de Alzheimer. A pesquisa mostrou que os pepinos são uma excelente fonte de antioxidantes, em particular, dois grupos de compostos vegetais – flavonóides e taninos. (fonte) Alívio da dor com sabor de pepino Pepinos foram encontrados para ter propriedades de alívio da dor. Um estudo comparou a eficácia do extrato de pepino com um anti-inflamatório não esteroidal – diclofenaco de sódio – que é a droga ativa em medicamentos como Voltaren, Cataflam e Zorvolex. Enquanto o diclofenaco teve o melhor desempenho, reduzindo a dor em 75%, o pepino não ficou muito atrás, reduzindo a dor em 50%. Não estamos sugerindo que os pepinos possam substituir todo o alívio convencional da dor, mas pode valer a pena tentar na próxima vez que você tiver dor de cabeça antes de tomar uma pílula. Como fonte natural de alívio da dor, os pepinos vêm sem o risco de efeitos colaterais. Medicamentos à base de diclofenaco podem causar danos ao revestimento do estômago com o uso regular. (fonte) Pepinos para hidratação Nossos corpos são compostos por cerca de 60% de água. Uma diminuição de 2% pode causar cansaço e afetar a função cerebral; uma perda de mais de 10% geralmente requer hospitalização. Precisamos de água para cada função metabólica de nossos corpos, desde manter nossa temperatura interna até transportar nutrientes para as células e remover resíduos e toxinas. Muitos de nós acham difícil lembrar de beber a quantidade de água que precisamos. Algumas pessoas não gostam de beber água. Adicionar pepino à sua dieta pode aumentar significativamente a hidratação e ajudá-lo a atender às necessidades diárias de líquidos do seu corpo. (fonte) Alívio Natural da Constipação Dado o alto teor de água e fibra nos pepinos, não é de surpreender que os pepinos possam ajudar a reduzir a constipação. A pectina, o tipo de fibra dos pepinos, foi estudada e descobriu-se que aumenta consideravelmente a velocidade com que o cólon funciona, aliviando a constipação. A pesquisa também descobriu que o pepino reduziu a quantidade de bactérias ruins no cólon e aumentou a população de boas bactérias digestivas. (fonte) Pepinos Ajudam a Emagrecer Os pepinos podem potencialmente ajudar na perda de peso de várias maneiras diferentes. Devido ao seu baixo teor calórico, incluir regularmente pepinos em sua dieta pode ajudar a saciá-lo, reduzindo a quantidade de outros alimentos mais calóricos que podemos optar por comer. Pepinos, além de outros vegetais, podem ajudar a fazer uma salada saborosa e refrescante que pode proporcionar uma refeição satisfatória para o almoço ou jantar. Pepinos são um alimento conveniente para comer como um lanche. Além de lavar a pele, os pepinos não requerem muita preparação, então adquirir o hábito de lanchar pepinos pode ser uma alternativa saudável de fast food para junk food. Uma revisão científica descobriu que comer alimentos com poucas calorias e ricos em água estava associado a uma perda de peso significativa. (fonte) Pepino ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue Pesquisas indicam que os pepinos não são apenas capazes de reduzir significativamente os níveis de açúcar no sangue, mas também ajudam a manter o açúcar no sangue dentro dos limites normais. (fonte) Além disso, os pepinos demonstraram reduzir o risco de problemas de saúde associados ao diabetes mal controlado, como danos nos nervos e rins, doenças cardíacas e oculares. (fonte) Precauções ao usar pepinos Medicamente falando, os pepinos geralmente são seguros para comer. No entanto, eles são um tipo de produto fresco que pode conter altos níveis de pesticidas e pode ser encerado. Todos os produtos frescos devem ser cuidadosamente lavados em água corrente e secos com uma toalha de papel limpa antes do suco. É melhor dar aos pepinos uma esfoliação extra firme antes de usá-los e espremê-los usando um espremedor de mastigação que pode remover alguns dos produtos químicos. Para obter o melhor valor nutricional possível em seu suco e a menor quantidade de pesticidas e cera, considere o uso de pepinos orgânicos. Embora mais caro, a pesquisa indica que frutas e vegetais orgânicos contêm significativamente mais nutrientes e quase 70% mais antioxidantes do que os produtos não orgânicos. Eles também contêm até 75% menos pesticidas e outros produtos químicos nocivos em comparação com produtos não orgânicos. (fonte) Suco com pepino O suco é uma maneira ideal de incluir pepinos em sua dieta. Um espremedor de boa qualidade pode extrair muitas das substâncias saudáveis ​​que os pepinos têm a oferecer, e o suco de pepino adiciona um sabor fresco, suave e refrescante aos sucos. Pepino combina muito bem com sabores como hortelã e limão, e pode ajudar a equilibrar o alto teor de açúcar da fruta ao fazer suco. A melhor maneira de espremer pepinos é cortá-los longitudinalmente sem remover a pele, em pedaços que seu espremedor possa manipular. Aqui estão algumas das nossas receitas favoritas de suco de pepino. Receitas Pepino Inteligente Este suco é uma ótima maneira de começar o dia. Além de ser fresco e refrescante, também ajuda a promover cabelos e pele saudáveis, além de estimular o sistema imunológico. 1 pepino médio, fatiado

1-2 maçãs, a gosto, cortadas em fatias

2 talos de aipo

gengibre de raiz de pedaço de 1-2 polegadas

½ xícara de hortelã fresca

1 limão, cortado em gomos Suco de hortelã e gengibre Suco de aipo, limão, pepino e maçã Decore com um raminho de hortelã fresca, sirva e delicie-se Explosão de pepino laranja Este suco lindamente colorido é ótimo a qualquer hora do dia. Contém grandes quantidades de antioxidantes, ajuda a saúde dos olhos, pele e cabelo, estimula o sistema imunológico e tem um sabor ótimo! 1 pepino médio, cortado no sentido do comprimento

8 morangos, descascados

1 maçã, cortada em gomos

3 cenouras médias cortadas no sentido do comprimento

½ limão, cortado em gomos Esprema os morangos Suco de limão, pepino, cenoura e maçã Se desejar, sirva com gelo picado para um delicioso suco que traz um grande impacto na saúde! Resfriador de Pepinos Este suco combina pepino com morangos e melancia para dar um suco fresco e refrescante cheio de poder antioxidante hidratante. A hortelã adiciona um toque zingy agradável! 1 pepino médio, cortado no sentido do comprimento

8 morangos, descascados

1-2 xícaras de melancia

½ xícara de hortelã fresca Suco de hortelã Esprema os morangos, a melancia e por último o pepino Adicione um raminho de hortelã para decorar Sente-se, beba e saboreie! Limpador de Pepino Este suco mistura pepino com maçã, limão e coentro para limpar, refrescar e desintoxicar. 1 pepino médio, cortado no sentido do comprimento

1 maçã, cortada em gomos

1 xícara de coentro

1 limão, cortado em gomos Suco de coentro Esprema o pepino, o limão e a maçã Despeje e sirva imediatamente para melhor efeito Verde limpo Este suco é uma potência de vitaminas e minerais essenciais, além de ser rico em antioxidantes. 1 pepino médio, cortado no sentido do comprimento

1 maçã, cortada em gomos

½ xícara de couve, picada

½ xícara de espinafre

1 limão, cortado em gomos

gengibre de raiz de pedaço de 2 polegadas Suco de couve e espinafre Suco de gengibre, limão, pepino e maçã Sirva frio – com gelo se preferir Mais

