Benefícios e receitas do suco de açaí

Suco Num relance O açaí complementa qualquer receita de suco

Uma “superfruta” considerada uma das mais nutritivas do planeta, o açaí contém muitos compostos benéficos para a saúde.

O açaí pode reduzir o colesterol, estimular o sistema imunológico, promover uma pele saudável e ajudar na função mental. Tribos da floresta amazônica usam o açaí como tratamento de cura há milhares de anos, mas só foram descobertos pela sociedade ocidental na década de 1990. Relatado como um dos alimentos mais populares da Amazônia, o açaí agora se tornou global. (fonte) As bagas de açaí são tão pobres em açúcar que, quando colhidas, precisam ser congeladas rapidamente para evitar a perda de nutrientes. O que é um Açaí? O açaí (pronuncia-se ah-sigh-ee) deriva da palmeira de açaí, nativa das Américas Central e do Sul. Eles parecem muito semelhantes em aparência a um mirtilo. A cor é um roxo muito profundo e eles têm cerca de 25 mm de tamanho. Uma vez colhida, esta fruta tem uma vida muito curta, o que torna impossível encontrar açaí fresco fora da América do Sul. Na loja você encontra congelado, purê ou polpa. O açaí contém 70 kcal por 100 gramas. Uma boa fonte de fibra dietética, proteína e são pobres em carboidratos e açúcar. O açaí é rico em nutrientes, com alto teor de vitamina A e cálcio. (fonte) O ingrediente mais significativo em Açaí tem que ser o composto vegetal antocianina. Responsável pela cor roxa profunda da fruta, este antioxidante é extremamente benéfico para combater os radicais livres em seu corpo. (fonte) Benefícios do suco de açaí para a saúde Açaí Bagas Aumentam o Sistema Imunológico Garantir a saúde do sistema imunológico é super importante para todos. Ter o nível certo de imunidade é o que nos ajuda a nos manter saudáveis ​​e a evitar vírus – especialmente durante a temporada de gripes e resfriados. Os altos níveis de vitamina A encontrados no Açaí podem ajudar a aumentar a produção de membranas mucosas dentro do corpo. Isso significa que certas regiões, como olhos sensíveis, nariz e trato urinário, estão mais protegidas e protegidas contra infecções. Altas concentrações de vitamina A também estão associadas a maiores níveis de glóbulos brancos, protegendo o corpo contra qualquer invasor não identificado que entre na corrente sanguínea. O açaí certamente é uma grande fonte de nutrientes e antioxidantes que também são úteis para o sistema imunológico. Esses polifenóis à base de plantas demonstraram ajudar a prevenir condições relacionadas ao sistema imunológico, como a asma. (fonte) Com base no teor de nutrientes, o açaí parece ser mais útil na forma de polpa. Açaí Incentiva a Pele Saudável Eu acho que é seguro dizer que todos, independentemente da idade ou sexo, querem uma pele clara e brilhante. Afinal, é o maior órgão do corpo humano, cobrindo cada centímetro de nós. Condições de pele feias e embaraçosas são algo que a maioria de nós deseja evitar. Se você deseja melhorar sua pele, o açaí pode ajudá-lo de várias maneiras. Essas pequenas bagas são uma rica fonte de vitamina A, que desempenha um papel importante na reparação do tecido da pele e na manutenção do equilíbrio da umidade. Na verdade, a pele seca muitas vezes pode ser um sinal revelador de deficiência de vitamina A. O açaí também contém níveis substanciais de zinco mineral que ajuda as enzimas a reparar e restaurar feridas na pele. Os antioxidantes são grandes lutadores contra os sinais de envelhecimento causados ​​pelos radicais livres e estresse oxidativo. Tem sido reconhecido, açaí são benéficos para o tratamento de muitas doenças de pele devido aos seus níveis potentes deste combatente de radicais livres. (fonte) Açaí Berries Baixa Colesterol Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças sugere que 31,7% da população têm níveis elevados de colesterol. (fonte) O aumento dos níveis de colesterol dobra suas chances de desenvolver doenças cardíacas. Antioxidantes em Açaí demonstraram diminuir os níveis de LDL ou colesterol “ruim” no corpo. (fonte) Açaí Bagas Aumentam os Níveis de Energia Se você está se sentindo um pouco carente no departamento de energia, o açaí pode fornecer o impulso que você está procurando. Estudos mostraram que o açaí pode aumentar os níveis de energia e reduzir a fadiga. (fonte) Açaí Bagas Suportam a Função Cerebral Esquecer onde você colocou suas chaves. Esquecer onde você coloca seus óculos (a propósito, eles geralmente estão na sua cabeça!). Esses pequenos lapsos de memória são sinais de que estamos ficando um pouco mais velhos. O declínio da memória é muitas vezes considerado uma característica dos idosos, mas acredite, o esquecimento pode começar já aos 20 e poucos anos, se você não estiver fazendo o melhor para apoiar a função cognitiva. Comer os alimentos certos e “exercitar” seu cérebro é a melhor maneira de manter sua memória afiada – isso é útil durante uma discussão com sua outra metade, quando você precisa se lembrar daquela época em 2003 quando ele ficou fora uma hora mais tarde. ele disse que faria! Açaí Berries são uma ótima maneira de melhorar seu foco e memória naturalmente. O estresse oxidativo desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de muitas doenças cognitivas, como perda de memória, demência e outros transtornos mentais relacionados à idade. Pesquisas sugerem que as antocianinas na polpa de açaí apresentam propriedades defensivas contra o estresse oxidativo e a degeneração das funções mentais. (fonte) O estresse e a ansiedade levam a um desequilíbrio dos hormônios no corpo, o que pode ter um impacto negativo na sua saúde. O açaí tem a capacidade de proteger contra os efeitos nocivos, regulando os níveis hormonais. Esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas consideram o açaí uma das frutas mais úteis do mundo. Precauções para uso Como a maioria dos produtos frescos disponíveis, em seu estado bruto, o açaí parece seguro para comer. Embora, aqueles com alergias existentes a outras frutas devem ser extremamente cautelosos ao experimentar o Açaí pela primeira vez. É importante verificar se há ingredientes adicionais em variedades pré-processadas. Algumas formas de purê podem ser carregadas com açúcar. Receitas de sucos Como a pesquisa sugere, o açaí comprovadamente beneficia sua saúde de várias maneiras. Eu acho que é lógico que você deve incluir essa fruta notável em suas receitas de suco. Suco de Açaí irá fornecer seu corpo com toda a nutrição importante. Gostaríamos de compartilhar algumas de nossas receitas favoritas para complementar perfeitamente o açaí, deixando suas papilas gustativas sedentas por mais. # 1 Batido de Açaí Choco Berry Se o chocolate é sua escolha de indulgência, você vai adorar este suco. Não só é embalado com sabor e nutrientes, mas também tem um sabor incrível. Este suco não demora muito para ficar pronto, o que é ótimo se você estiver com pouco tempo. Coloque os mirtilos, a polpa de açaí e a banana no espremedor. Adicione o leite de amêndoa. Misture os ingredientes restantes com o suco. Quando o suco estiver pronto para servir, adicione gelo para obter uma borda gelada. Consuma imediatamente para obter melhores resultados. #2 Suco de Açaí Mango-na-na Se você precisa de um impulso, este suco é uma mistura de frutas tropicais repletas de vitaminas e minerais vitais, garantidos para alegrar o dia de qualquer pessoa. 1 xícara de pedaços de manga (frescos ou congelados, dependendo de sua preferência)

½ xícara de banana (fresca ou congelada)

1 xícara de purê de açaí congelado (alternativamente 3x colher de sopa de polpa de açaí)

1 xícara de água ou suco/maçã (opcional)

1 colher de sopa de mel (opcional) Coloque açaí, manga, banana, água no espremedor Bata por cerca de 45 segundos, em velocidade baixa, até ficar homogêneo. Verifique o sabor, adicione mel se achar que precisa ser mais doce. Leve à geladeira para gelar por 15 minutos no máximo Sirva com gelo e consuma imediatamente #3 Receita de Açaí Licious com Maçã Este suco vai dar um pontapé inicial na sua saúde. Misturar açaí e maçãs ricos em antioxidantes para ter certeza de manter o médico longe. 2 maçãs, sem caroço

3 colheres de sopa de purê de açaí

1 cenoura grande, picada

2 xícaras de leite de amêndoas Coloque a maçã, o purê de açaí, as cenouras e o leite de amêndoas em um espremedor. Sua bebida está pronta para ser servida. Consuma instantaneamente para obter melhores resultados. #4 Receita de smoothie de açaí com cereja Este suco fornece um grande equilíbrio de frutas, deixando você animado para mais. Carregado com nutrientes para recarregar seu corpo, não demora muito para se preparar. 2 bananas pequenas, picadas

3 colheres de sopa de polpa de açaí

1 xícara de cerejas frescas ou congeladas

4 onças de água filtrada

4 cubos de gelo (opcional) Coloque os ingredientes, exceto a água, no espremedor Adicione a água aos poucos. Adicione mais suco de sua preferência. Sirva com gelo (opcional) e consuma imediatamente. #5 Suco de Açaí Mellow Palha Se você está se sentindo esgotado de um dia estressante, este suco certamente o levantará novamente. Não só tem aquele sabor refrescante, mas também apresenta uma variedade de frutas diferentes que funcionam bem juntas, proporcionando grandes benefícios ao seu corpo. 4 xícaras de melancia sem sementes (congelada ou fresca)

1 xícara de morangos (frescos) e picados.

½ xícara de suco de limão fresco

2 colheres de sopa de açaí

1 xícara de água (opcional)

3 cubos de gelo (opcional) Adicione açaí, morangos, melancia, no espremedor. Adicione o suco de limão Adicione o gelo (opcional) Sirva imediatamente Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

