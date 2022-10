Benefícios e receitas do suco de cacto

Report This Content

Suco Num relance A fruta do cacto e a almofada do cacto podem ser usadas em sucos

O cacto contém vitaminas A, C, K, B2 e B6, minerais como cálcio, magnésio, potássio e manganês e fitoquímicos.

Os benefícios do suco de cacto para a saúde podem incluir efeitos antioxidantes, efeitos anti-câncer, propriedades anti-inflamatórias, proteção do sistema digestivo e ainda tem potencial como cura para a ressaca. Com uma história que se acredita ter mais de 15.000 anos, os cactos têm uma reputação bem estabelecida de serem capazes de sobreviver até mesmo nos ambientes mais difíceis, incluindo o deserto do Atacama – o lugar mais seco da Terra. Os cactos aumentaram os caules e as almofadas para ajudá-los a preservar a água e os nutrientes e substituíram as folhas por espinhos afiados que os protegem. A planta do cacto é usada como fonte de alimento há séculos, com os frutos e as almofadas da planta sendo consumidos. Em 2007, a indústria alimentícia de cactos foi estimada em US$ 150 milhões. (fonte) O cacto está se tornando mais amplamente disponível e é uma valiosa fonte de alimento em termos de conteúdo de nutrientes. Neste artigo, investigaremos os benefícios interessantes do suco de plantas e cactos para a saúde. O que há em um cacto? Como fonte de alimento, o cacto é muito baixo em gordura saturada e colesterol e uma boa fonte de fibra alimentar, incluindo pectina. Contém muitas vitaminas essenciais, incluindo vitaminas A, C, K, B2 e B6, e muitos minerais, como cálcio, magnésio, potássio e manganês, além de outros compostos vegetais, incluindo fitoquímicos. Vitamina A estimula a pele saudável e ajuda a produzir tecido ósseo saudável. É um poderoso antioxidante. Vitamina C é necessário para o crescimento celular e é um dos antioxidantes mais potentes disponíveis para nós. Vitamina K é necessário para a saúde dos ossos e do sangue. De fato, vitamina K suficiente é imprescindível para a coagulação do sangue. O complexo vitamínico B no cacto pode ajudar a catarata, distúrbios da pele e anemia. Eles podem até aliviar os enjoos matinais e de viagem. Cálcio é uma das vitaminas mais conhecidas para ossos e dentes saudáveis, ajudando a prevenir distúrbios ósseos relacionados à idade, como a osteoporose. Magnésio ajuda a baixar a pressão arterial, mas também é um importante ator-chave na diminuição do estresse e da ansiedade. Potássio regula o açúcar no sangue, além de reduzir as cãibras musculares. Benefícios do suco de cacto para a saúde Poder antioxidante do cacto Os radicais livres são substâncias químicas que naturalmente absorvemos no dia a dia. Geralmente eles não nos fazem nenhum mal, a menos que se acumulem em grandes quantidades. Nós pegamos radicais livres todos os dias de tudo, desde a fumaça do cigarro até os raios UV do sol. Os antioxidantes são o ying para o yang dos radicais livres e absorvem os radicais livres para evitar o acúmulo, causando danos oxidativos ao corpo. Como a maioria das coisas na vida, é tudo uma questão de equilíbrio! Eles são pensados ​​para prevenir ou limitar os danos aos vasos sanguíneos, diminuir o risco de alguns tipos de câncer e até prevenir algumas doenças degenerativas. Infelizmente, muitos ocidentais não comem dietas saudáveis ​​o suficiente ricas em antioxidantes, o que significa que a balança dos radicais livres favorece e leva a problemas de saúde e ao desenvolvimento de certas condições ou doenças. Mas é aí que sucos como cactos podem ajudar! Em um estudo para comparar as propriedades antioxidantes do cacto com a conhecida vitamina C antioxidante, o cacto teve um desempenho igualmente bom em geral. Também foi mais eficaz que a vitamina C na diminuição da oxidação das gorduras. Isso pode reduzir potencialmente o risco de aterosclerose e doenças cardíacas associadas. (fonte) O cacto pode prevenir o câncer Ninguém quer câncer. Facto. Mas, infelizmente, o câncer é uma doença voraz que pode afetá-lo em qualquer idade e pode se apresentar em qualquer forma, desde câncer de sangue (leucemia) até câncer de pele, e praticamente qualquer coisa que você possa imaginar (sério, o câncer de amígdala é até um risco!) Felizmente, cientistas dedicados trabalham duro dia após dia na busca de uma cura e, embora ainda não se encontre uma, vários estudos trouxeram à luz várias coisas que podemos fazer para pelo menos diminuir nosso risco de certos tipos de câncer. Em ensaios de pesquisa, o cacto demonstrou reduzir significativamente o crescimento de células cancerígenas e suprimir o crescimento de tumores em indivíduos não humanos. No entanto, isso ainda não foi estudado em humanos, e os pesquisadores observam a necessidade de mais pesquisas, mas é definitivamente um primeiro passo positivo! (fonte) O cacto protege os genes Nossos códigos genéticos individuais específicos estão contidos no DNA em cada célula ou em nossos corpos. Muitos fatores podem interromper e alterar nossos códigos de DNA, o que pode levar a problemas de saúde. Foi comprovado que o suco de cacto protege nosso DNA e diminui o número de mutações genéticas que ocorrem. (fonte) O cacto protege o sistema digestivo Nosso estilo de vida agitado, bem como nossa dieta, podem ter um enorme impacto em nossa saúde, principalmente se tivermos que lidar com altos níveis de estresse, o que pode aumentar o risco de lesões gástricas, como úlceras estomacais. Estudos sobre o suco de cacto observaram que ele tem um efeito protetor no revestimento mucoso do sistema digestivo – a linha de frente da proteção. Também pode diminuir o risco de problemas como lesões gástricas e pode ajudar a evitar o intestino permeável. (fonte) O cacto ajuda na ressaca A maioria de nós sofreu os efeitos posteriores do excesso de álcool, especialmente durante a temporada de festas. A ressaca não afeta apenas a saúde pessoal, mas também custa muito dinheiro em termos de absenteísmo e baixo desempenho no trabalho. Estudos indicam que tomar extrato de cacto antes de beber álcool diminui significativamente os sintomas pós-álcool de boca seca, náusea e perda de apetite. (fonte) Precauções para uso Cactus é seguro de usar para a maioria das pessoas. No entanto, pode ter o efeito de reduzir o açúcar no sangue. Portanto, se você tem diabetes e, principalmente, está tomando medicamentos para baixar o açúcar no sangue, é melhor procurar aconselhamento médico antes de incluir o suco de cacto em sua dieta. Os nutrientes contidos na planta do cacto têm alguns benefícios importantes para a saúde, tanto no tratamento quanto na prevenção de muitos problemas de saúde. Como usar o cacto no suco Frutas e almofadas de cactos podem ser usadas para fazer sucos. A fruta é preparada da mesma forma que a maioria das frutas antes do suco – lave bem em água corrente e seque bem antes de cortar no tamanho para o seu espremedor. Para preparar o cacto para o suco, tome cuidado para que todos os espinhos tenham sido removidos. Caso contrário, isso pode ser feito passando uma lâmina afiada pela superfície do cacto. Lave e seque bem como em todos os produtos frescos e corte em tiras prontas para caber no seu espremedor. As almofadas de cacto contêm um líquido pegajoso que é liberado por suco e tem um sabor levemente azedo e herbal. O suco de cacto combina bem com muitos outros ingredientes para fazer sucos saborosos e saudáveis. Receitas Aqui estão algumas das nossas receitas favoritas de suco de cacto. #1 Cooler Coco-Cactus Este é um delicioso suco refrescante cheio de antioxidantes, vitaminas e poder hidratante. Suco das almofadas de cacto Esprema o limão e as laranjas. Misture bem com a água de coco e sirva com gelo. #2 Pina Colcactus Vagamente baseado em uma Pina Colada, mas infinitamente melhor para sua saúde e definitivamente sem ressaca! 2 almofadas de cactos grandes

½ abacaxi, cortado em pedaços

1 limão

1 xícara de água de coco Suco das almofadas de cacto Esprema o limão e o abacaxi. Misture bem com a água de coco e sirva com gelo. #3 Cactus Mango Fandango Este suco faz um delicioso começo de dia. É cheio de energia, antioxidantes, vitaminas e minerais para ajudar a reduzir a inflamação e estimular o sistema imunológico. 1 xícara de cerejas sem caroço

1 xícara de manga

2 almofadas de cactos médias

1 maçã média, cortada em gomos

½ limão, cortado em gomos Esprema as cerejas e a manga Suco das almofadas de cacto, limão e maçã Sirva com gelo e delicie-se #4 Limpador de Cactus Berry Este suco é repleto de ingredientes que ajudarão seu fígado a limpar seu corpo. Ele também contém muitos ingredientes ricos em antioxidantes, e o gengibre é um poderoso antibacteriano. 2 almofadas de cactos de tamanho médio

1 beterraba grande

1 xícara de mirtilos

1 maçã média, cortada em gomos

2 cenouras grandes

½ xícara de floretes de brócolis

1 limão, cortado em gomos

gengibre de raiz de pedaço de 2 polegadas

½ xícara de água de coco Suco de mirtilos, gengibre e brócolis Esprema as almofadas de cacto, o limão, a beterraba, a cenoura e a maçã Misture bem com a água de coco Sirva imediatamente #5 Energia Verde Bruta Se os sucos crus frescos são o padrão ouro em bebidas, os sucos verdes são platina! Os sucos verdes são particularmente cheios de inúmeras vitaminas, minerais e fitoquímicos para impulsionar seu sistema imunológico, limpar, curar e refrescar seu corpo. 2 almofadas de cactos de tamanho médio

1 pepino grande

1 xícara de espinafre

1 xícara de couve

1 xícara de floretes de brócolis

2 maçãs médias, cortadas em gomos

1 limão, cortado em gomos

gengibre de raiz de pedaço de 2 polegadas Suco de gengibre e espinafre Suco de couve, brócolis e almofadas de cacto Suco de pepino, limão e maçã Despeje e sirva imediatamente. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

