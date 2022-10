Quais são os melhores suplementos de potássio em 2022?

Report This Content

Suplementos Os benefícios dos suplementos de potássio para a saúde geral e bem-estar, bem como para o condicionamento físico, estão se tornando cada vez mais evidentes. Não é surpresa que o mundo da nutrição esteja se popularizando e a popularidade na comunidade em geral esteja aumentando. Se você acha que um suplemento de potássio é o que você precisa, o próximo passo é escolher um produto certo para você. Com tantas opções disponíveis, você provavelmente está se perguntando qual é o melhor suplemento de potássio? Dei uma olhada no que está por aí e escolhi os melhores produtos do mercado para compartilhar com vocês hoje. Continue a ler para saber mais. O potássio é um mineral essencial para a manutenção do volume total de líquidos corporais, equilíbrio ácido e eletrolítico e função celular normal. Neste contexto, o termo “essencial” significa que nossos corpos não podem produzir potássio. Por essa razão, devemos obter potássio dos alimentos que ingerimos ou por meio de suplementação. O potássio desempenha um papel em uma ampla gama de funções, incluindo: Estimula o sistema nervoso

Mantém o equilíbrio hídrico ideal

Melhora a saúde óssea e o crescimento do tecido muscular

Mantém o cérebro funcionando normalmente

Previne cãibras musculares

Mantém a condutividade elétrica no cérebro

Estabiliza os níveis de açúcar no sangue e a pressão arterial

Mantém a função muscular e nervosa ideal Onde você pode encontrar potássio? Frutas Quando você pensa inicialmente em frutas ricas em potássio, a primeira coisa que vem à mente é provavelmente uma banana, certo? As diretrizes dietéticas afirmam que uma banana contém 422 mg de potássio por porção. No entanto, esta não é a concentração mais alta; O suco de ameixa contém 707 mg por porção. Outras frutas que são uma boa fonte de potássio incluem abacate, melão, mamão e até frutas secas, como passas. Vegetais Os vegetais são outra boa escolha quando se trata de potássio. Uma batata assada simples tem 941 mg por porção, seguida de perto por tomate ou pasta de tomate que tem 669 mg por porção. Quiabo, brócolis e beterraba também contêm o mineral. Outras alternativas são as folhas verdes, como espinafre ou couve. Laticínios e Proteínas O potássio também pode ser encontrado em várias fontes de alimentos lácteos e proteínas. O salmão selvagem do Atlântico tem 534 mg por porção e o iogurte natural tem 579 mg por porção. Mesmo proteínas à base de plantas, como soja (edamame), contêm 485 mg por porção. Outras boas alternativas são feijão, lentilha e muitas variedades de peixes. Gostaria de salientar, esta é apenas uma seleção dos alimentos que contêm altos níveis deste mineral benéfico. Quando você começa a contemplar todas as fontes naturais de alimentos das quais pode obter potássio, a lista seria simplesmente exaustiva. A maioria das pessoas que comem uma dieta bem equilibrada deve atingir a ingestão recomendada. Você pode estar se perguntando, se o potássio é facilmente encontrado em tantas fontes naturais, por que alguém precisaria tomar suplementos? Existem algumas situações em que os suplementos podem ser úteis. Vamos dar uma olhada em algumas das razões mais comuns para tomar um suplemento de potássio. Dieta Desequilibrada Infelizmente, um grande número de pessoas não consome uma dieta saudável. De acordo com uma pesquisa que investigou a ingestão alimentar em comparação com as recomendações diárias, os padrões alimentares típicos eram particularmente baixos quando se tratava de consumo de frutas (75% abaixo) e vegetais (87% abaixo), laticínios (86% abaixo) e óleos (72% abaixo). abaixo de). Em comparação, eles superaram as recomendações para açúcares adicionados (70% acima), gorduras saturadas (71% acima) e sódio (89% acima). Com uma dieta desequilibrada, a deficiência de potássio é certamente um risco. Outras razões para a deficiência de potássio Embora uma dieta pobre seja considerada a principal causa da deficiência de potássio, existem vários outros fatores que contribuem. A deficiência de potássio é mais comum naqueles que: Use medicamentos como diuréticos e certas pílulas anticoncepcionais

Ter trabalhos fisicamente exigentes

São atletas

Têm condições de saúde que afetam sua absorção digestiva, como a doença de Crohn

Tem um transtorno alimentar

Fumaça

Abuso de álcool ou drogas Os perigos dos baixos níveis de potássio Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) “As doenças não transmissíveis são o principal contribuinte para a mortalidade e morbidade globalmente, matando mais pessoas a cada ano do que todas as outras causas combinadas.” A baixa ingestão de potássio tem sido associada a várias dessas doenças, incluindo a formação crônica de cálculos renais, doenças cardiovasculares, hipertensão e baixa densidade mineral óssea. A pressão arterial elevada é um dos principais fatores que contribuem para doenças cardiovasculares, doenças coronárias e acidente vascular cerebral. O potássio é importante para manter a pressão arterial sistólica e diastólica. A pesquisa mostrou que tomar suplementos de potássio reduz a pressão arterial através da manipulação de sódio dentro do corpo. A OMS nos diz que as doenças relacionadas à alimentação são crônicas e levam muitos anos para se manifestar. Uma dieta pobre, carente de vitaminas e minerais essenciais durante toda a infância, tem uma associação significativa com a hipertensão arterial durante a vida adulta. De quanto potássio precisamos? A quantidade de potássio necessária em sua dieta depende da sua idade e sexo. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) recomenda um mínimo de 4700 mg de potássio por dia para indivíduos com 14 anos ou mais. Este é um bom objetivo para os adultos, embora as mulheres que estão amamentando devam considerar aumentar sua ingestão de potássio para 5100 mg por dia. É crucialmente importante que as crianças recebam potássio suficiente em sua dieta para evitar o desenvolvimento de doenças relacionadas à deficiência de potássio. O Institute of Medicine (IOM) estabeleceu as seguintes RDAs de potássio para crianças: 0-6 meses 400mg/dia 7-12 meses 700mg/dia 1-3 anos 3.000 mg/dia 4-8 anos 3.800 mg/dia 9-13 anos 4.500 mg/dia 14 anos e acima 4.700 mg/dia Você pode pensar que esses números são um alvo difícil de alcançar, mas como o potássio é encontrado em muitos grupos alimentares principais, a maioria das pessoas pode atingir seu objetivo sem fazer muito esforço. E os Suplementos? Embora os médicos geralmente tentem encorajar uma dieta melhorada em casos de deficiência de potássio, às vezes os suplementos podem ser necessários. Embora o potássio em doses normais seja considerado seguro, overdoses podem ser fatais. Portanto, você deve sempre ser aconselhado por um médico antes de tomar suplementos de potássio. O melhor suplemento de potássio Existem algumas variedades de suplementos de potássio para escolher. Pode ser difícil dizer qual marca oferece o produto de melhor qualidade. Aqui vou listar minhas cinco escolhas para o melhor suplemento de potássio. Também listei alguns prós e contras para ajudá-lo a se decidir.









Nossa escolha Para mim, devo dizer que o melhor suplemento de potássio teria que ser BulkSupplements Pure Potassium Citrate Powder. Este suplemento é um tipo de produto puro e sem frescuras, “faz o que diz na lata” que não possui aditivos ou adoçantes adicionais e é o mais natural possível. Tem 99 mg por porção, o que deve fornecer uma reposição de qualquer potássio perdido. Além disso, por ser um pó sem sabor, você pode consumi-lo em seu smoothie favorito ou adicioná-lo a sopas e ensopados, o que é ótimo para quem como eu odeia tomar pílulas. Em suma, é um produto de boa qualidade que acho que seria uma boa escolha para quem procura aumentar seus níveis de potássio. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

