Qual é o melhor suplemento de fibra em 2022?

Suplementos Adicionar fibra extra à sua dieta tem vários benefícios para a saúde, desde a promoção da função intestinal saudável até a prevenção da constipação. É sempre aconselhável obter sua fibra diária de alimentos integrais, pois eles fornecem todas as vitaminas e minerais que seu corpo precisa. No entanto, os suplementos de fibra podem ser uma boa adição à sua dieta para ajudar a atingir a ingestão diária recomendada. A menos que você seja um profissional de saúde, escolher o tipo certo de fibra para suas necessidades pode ser bastante confuso. Eu fiz minha pesquisa e neste artigo vou compartilhar algumas das minhas escolhas para os melhores suplementos de fibra. Continue a ler para saber mais. O que é fibra? A fibra é um nutriente bem conhecido, mas a maioria das pessoas não entende toda a extensão do que a fibra faz ou como obter o suficiente em sua dieta pode melhorar sua saúde. Em suma, a fibra é um tipo de carboidrato que simplesmente não pode ser digerido pelos humanos. É classificado como solúvel ou insolúvel. Como o nome indica, esta classe é atribuída dependendo se pode ser dissolvido em líquido ou não. Infelizmente, a maioria dos americanos atualmente não atende às diretrizes recomendadas para a ingestão de fibras. (fonte) De fato, um relatório publicado no Journal of Nutrition revelou que menos de 3% dos americanos estão recebendo fibra suficiente em suas dietas diárias. (fonte) Benefícios para a saúde da fibra A fibra oferece uma série de vantagens para a saúde, desde reduzir o colesterol, promover a saúde gastrointestinal e até ajudar você a perder peso e afetar seu metabolismo. (fonte) Fibra Promove Boa Flora Intestinal Embora a maioria das pessoas pense em bactérias como uma palavra suja, as bactérias boas ou chamadas amigáveis ​​existem! Seu intestino é o lar de aproximadamente 100 trilhões de bactérias, a maioria das quais está situada no intestino grosso. (fonte) Diferentes tipos de bactérias desempenham vários papéis em sua saúde geral, desde o gerenciamento da água até a promoção da saúde do sistema imunológico. (fonte) A melhor maneira de se manter saudável é manter um bom equilíbrio entre bactérias boas e ruins. Uma maneira de fazer isso é alimentando bactérias amigáveis ​​com fibras. A fibra solúvel passa pelo sistema digestivo inalterada até atingir as boas bactérias no intestino. Eles então digerem e usam como energia. Isso é conhecido como um efeito probiótico que promove a saúde geral e ajuda a controlar o peso corporal. (fonte) Ao promover boas bactérias no intestino, você pode ajudar a prevenir a inflamação que pode levar à obesidade e a várias outras doenças. É um fato bem conhecido que as bactérias intestinais desempenham um papel fundamental nas vias inflamatórias. (fonte) Ao produzir nutrientes que alimentam o cólon (fonte), eles podem reduzir a inflamação intestinal e melhorar uma série de distúrbios inflamatórios. (fonte) Isso é extremamente benéfico, especialmente considerando que a maioria das doenças prevalentes na sociedade ocidental, como doenças cardíacas, Alzheimer e câncer (fonte) têm inflamação na causa da rota. Fibra e perda de peso Acredita-se que a fibra ajude na perda de peso, principalmente promovendo a saciedade. Claro, para perder peso, você deve estar usando mais calorias do que está consumindo, ou seja, criar um déficit calórico. Segue-se que os alimentos que o ajudam a ficar saciado por mais tempo o encorajam a comer menos calorias. Estes são um bom lugar para começar quando se pensa em perda de peso. Estudos recentes mostraram que apenas certos tipos de fibra são capazes de fazer isso. Uma revisão recente descobriu que, embora 39% dos tratamentos com fibras tenham deixado as pessoas satisfeitas, apenas 22% deles realmente promoveram uma menor ingestão de alimentos. (fonte) Tudo depende da viscosidade da fibra. As fibras mais pesadas engrossam na água, como pectinas, β-glucanas, psyllium, glucomanana e guar podem formar uma substância semelhante a um gel que fica em seu intestino. (fonte) Isso faz com que seu estômago esvazie mais lentamente, levando mais tempo para absorver os nutrientes. Você se sente saciado por mais tempo e seu apetite é reduzido. (fonte) Promovendo a Saúde Gastrointestinal Atualmente, mais de 10% da população mundial sofre de síndrome do intestino irritável ou SII, com até 25 milhões sendo dos Estados Unidos. (fonte) De acordo com um relatório conjunto do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS), obter uma ingestão diária de fibras de até 34 gramas por dia é uma maneira simples, mas eficaz, de reduzir os sintomas da doença. SII. (fonte) Onde encontrar fibra: alimentos vs suplementos O fato é que nenhum suplemento é uma pílula mágica mágica. Você não pode consumir uma dieta terrível, mas adicionar um suplemento e transformá-lo em uma dieta saudável. Para aqueles que desejam adicionar fibras à sua rotina, as fontes de alimentos integrais são a melhor opção e devem ser a primeira escolha. A fibra pode ser encontrada em várias fontes de alimentos, incluindo frutas e legumes, feijão e grãos. Algumas das melhores fontes de fibra incluem: Ervilhas partidas – 16,3 gramas de fibra por xícara

Lentilhas – 15,6 gramas de fibra por xícara

Feijão preto – 15 gramas de fibra por xícara

Alcachofras – 10,3 gramas por vegetal médio

Framboesas – 8 gramas por xícara

Abacates – 6,7 gramas por metade

Brócolis – 5,1 gramas por xícara Obviamente, por várias razões individuais, incluindo restrições de dieta e alergias alimentares, algumas pessoas preferem adicionar suplementos à sua dieta para atender às suas necessidades diárias de fibras. Tipos de Suplemento de Fibra Se você optar por adicionar um suplemento de fibra à sua dieta, é sempre uma boa ideia discutir a opção com seu médico, especialmente se você tiver algum problema digestivo pré-existente. Os suplementos de fibra podem apresentar vários efeitos colaterais desagradáveis, especialmente no início. Comece devagar e adicione fibras à sua dieta lentamente, pois muito cedo pode realmente piorar a digestão. Gás, cólicas e inchaço são efeitos colaterais comumente causados ​​por suplementos de fibra. Apontar para uma dosagem mais baixa e manter-se hidratado ao longo do dia. Os suplementos vêm em várias formas, de gomas a pós e comprimidos mastigáveis. Eles contêm fibras que foram obtidas naturalmente ou criadas em laboratório. Todas essas teses são “fibras funcionais”, sendo a maioria projetada para ajudar na saúde gastrointestinal. Os melhores suplementos de fibra Com tantas marcas e formulários disponíveis, tomar uma decisão de compra pode ser estressante. Eu olhei para os suplementos de fibra disponíveis para você, a fim de tirar um pouco do trabalho duro de escolher. Selecionei 5 produtos principais para compartilhar com você hoje e listei os prós e contras de cada um para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Vamos começar!









Nossa escolha Para mim, a marca Optimum Nutrition oferece o melhor suplemento de fibra. Não só as suas rigorosas verificações de qualidade garantem a máxima confiança na qualidade do produto, mas este suplemento também tem uma excelente relação qualidade/preço. Isso significa que você pode usar um produto de qualidade a longo prazo, o que é, obviamente, o objetivo final dos suplementos. Em suma, acho que seria uma excelente escolha para quem deseja experimentar um suplemento de fibra pela primeira vez. A boa dosagem de fibra o torna uma boa opção tanto para a saúde gastrointestinal quanto para a perda de peso. Se você já experimentou algum dos produtos que listamos, adoraríamos seu feedback nos comentários abaixo. Da mesma forma, se você tem um suplemento de fibra favorito que não mencionamos, informe-nos. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

