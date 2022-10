Benefícios e receitas do suco de coentro

Report This Content

Suco Num relance O coentro, também conhecido como coentro, é uma erva que combina bem com sucos cítricos

O coentro contém todas as nossas vitaminas essenciais, uma infinidade de minerais e uma variedade de fitoquímicos.

Os benefícios do suco de coentro para a saúde podem incluir propriedades antioxidantes, redução da pressão arterial e do açúcar no sangue, limpeza de metais pesados, humor calmante, anti-inflamatório, proteção do sistema nervoso, anti câncer de cólon e propriedades antibacterianas. Originário do sul da Europa, o coentro, também conhecido como coentro, tem uma história rica e colorida. Mencionado em antigos textos sânscritos e egípcios, o coentro era associado à imortalidade na China antiga e acredita-se que tenha crescido nos Jardins Suspensos da Babilônia! Uma erva de sabor forte, o coentro geralmente provoca uma reação poderosa – as pessoas o amam ou o detestam. Muitas vezes é adicionado a saladas e cria sabores incríveis quando misturado em pratos de carne. Coentro foi relatado para ter muitos benefícios para a saúde. Neste artigo, analisamos mais profundamente esta deliciosa erva e examinamos as evidências científicas por trás das alegações de saúde. O que é coentro? O coentro é uma planta verde vibrante, de aparência semelhante à salsa de folha plana. Produz pequenas flores brancas e sementes redondas marrom-claras que também são usadas na culinária. O coentro contém muito poucas calorias, uma pequena quantidade de fibra alimentar, carboidratos, proteínas e ácidos graxos ômega-6. Ele também contém vitaminas e minerais e uma variedade de fitoquímicos. Benefícios do suco de coentro para a saúde Vitamina A é essencial no desenvolvimento de dentes e tecido ósseo saudáveis, bem como membranas mucosas como as encontradas em nosso sistema digestivo. Vitamina C é essencial para o crescimento celular saudável e ajuda na cicatrização de feridas enquanto promove dentes e gengivas saudáveis. Vitamina K é essencial para a coagulação do sangue e a importância da vitamina K é muitas vezes negligenciada. A maioria dos países ocidentais agora dá vitamina K a bebês amamentados para garantir que eles estejam recebendo esse importante micronutriente em sua dieta. Folato ou ácido fólico é muitas vezes conhecido como uma vitamina pré-natal devido à sua capacidade de prevenir defeitos congênitos e promover o crescimento e desenvolvimento de células saudáveis ​​– necessário para bebês ainda não nascidos. Os minerais do coentro têm várias funções no corpo: Colina é um mineral semelhante à vitamina essencial para uma ampla gama de funções metabólicas. A colina é um daqueles minerais que seu Joe médio provavelmente nunca ouviu falar, mas é muito importante para a saúde geral. Ferro é essencial para o nosso sangue. Precisamos de ferro para células sanguíneas saudáveis, a fim de prevenir a anemia por deficiência de ferro. Magnésio é um mineral importante que pode ajudar a diminuir o risco de doença cardíaca – uma das principais causas de morte em todo o mundo. Potássio ajuda a reduzir cãibras musculares e sintomas artríticos. Sódio é muitas vezes pensado como algo a evitar, afinal, somos sempre aconselhados a diminuir nossa ingestão de sal. Mas, na verdade, o sódio é incrivelmente importante para a saúde e não podemos viver sem sódio. Existem vários estudos de pesquisa sobre coentro que investigaram muitas das alegações de saúde, e há evidências impressionantes de que o coentro é eficaz de muitas maneiras diferentes. Coentro Tem Poder Antioxidante Os antioxidantes absorvem substâncias químicas nocivas chamadas radicais livres no corpo, ajudando a prevenir danos às células. Muitos dos compostos vegetais do coentro têm efeitos antioxidantes, mas um dos fitoquímicos em particular, a quercetina, demonstrou ser um antioxidante particularmente eficaz. (fonte) Reduz a pressão arterial e o risco de doença cardíaca A Associação Americana do Coração (AHA) afirma que uma dieta rica em potássio é importante no controle da pressão arterial, pois reduz os efeitos negativos do sódio. (fonte) Além de ser uma fonte de potássio, o coentro também demonstrou diminuir a quantidade de colesterol ruim (LDL), o que também ajuda a reduzir a pressão arterial e o risco de aterosclerose. (fonte) Estudos também indicam que os antioxidantes do coentro têm como alvo os tipos de radicais livres especificamente associados a doenças cardíacas. (fonte) Coentro pode diminuir os níveis de açúcar no sangue Manter o açúcar no sangue dentro dos níveis normais é importante para todos. (fonte) Alguns estudos mostraram excelentes resultados em estudos não humanos ao usar coentro para diminuir os níveis de açúcar no sangue. Especialistas defendem o uso culinário do coentro para esse benefício à saúde. (fonte) Limpe metais pesados ​​com coentro Embora a música heavy metal possa ser boa para você, um acúmulo de metais pesados ​​dentro do corpo definitivamente não é bom para a saúde. Alumínio, arsênico, cádmio, chumbo e mercúrio são encontrados em pequenas quantidades no solo e em vários alimentos. Eles podem se acumular no corpo, causando condições neurológicas, desequilíbrios hormonais, infertilidade e doenças cardíacas. Estudos sobre o coentro indicam que ele não apenas protege o corpo dos efeitos dos metais pesados; coentro também acelera sua remoção do corpo. (fonte) Coentro é Valium Natural Sim, você leu certo. O coentro pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade e pode melhorar o sono. Em ensaios clínicos para comparar os efeitos do coentro com o medicamento prescrito diazepam – comumente conhecido como valium – o coentro foi tão eficaz quanto o valium na diminuição dos sintomas de ansiedade. Além disso, o coentro vem sem os efeitos colaterais do valium, como pensamento pouco claro e problemas de memória, alucinações, agressão e fraqueza muscular. (fonte) Coentro tem efeitos anti-inflamatórios O coentro, juntamente com pimenta preta, gengibre, alho e canela, foi comprovado em estudos de pesquisa para atingir as vias inflamatórias do corpo e reduzir significativamente a inflamação. (fonte) Proteção do sistema nervoso O sistema nervoso controla todas as funções do corpo. Pesquisas indicam que o coentro tem um efeito protetor significativo no sistema nervoso. Os cientistas pensam que esse efeito protetor vem da combinação dos fortes efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do coentro. (fonte) Coentro protege contra o câncer de cólon Em 2014, O Instituto Nacional do Câncer estimou que mais de 1,3 milhão de pessoas nos EUA estavam vivendo com câncer de cólon. Três anos depois, esse número provavelmente terá aumentado. (fonte) Em um estudo de pesquisa, descobriu-se que o coentro tem efeitos protetores contra o câncer de cólon, e que isso provavelmente se deve à capacidade do coentro de diminuir os níveis de colesterol e aumentar a excreção de resíduos tóxicos do corpo. (fonte) Um antibacteriano natural Foi comprovado que o coentro reduz a quantidade de danos celulares causados ​​por bactérias como E. coli e Bacillus subtilis e inibe o crescimento de muitos tipos de bactérias que podem causar doenças graves. (fonte) Isso pode trazer muitos benefícios para a saúde. O coentro pode ajudar a manter o trato urinário saudável, reduzindo o risco de infecções urinárias dolorosas e embaraçosas. Pode proteger o sistema digestivo de bactérias inúteis e reduzir problemas como azia, inchaço e cólicas estomacais. Os efeitos antibacterianos do coentro combinados com sua capacidade de remover toxinas de forma eficiente também podem nos proteger da intoxicação alimentar causada por bactérias como a salmonela e a cólera. Estudos mostraram que o coentro é especialmente eficaz contra a listeria. (fonte) O coentro também é pensado para ajudar na regulação dos hormônios e ajudar a promover um ciclo menstrual saudável. Ele também contém anti-histamínicos naturais e acalma as irritações da pele, incluindo queimaduras solares. Precauções ao usar o coentro Existem muitas razões pelas quais o coentro é benéfico para sua saúde e quase nenhuma razão para não incluí-lo em sua dieta. Devido ao efeito do coentro no açúcar no sangue e na pressão arterial, qualquer pessoa que esteja tomando medicamentos para baixar o açúcar no sangue ou a pressão arterial deve procurar aconselhamento médico antes de adicionar grandes quantidades de coentro à sua dieta. Suco com coentro O coentro tem um aroma e sabor pungente, quase cítrico. Combina muito bem com limão e combina igualmente bem com sucos à base de frutas e vegetais. Para fazer suco de coentro, corte as raízes e descarte-as. Tal como acontece com todas as frutas, legumes e ervas para fazer suco, lave o coentro em água corrente, certificando-se de que todas as folhas e caule estejam limpos. Corte os caules ao meio e certifique-se de usar as folhas e caules em seu suco para obter o máximo sabor. Tal como acontece com todas as ervas, o coentro não espreme bem em um espremedor centrífugo. Não extrai muito do suco e causa uma rápida perda de nutrientes devido à oxidação. Para melhores resultados, use um espremedor de mastigação. Receitas Incluímos algumas das nossas receitas favoritas de coentro para você experimentar. #1 Limpador de Coentro Este suco doce e refrescante é um ótimo começo de dia. Contém altos níveis de antioxidantes, tem efeitos anti-inflamatórios, além de desintoxicar e limpar o corpo. 2 laranjas

6 folhas de acelga

1 xícara de coentro

1 pepino médio

3 talos de aipo

1 limão

gengibre de raiz de pedaço de 2 polegadas Suco de coentro, acelga e gengibre Suco de aipo e pepino Esprema o limão e as laranjas Sirva imediatamente #2 Coentro Tropical O sabor ou coentro funciona muito bem com frutas tropicais e cítricas para criar este delicioso suco. Este é um ótimo suco para começar o dia. 1 xícara de coentro

1 xícara de abacaxi

1 xícara de manga

1 laranja, cortada em gomos

1 limão, cortado em gomos

1 xícara de água de coco Suco de coentro Esprema o abacaxi e a manga Esprema a laranja e o limão Misture com a água de coco Adicione gelo, sirva imediatamente e divirta-se! #3 Coentro Citrus Zing A combinação clássica de limão e coentro com o bônus adicional de ainda mais vitaminas, minerais e antioxidantes. 1 xícara de coentro

1 laranja, cortada em gomos

1 limão, cortado em gomos

1 maçã, cortada em gomos Suco de coentro Esprema a laranja e o limão Suco de maçã Sirva com gelo se desejar #4 Salada de coentro Este suco é uma salada em um copo. Está cheio de antioxidantes e nutrientes para limpar e desintoxicar, purificando seu corpo por dentro e por fora. 1 xícara de coentro

1 xícara de espinafre

2 tomates médios

2 talos de aipo

1 coração de alface romana ou alface pequena

1 pepino médio

1 limão Esprema o coentro, espinafre e alface Esprema os tomates Esprema o limão, o aipo e o pepino Se você estiver se sentindo aventureiro, adicione uma pitada ou duas de Tabasco! #5 Ponche de Coentro Apropriadamente chamado por sua capacidade de embalar um poderoso soco de efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, antibacterianos e anticancerígenos, a única coisa que este suco não vai nocautear é o seu sistema imunológico! 1 xícara de coentro

1 xícara de espinafre

1 beterraba média

2 cenouras médias, cortadas em pedaços

gengibre de raiz de pedaço de 2 polegadas

1 limão, cortado em gomos

1 maçã, cortada em gomos Suco de coentro, espinafre e gengibre Suco de beterraba, limão, cenoura e maçã Sirva imediatamente, com gelo se preferir. Mais

