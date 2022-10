Benefícios e receitas do suco de repolho

Suco

O repolho é um vegetal crucífero com sabor neutro. Ele contém 90% de água, tornando-o perfeito para sucos.

O repolho contém vitaminas A, B, C, E, K e U, quantidades adequadas de potássio, ferro, cálcio, manganês e magnésio, juntamente com a família de fitoquímicos isotiocianato e indol-3-carbinol

Os benefícios do suco de repolho para a saúde podem incluir efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, aumento da imunidade, propriedades antifúngicas, redução do colesterol, combate ao câncer e perda de memória e cura de úlceras pépticas

O repolho é um dos vegetais crucíferos mais antigos conhecidos, datando de 4000 aC na China. O repolho moderno é cultivado há pelo menos 7.000 anos, começando na Europa e se espalhando para a Ásia e as Américas.

Usado por muitas culturas ao longo da história, os antigos romanos adoravam o repolho e o usavam para muitos fins, incluindo a medicina.

Muito utilizado na medicina popular tradicional, pesquisas modernas comprovaram que o repolho é muito benéfico para a saúde humana.

O repolho saudável é a comida nacional da Rússia! Todos os anos, os russos comem sete vezes mais repolho do que o americano médio.

Neste artigo, vamos dar uma olhada na ampla gama de benefícios do suco de repolho para a saúde e a melhor forma de usá-lo ao fazer suco.

O que há em um repolho?

Este vegetal é um depósito de vitaminas e minerais contendo fibras, vitaminas A, B, C, E, K e U, quantidades adequadas de potássio, ferro, cálcio, manganês e magnésio (fonte). O repolho é baixo em calorias e gordura. As folhas de repolho podem ter um sabor levemente doce ou levemente amargo.

O repolho, como todos os vegetais, contém fitoquímicos – compostos protetores naturais com propriedades promotoras da saúde. Existem mais de 1000 fitoquímicos conhecidos e os mais importantes do repolho são isotiocianatos e indol-3-carbinol.

Os isotiocianatos são antioxidantes que ajudam na eliminação de toxinas. Indole-3-carbinol é anti-cancerígeno. O repolho roxo é um vencedor quando se trata de antioxidantes, pois contém antocianina (não encontrada no repolho verde). Este fitoquímico confere ao repolho roxo sua cor e possui fortes ações anti-inflamatórias e antibacterianas.

O repolho contém antioxidantes

Alimentos ricos em antioxidantes são uma defesa incrível contra os radicais livres nocivos e podem ajudar a combater o câncer e doenças cardíacas.

Todos os repolhos contêm vitamina A e uma enorme quantidade de vitamina C (mais do que laranjas!). Ambas são algumas das vitaminas antioxidantes mais poderosas do corpo, dando um impulso ao sistema imunológico.

A pesquisa mostrou que os repolhos chineses são uma grande fonte de antioxidantes. (fonte)

Os repolhos têm propriedades anti-inflamatórias

O repolho pode reduzir os efeitos de muitos tipos de inflamação, dores nas articulações, alergias e vários distúrbios da pele.

Os fitonutrientes que combatem a inflamação, nomeadamente as antocianinas, fazem da couve roxa um alimento anti-inflamatório de destaque. (fontes 1, 2) Dito isto, todos os tipos de repolho contêm quantidades significativas de polifenóis com benefícios anti-inflamatórios.

O repolho pode ajudar a melhorar a saúde imunológica

Os alimentos de cor vermelha parecem ter mais benefícios para a saúde do que os verdes, e não é diferente com o repolho. O repolho roxo tem polifenóis à base de plantas que são capazes de aumentar a saúde imunológica.

Essa pigmentação vermelho-púrpura no repolho roxo é resultado de antocianinas. Esses compostos foram estudados e demonstraram desempenhar um papel significativo na prevenção de doenças como câncer, diabetes e doenças neurológicas. (fonte)

Repolho combate bactérias

Muitas doenças são transmitidas por alimentos, e algumas dessas doenças são causadas por bactérias. As propriedades antibacterianas do repolho e os compostos à base de enxofre são ideais para matar todos os tipos de bactérias nocivas.

Pesquisas mostram que o suco da folha de Brassica oleracea – um tipo de repolho – pode desempenhar um papel na prevenção do crescimento bacteriano. Os resultados confirmaram que o suco da folha inibiu o crescimento de bactérias, incluindo salmonela e E. coli. (fonte)

Propriedades antifúngicas do repolho

Todo mundo tem Candida albicans em seu intestino, mas se torna um problema se crescer fora de controle. O crescimento excessivo deste fungo de levedura geralmente causa infecção por aftas.

O suco de repolho demonstrou inibir a reprodução e o crescimento excessivo de candida albicans e também inibiu o crescimento de outros fungos (fontes 1, 2)

Repolho ajuda a baixar o colesterol

O repolho ajuda a diminuir os níveis de lipoproteína de baixa densidade (LDL), conhecida como colesterol ‘ruim’. O repolho roxo, que é rico em ácidos graxos essenciais ômega-3, mostrou mais potência do que o repolho verde.

A pesquisa mostrou melhora nos níveis de colesterol LDL após seguir uma dieta que incluía repolho roxo cru. Os participantes consumiram 300g de repolho roxo diariamente por duas semanas, os resultados foram uma diminuição no colesterol total e no colesterol LDL. (fonte)

Outro estudo no Japão ao longo de 12 semanas mostrou uma redução de 8% no colesterol total ao beber suco de repolho. (fonte)

Repolho ajuda a combater o câncer

O repolho contém potentes compostos anticancerígenos chamados isotiocianatos. Estes sistemas de desintoxicação natural do corpo. Tal como acontece com a maioria dos vegetais crucíferos, o repolho pode aumentar a resistência do corpo ao câncer. (fontes 1, 2) A pesquisa apóia a teoria de que o fitoquímico indol-3-carbinol encontrado no repolho pode prevenir e retardar o crescimento de células cancerígenas. (fonte)

Um estudo em humanos na China envolvendo pacientes com câncer de estômago e um grupo de controle mostrou que o repolho chinês desempenha um papel importante na redução do risco de câncer de estômago. (fonte)

Outro estudo analisou os benefícios do repolho cozido e cru para inibir o crescimento de células cancerígenas. Ele determinou que cru era de fato a melhor maneira de consumir repolho, pois o cozimento reduzia bastante o conteúdo fitoquímico da planta. (fonte)

Repolho ajuda a combater o câncer de mama

Globalmente, o câncer de mama agora representa um em cada quatro de todos os cânceres em mulheres. O câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres em todo o mundo. (fonte)

Em um estudo da Polônia, uma redução impressionante no risco de câncer de mama foi observada em mulheres que consumiam grandes quantidades de repolho (pelo menos quatro porções por semana). (fonte)

Repolho pode ajudar na perda de memória

Os antioxidantes do repolho podem retardar o estresse oxidativo, um processo envolvido no processo de envelhecimento do cérebro. O repolho roxo contém níveis ainda mais altos de pigmentos anti-inflamatórios.

Antirocilina, licopeno e vitamina K ajudam a combater a perda de memória e foram encontrados para limitar os danos neuronais no cérebro na doença de Alzheimer. (fonte)

Em um estudo com homens e mulheres, uma dieta que incluía repolho estava associada a uma melhor função cognitiva. (fonte)

Repolho pode ajudar úlceras pépticas

As úlceras do estômago, também conhecidas como úlceras gástricas ou pépticas, são feridas abertas no revestimento do estômago. As úlceras são doenças muito comuns para as quais o repolho pode ser um excelente tratamento natural.

O repolho contém um fator anti-úlcera conhecido como vitamina U, que fortalece o revestimento do estômago e aumenta a resistência às úlceras. O repolho é um dos melhores antiácidos naturais devido ao seu teor de glutamina. O suco de repolho cru tem como alvo as bactérias h.pylori frequentemente associadas a úlceras estomacais.

Os primeiros estudos mostraram a eficácia do suco de repolho cru no tratamento de úlceras pépticas. Em comparação com o tratamento medicamentoso convencional, que levou 37 dias para curar úlceras duodenais, o suco de repolho levou 10 dias. (fonte)

Outros estudos mostraram resultados semelhantes em que indivíduos com úlceras estomacais tiveram cicatrização rápida significativa e alívio da dor. (fonte)

O repolho é bom para a saúde óssea

Os repolhos são uma ótima fonte de minerais como cálcio, magnésio e potássio, que protegem os ossos da osteoporose e do enfraquecimento geral dos ossos.

O repolho tem muitas vitaminas do complexo B. B6 e B12, em particular, ajudam o corpo a converter a homocisteína em outros aminoácidos. Em um estudo que analisou fatores preditivos de fraturas de quadril e osteoporose em idosos, descobriu-se que altas concentrações de homocisteína estavam associadas a maiores taxas de fratura de quadril. (fonte) Adicionar repolho a uma dieta diminui as concentrações de homocisteína, ajudando assim a saúde geral dos ossos.

Precauções e efeitos colaterais

O repolho pode aumentar a velocidade com que o corpo decompõe certos medicamentos, alterando a eficiência dos medicamentos. (fonte) Converse com seu médico sobre o consumo de suco de repolho se estiver tomando medicamentos prescritos.

Aqueles com problemas de tireóide devem evitar comer grandes quantidades de repolho. Pode interferir com a absorção de iodo do corpo, necessário pela glândula tireóide.

A vitamina K é usada pelo corpo para ajudar a coagular o sangue, então alguns medicamentos para afinar o sangue, como a varfarina, serão afetados pelo alto nível de vitamina K do repolho.

Suco com repolho

O repolho cru tem os melhores benefícios para a saúde, então esprema esse repolho crocante!

Suco de diferentes tipos de repolho (vermelho, verde, chinês e Savoy), ajuda você a obter os mais amplos benefícios para a saúde, então misture-os. Variedade é o tempero da vida!

Com tantas variedades (onze mais populares) de repolho no mercado, você pode ter certeza de encontrar um cujo sabor você goste.

Você também pode gostar de microgreens de repolho roxo, que se acredita terem 6 vezes mais vitamina C do que folhas maduras de repolho roxo e 69 vezes mais vitamina K. (fonte)

Use apenas cabeças de repolho firmes, não danificadas e sem manchas. Não corte o repolho até o último minuto, pois a exposição ao ar causa perda de vitamina C.

Receitas

A maioria das receitas leva menos de 15 minutos para fazer. Tente fontes orgânicas, é apenas melhor para sua saúde.

Aqui estão algumas receitas saborosas de suco de repolho que amamos!

#1 Suco Bresic Básico

Você nunca pode errar com uma receita simples e clássica de suco de repolho. Não para o gosto de todos, mas tão bom para você!

4 xícaras de repolho verde cru

2 xícaras de água mineral

½ limão

Lave todos os ingredientes antes de usar. Corte o repolho em fatias finas. Adicione o repolho ao espremedor Adicione o limão. Misture o líquido com a água mineral e mexa. Aproveite o seu suco.

#2 Melhores tintos

Uma receita de repolho roxo que está repleta de vegetais extras. Pode não parecer bom, mas com certeza tem um gosto bom!

½ cabeça de repolho roxo

3 cenouras grandes

2 pimentões vermelhos grandes

3 tomates ameixa

3 talos de aipo

1 limão

3-4 folhas de couve

½ molho de coentro

Lave todos os ingredientes antes de usar. Fatie e pique aipo, cenouras, pimentões em tamanhos gerenciáveis ​​para o seu espremedor de frutas. Agora corte o repolho roxo em fatias finas. Alterne entre vegetais macios e duros ao alimentar o suco. Despeje sobre cubos de gelo e desfrute do saboroso suco refrescante.

#3 Suco Tônico Napa

Esta receita usa repolho chinês (napa ou nappa), um repolho mais leve e com sabor mais sutil. Bom para uma primeira introdução ao sabor do repolho adoçado pelas pêras.

2 peras médias

1 cabeça de repolho chinês

4 talos de aipo

1 pepino médio

1 limão

1 “polegar” de raiz de gengibre fresco (1”)

Lave todos os ingredientes antes de usar. Descasque o gengibre e o pepino. Pique as peras, o pepino e o aipo. Corte o repolho em fatias finas. Alimente os ingredientes no espremedor. Pronto, aproveite seu suco.

#4 Suco de ponche roxo

Combinação de receita de suco que é toda vermelha/roxa, cria um suco estimulante perfeito. O repolho roxo e a beterraba dão uma doçura suave e a romã equilibra o suco.

1 romã média

¼ repolho roxo médio

2 beterrabas pequenas

1 raiz de gengibre fresco “polegar” (1”)

Lave todos os ingredientes antes de usar. Descasque a romã e o gengibre. Pique o repolho, a beterraba e o gengibre em pedaços que caibam na calha do seu espremedor. Passe os ingredientes pelo espremedor, alternando ingredientes duros e macios. Despeje o suco em um copo cheio de gelo e sirva imediatamente.

#5 Suco de especiarias verdes

Esta receita usa dois repolhos verdes diferentes, bok choy e couve-rábano. O calor do gengibre e a doçura da maçã fazem um suco quente e suave, perfeito para qualquer estação.

1 erva-doce

2 maçãs verdes

1 cabeça de couve-rábano

1 cabeça de bok choy

½ colher de chá. Canela

1 “polegar” de raiz de gengibre fresco (1”)

1 maço de espinafre

Lave todos os ingredientes antes de usar. Pique e tire o miolo das maçãs. Pique a erva-doce, couve-rábano, bok choy em pedaços. Alimente os ingredientes em seu espremedor alternando ingredientes duros e macios. Depois de espremido, misture a canela e beba.

