Suplementos Com os aminoácidos sendo tão importantes para as funções diárias, desde a construção muscular até a melhoria da função cerebral, não é de admirar que os suplementos contendo aminoácidos estejam se tornando um favorito regular no mercado de saúde e nutrição. Muitas vezes, os suplementos contêm uma mistura de todos os 20 aminoácidos ou simplesmente aqueles classificados como essenciais. Com mais e mais pesquisas mostrando os benefícios de cada aminoácido individual, é realmente uma surpresa que novos suplementos únicos sejam desenvolvidos? Um desses suplementos é a taurina, conhecida principalmente por seu tratamento eficaz da insuficiência cardíaca congestiva. Mas qual é o melhor suplemento de taurina? Leia mais para descobrir. O que é Taurina? Como mencionado, a taurina é um dos 20 aminoácidos encontrados no corpo. Na verdade, é o aminoácido mais abundante em todo o corpo e é mais abundante no cérebro e no coração. (fonte) A taurina é muitas vezes referida como um aminoácido condicional ou não essencial. Isso significa que o corpo é capaz de produzi-lo por conta própria e não precisa obtê-lo de fontes externas. Isso contrasta com os aminoácidos essenciais que devo ser obtido através da dieta. Dito isto, deve-se considerar que a produção de taurina diminui com a idade. Além disso, vitaminas, minerais e enzimas específicas devem estar disponíveis para produzir taurina. Por essas razões, há um argumento de que a taurina deve ser considerada um aminoácido essencial. É fácil obter quantidades adequadas de taurina de fontes alimentares para aumentar suas reservas naturais para níveis saudáveis. Tanto a carne quanto o peixe são ricos em taurina. É também um ingrediente principal em muitas bebidas energéticas populares. O que a Taurina faz? Embora muitas pessoas considerem os aminoácidos os blocos de construção das proteínas, a taurina não é uma substância que o ajudará a aumentar sua massa muscular. Ao contrário de outros aminoácidos, a taurina não se liga a outras para criar todas as cadeias importantes como a L-leucina – o principal participante dos aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs). Taurina pode melhorar o desempenho atlético Embora a taurina possa não ser a resposta para a construção de grandes músculos, a ciência mostra que ela tem outros benefícios quando se trata de desempenho atlético. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais é tão popular entre os principais atletas e fisiculturistas. (fonte) A pesquisa mostrou que quando combinada com BCAAs, a taurina ajuda a reduzir a dor muscular pós-exercício. (fonte) Além disso, estudos recentes em ratos mostraram que a taurina pode reduzir a fadiga muscular. (fonte) Isso, é claro, sugere que a taurina pode ser a chave para promover a resistência física – algo que a torna popular entre os frequentadores de academias hardcore. No entanto, uma pesquisa mais profunda sobre esse aspecto oferece resultados mistos. Um estudo em atletas de resistência suplementados com diferentes combinações de bebidas energéticas mostrou melhora significativa na resistência quando a taurina foi incluída. (fonte) Ainda outro estudo semelhante em ciclistas de longa distância suplementados com taurina não mostrou efeitos positivos notáveis ​​em seu desempenho. (fonte) Quebrando o vício Embora isso possa parecer um benefício estranho para um aminoácido, um livro, O cérebro viciado: como se libertarescrito pelo Dr. Hyla Cass, afirma que a taurina é útil no tratamento do seguinte: Alcoolismo

Depressão

Obsessões

Estresse e ansiedade

Problemas de sono

Transtorno bipolar Coração saudável Quando se trata de taurina em forma de suplemento, provavelmente é mais conhecido para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva (ICC). De fato, pacientes com ICC que usam suplementos de taurina podem melhorar sua capacidade de exercício. (fonte) A taurina é imprescindível para a boa saúde geral do coração. Melhora o fluxo sanguíneo e a entrega de oxigênio às células cardíacas (fonte), além de normalizar os ritmos cardíacos e melhorar a eficácia das contrações cardíacas. (fonte) Os melhores suplementos de taurina Embora a taurina possa ser encontrada em várias fontes de alimentos, às vezes os suplementos são o melhor caminho a seguir se você precisar de um impulso. Escolher o suplemento certo para suas necessidades específicas pode ser um trabalho árduo. Com tantos para escolher, todos prometendo uma série de benefícios, encontrar um que faça o que diz na lata pode ser difícil, especialmente com tantas informações enganosas por aí. É por isso que dei uma olhada nos melhores suplementos de taurina atualmente disponíveis e escolhi os 5 principais candidatos que acho que servirão para todos.









Nossa escolha Para mim, pessoalmente, o pó de taurina Bulksupplements é a melhor escolha. O fato de ser testado quanto à pureza e fabricado nos EUA não apenas inspira confiança na qualidade deste produto, mas também oferece um grande número de porções a um ótimo preço. Isso o torna perfeito para uso a longo prazo. Em suma, uma ótima opção para quem quer experimentar um suplemento de taurina pela primeira vez. Mais

