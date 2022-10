Quais são os melhores suplementos de colágeno em 2022?

Report This Content

Suplementos À medida que envelhecemos, os micronutrientes que antes estavam abundantemente disponíveis em nossos corpos tornam-se cada vez menos a cada ano que passa. Para quem quer voltar no tempo, o melhor suplemento de colágeno repõe a produção natural de ácido hialurônico, ajudando a combater as rugas. Mas quando se trata de suplementos de colágeno premium, quais são os melhores? Dê uma olhada e descubra. O que é colágeno? Como sabemos, a proteína é um dos macronutrientes mais abundantes no corpo humano. Cerca de 30% de toda a proteína é composta de colágeno. (fonte) Os benefícios do colágeno incluem ter várias funções no corpo, principalmente apoiar a estrutura da nossa pele, dar elasticidade à pele e manter os sinais de envelhecimento afastados. Existem 28 tipos de colágeno no corpo (fonte), embora cerca de 80% do colágeno que temos seja do tipo I, II ou III. colágeno tipo I é a forma mais prontamente disponível, conhecida como a “proteína da matriz principal”. Dá firmeza à pele. colágeno tipo II compõe nossas articulações móveis e pode ser usado para tratar dores nas articulações e envelhecimento. (fonte) colágeno tipo III vem logo atrás do colágeno tipo I como a segunda forma mais disponível. Bebês e crianças pequenas têm muito dessa forma, dando à pele aquela gordura associada, à medida que envelhecemos, isso é substituído por colágeno tipo I mais forte. O que os suplementos de colágeno fazem? O objetivo dos suplementos de colágeno, independentemente da forma que você escolher (comprimidos ou colágeno líquido), é estimular seu corpo a restaurar sua produção natural de colágeno. (fonte) Muitos usuários acreditam que suplementos de colágeno premium podem apagar até dez anos de envelhecimento em questão de semanas. Quem não gostaria disso? Inscreva-me por favor! Todos os suplementos de colágeno diferem ligeiramente de marca para marca, no entanto, todos fornecerão à sua pele antioxidantes, nutrientes, umidade e hidratação. Dito isto, não é tudo sobre a pele. A pesquisa mostrou que os suplementos de colágeno podem ser úteis para os frequentadores de academia hardcore na luta para alcançar o corpo perfeito. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition revelou que “a combinação de exercícios de resistência e suplementação de peptídeo de colágeno resultou em uma melhora mais pronunciada da composição corporal, conforme indicado por um aumento significativo na massa muscular”. (fonte) De quanto colágeno precisamos? Embora a pesquisa varie, a maioria dos principais estudos conclui que, na forma de suplementação, precisamos de 7 gramas por porção para colher os benefícios do colágeno. O que procurar em um suplemento de colágeno premium Ao considerar a compra de um suplemento de colágeno, há algumas coisas que você deve considerar antes de comprar. Aqui estão as principais coisas a serem observadas. Biodisponibilidade Biodisponibilidade em termos simples significa a quantidade de ingrediente ativo que é absorvido pelo corpo. Isso é algo importante para procurar em todos os suplementos alimentares, não apenas no colágeno. Por exemplo, se o suplemento contiver 1000 mg e a biodisponibilidade do suplemento for de 70%, você receberá 700 mg do ingrediente ativo por porção. Como você pode imaginar, a biodisponibilidade é um dos fatores mais importantes para nos informar como um suplemento funcionará. Quando se trata de colágeno, há duas coisas importantes a serem consideradas em relação à biodisponibilidade do suplemento. Em primeiro lugar, quando os nutrientes estão na forma líquida, eles são melhor absorvidos pelo organismo. Portanto, um suplemento de colágeno líquido seria mais biodisponível do que pílulas ou pós. Além disso, as moléculas de colágeno são muito grandes, tornando-as geralmente grandes demais para serem absorvidas pela corrente sanguínea, o que significa que nunca atingem a camada da derme da pele. Portanto, você precisa de um suplemento hidrolisado. Isso significa que as moléculas são menores e podem ser prontamente absorvidas pelo corpo. Ingredientes O colágeno por si só (na dosagem certa) pode fazer coisas maravilhosas. No entanto, como muitos micronutrientes, existem outros ingredientes que ajudarão o colágeno, incluindo: Vitamina C A vitamina C é essencial para a síntese de colágeno. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que uma maior ingestão de vitamina C estava associada a uma aparência menos enrugada da pele em mulheres americanas de meia-idade. (fonte) CoQ10 CoQ10 é uma enzima naturalmente abundante em nosso corpo que atua como antioxidante e protege a pele dos danos dos radicais livres e do envelhecimento. Ácido hialurônico O ácido hialurônico é uma molécula produzida naturalmente pelo corpo que dá à nossa pele a capacidade de reter água. Isso é o que mantém a pele com aparência gorda e hidratada. Ceramida A ceramida é uma molécula lipídica cerosa que vem do milho e promove a saúde da camada da epiderme da pele. Isso protege as camadas inferiores e ajuda a pele a reter a umidade. Fontes de colágeno premium Quando se trata de suplementos de colágeno, as principais fontes de colágeno incluem bovino (vaca), suíno (porco) e marinho (peixe). O colágeno proveniente de peixes é o mais biodisponível. O colágeno derivado do mar é facilmente absorvido pelo corpo e mantém a pele livre de rugas. Embora os custos de fabricação sejam mais altos, essa forma de colágeno é mais pura do que as alternativas bovinas ou suínas mais baratas. Reputação do fabricante Ao comprar qualquer tipo de suplemento dietético, é de extrema importância que você escolha um produto produzido por um fabricante respeitável. Simplesmente porque você precisa ter confiança na qualidade de um produto que você colocará regularmente em seu corpo. Em primeiro lugar, evite suplementos fabricados na China e em outros países onde as práticas de fabricação, padrões e regulamentos são frouxos. Fique com um suplemento fabricado nos EUA, se possível, fabricado em uma instalação certificada GMP e/ou aprovada pela FDA. Melhor ainda se você puder encontrar uma empresa que possa fornecer um certificado de análise de fornecedores para as matérias-primas e algo que seja testado em laboratório de terceiros para garantir a pureza do produto. Tipos de efeitos colaterais do colágeno e precauções Como a maioria dos suplementos alimentares, há vários problemas relacionados ao uso de suplementos de colágeno. Eles não afetarão todos ou mesmo a maioria das pessoas que os utilizam, porém um pequeno número de usuários experimentará efeitos indesejados, especialmente aqueles com condições pré-existentes. Alguns suplementos de colágeno, principalmente os de fontes marinhas, contêm altos níveis de cálcio. O excesso de cálcio ou hipercalcemia é um efeito colateral associado ao uso de suplementos de colágeno. O outro efeito colateral mais notável são as reações de hipersensibilidade. É importante garantir que você esteja completamente ciente de todos os ingredientes e fontes de qualquer suplemento. Se você tem uma alergia alimentar pré-existente, certifique-se de que não há nada incluído que possa prejudicá-lo. Por exemplo, se você tem alergia a mariscos e um produto está listado como colágeno marinho, certifique-se de verificar se a fonte não é de marisco. O melhor suplemento de colágeno Escolher um suplemento pela primeira vez pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando se tenta levar em conta todos os inúmeros fatores de compra. É por isso que eu assumi o trabalho duro para você e analisei todos os suplementos de colágeno disponíveis, escolhendo os 5 principais produtos para compartilhar com você hoje. Eu dividi cada produto em prós e contras para ajudá-lo a tomar uma decisão de compra informada. No final, deixo-vos com o meu produto favorito geral.









Nossa escolha No geral, a banda Perfotek deve ser o melhor suplemento de colágeno disponível. Em primeiro lugar, este produto oferece uma enorme porção de colágeno sem a necessidade de tomar grandes quantidades de pílulas diariamente. Para mim, isso é uma grande vantagem. Além disso, como este produto oferece 10 gramas de proteína, bem como um perfil completo de aminoácidos, é uma ótima opção para os que se preocupam com o condicionamento físico, abrangendo três suplementos em um. Claro, o fato de ser derivado de gado alimentado com capim, tornando-o amigável para os seguidores da dieta paleo, além de ser kosher e sem glúten, abre seu uso para um público mais amplo. E o fato de ser fabricado nos EUA em uma instalação GMP lhe dá confiança na qualidade do produto. A melhor parte é que ele tem um ótimo preço, tornando-o uma opção acessível e de longo prazo. Mais

Conteúdo baseado na seguinte compilação

