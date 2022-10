Report This Content

Suplementos Alguém para um copo de vinho tinto? A população francesa é conhecida por reivindicar uma vida mais longa e saudável devido aos benefícios de beber vinho tinto em quantidades moderadas. O resveratrol, ingrediente que tem sido tema de muitos estudos, pode ser o componente crucial no chamado “paradoxo francês”. Com os benefícios reais para a saúde se tornando cada vez mais aparentes quando se trata deste poderoso antioxidante, a escolha de suplementos no mercado também está crescendo. Decidi dar uma olhada para descobrir do que se tratava o fenômeno e resolver o dilema de qual é o melhor suplemento de resveratrol. O que é resveratrol? O resveratrol pode ser encontrado naturalmente em fontes como uvas, suco de uva, vinho, amendoim e certos tipos de frutas. Dos vários alimentos que contêm este composto, uma das maiores concentrações pode ser encontrada na casca das uvas vermelhas. O outro é derivado de uma planta encontrada na Ásia chamada knotweed japonês (polygonum cuspidatum). Este elemento atua como um poderoso antioxidante e combate os radicais livres dentro do corpo. Este polifenol é reivindicado por ter muitos benefícios potenciais para a saúde. Para colher os benefícios deste antioxidante através de fontes naturais, você teria que beber uma grande quantidade de vinho tinto por dia (estou falando de garrafas, não de copos) ou comer sacos intermináveis ​​de amendoim. Isso simplesmente não é realista, e os efeitos negativos do excesso superam em muito os benefícios. Este é o lugar onde um suplemento pode ser benéfico. Benefícios do Resveratrol Promove um coração saudável A doença cardiovascular é a causa número 1 de morte no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 17 milhões de pessoas morrem de DCV a cada ano, o que representa 31% de todas as mortes globais. Com estatísticas como essas, fica claro que há uma enorme demanda por qualquer coisa que possa reduzir seu risco. Pesquisas sugerem que o resveratrol pode reduzir o risco de doença cardiovascular. Acredita-se que diminua os níveis circulantes de colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL ou “colesterol ruim”). Essa evidência identificou o resveratrol como um agente antiaterogênico eficaz, que poderia ser utilizado na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Propriedades antienvelhecimento Diz-se que o resveratrol neutraliza os radicais livres no corpo que se acredita serem a causa do envelhecimento. Um estudo realizado mostrou que este antioxidante pode reduzir os efeitos do envelhecimento, mas não o tempo de vida. É provável que isso atrase o processo de envelhecimento, mas a expectativa de vida não aumentaria. Possível prevenção da doença de Alzheimer Pesquisa realizada recentemente mostrou que o resveratrol dietético previne os marcadores de Alzheimer. O estudo pode ser citado como afirmando que O resveratrol pode ser um agente poderoso para prevenir a neurodegeneração associada à idade e melhorar os déficits cognitivos na doença de Alzheimer. Possível prevenção do câncer Por causa das propriedades antioxidantes do resveratrol, ele tem sido associado a muitos tipos de câncer diferentes e aos benefícios de reduzir potencialmente o risco, como a leucemia. Há também links para o resveratrol e possível prevenção do câncer de mama. Os relatórios confirmam que, em um estudo, o resveratrol também pode ajudar na prevenção do câncer de fígado, suprimindo o crescimento de células cancerígenas. Efeitos anti-inflamatórios e suporte ao sistema imunológico Foi demonstrado que o resveratrol pode suprimir a inflamação no corpo, o que previne doenças crônicas e ajuda a combater infecções. Mais uma vez, devido às propriedades antioxidantes, este polifenol ajuda a proteger as células que mantêm o sistema imunológico em funcionamento. Regula os níveis de açúcar Ao regular e reduzir os níveis de glicose no sangue, o resveratrol pode ter benefícios potenciais na redução do risco de diabetes e também na redução da resistência à insulina, que está ligada ao diabetes tipo 2. Aumenta o metabolismo, os níveis de energia e a perda de peso Um estudo foi realizado durante um período de seis meses para estabelecer a eficácia de uma combinação de orlistat-resveratrol para perda de peso em indivíduos com obesidade. Os indivíduos foram colocados em quatro grupos diferentes – placebo, orlistat, resveratrol e uma combinação dos dois. Os resultados mostraram que a combinação foi a mais eficaz na perda de peso, provando que o resveratrol pode aumentar o metabolismo. Gostaria de salientar que a maioria desses estudos mostra resultados promissores, mas foram realizados em indivíduos não humanos ou em condições de laboratório, portanto, são necessários mais estudos para reunir evidências conclusivas. O que procurar em um suplemento de resveratrol Dosagem Inicialmente, isso deve ser algo que você deve discutir com seu médico. A dosagem deve ser dependente de suas circunstâncias para exigir o suplemento. No entanto, de um modo geral, a maioria dos suplementos parece estar em torno de 200 mg a 500 mg. Como a pesquisa sugere, uma baixa dosagem de resveratrol protege e beneficia a saúde de várias doenças diferentes e que altas dosagens podem ser prejudiciais à saúde. Conteúdo de Resveratrol Existem dois tipos de resveratrol. O que é mais ativo e, portanto, mais importante é denominado “trans-resveratrol”. O outro, para referência, é o “cis-resveratrol”. Certifique-se ao ler o rótulo que especifica a quantidade precisa de “trans-resveratrol”. Muitas vezes, pode ser misturado em uma mistura de ingredientes diferentes e a dose que você está recebendo não é exatamente o que você espera. Nutrição Adicional Alguns suplementos oferecem vitaminas e minerais adicionais, o que pode ser benéfico para o bem-estar, além de economizar algum dinheiro suado. Eu sou a favor de tomar um produto combinado em vez de ter que tomar vários suplementos todas as manhãs. Qualidade dos Ingredientes Você também deve levar em consideração o tipo de ingredientes nos suplementos. Geralmente é uma boa ideia ir o mais natural possível com o menor número de ingredientes. Mais uma vez, leia atentamente o rótulo, se você é vegano ou vegetariano, pode não querer tomar uma cápsula feita com gelatina, por exemplo. Efeitos colaterais potenciais do resveratrol Ensaios clínicos sugeriram que o resveratrol é seguro até múltiplos níveis de dose de 5 mg, mas devido a efeitos colaterais leves a moderados, a dose deve ser em um nível mais baixo. Certas pessoas também devem abster-se de usar o resveratrol inteiramente. Isso inclui aqueles que usam medicamentos para afinar o sangue, como aspirina e varfarina. Além disso, qualquer pessoa que seja submetida a cirurgia deve abster-se de tomar este suplemento. Um certo período de tempo livre de resveratrol deve ser permitido antes de ter uma operação devido às propriedades de afinamento do sangue que este suplemento possui. Como medida de precaução, o estudo sugere que mulheres grávidas ou amamentando também devem se abster de tomar este suplemento. O melhor suplemento de resveratrol Há uma série de produtos diferentes de resveratrol para escolher e muitas vezes pode ser difícil dizer qual fabricante oferece o suplemento de melhor qualidade. Então, analisei as opções disponíveis e escolhi cinco dos melhores suplementos de resveratrol que acho que devem servir para quase todos.









Nossa escolha para o melhor suplemento de resveratrol Para mim, o vencedor tem que ser o pó de resveratrol BulkSupplements. Eu adoro o fato de que é simples e sem frescuras. O fato de ter sido testado por terceiros quanto à pureza apenas reforça o quanto é um produto de boa qualidade. Além disso, por ser livre de todos os aditivos e alérgenos, deve ser adequado para as necessidades da maioria das pessoas. Em suma, uma excelente escolha para quem quer experimentar um suplemento de resveratrol. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

