Quais são os melhores suplementos de ginseng em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos O ginseng é um dos medicamentos fitoterápicos mais conhecidos do mundo. Na verdade, mesmo aqueles que não sabem exatamente o que o ginseng faz já ouviram falar dele e simplesmente sabem que “é bom para você”. Então, o que é o ginseng e qual é o melhor suplemento de ginseng? Vamos dar uma olhada né? O que é Ginseng? O ginseng na verdade se refere a várias plantas que fazem parte do gênero Panax da família Araliaceae. Existem 11 espécies de ginseng no total. Os mais conhecidos são Panax quinquefolius, conhecido como ginseng americano e Panax ginseng conhecido como ginseng asiático ou coreano. Existem outras espécies como o ginseng siberiano, mas não pertencem à família do gênero Panax; estes não foram estudados ao mesmo nível e acredita-se que tenham efeitos diferentes no corpo. As espécies de Panax contêm compostos únicos chamados ginsenosídeos, que oferecem benefícios à saúde e têm potenciais benefícios medicinais. Benefícios do Ginseng Ginseng aumenta seu humor e reduz os níveis de estresse Um estudo realizado no Reino Unido sobre a capacidade do ginseng de melhorar o humor e a função mental mostrou que uma dose diária de 400 miligramas de ginseng melhorou tanto a calma quanto a aritmética mental durante toda a duração do estudo. Outra pesquisa mostrou como o ginseng pode não apenas reduzir o estresse, mas também melhorar as condições relacionadas ao estresse, como úlceras. Um estudo testando os efeitos do Panax ginseng em ratos com estresse crônico, mostrou não apenas excelentes propriedades anti-stress, mas também um índice de úlcera mais baixo. Melhora a capacidade cognitiva Muita pesquisa foi feita em torno do efeito do ginseng na função cerebral e na capacidade cognitiva, e a raiz demonstrou melhorar ambos, mesmo em pessoas com doenças como Alzheimer. Um estudo realizado na Coréia reuniu evidências sobre o efeito do ginseng no desempenho cognitivo em pacientes com Alzheimer. Eles observaram melhorias ao usar a raiz de ginseng como suplemento por 12 semanas. O efeito positivo continuou por até 3 meses após a interrupção do tratamento, mostrando o potencial poder de aumento do cérebro que essa super raiz tem a oferecer. Ajuda na perda de peso O ginseng surpreendentemente funciona incrivelmente bem como um inibidor de apetite natural e pode aumentar seu metabolismo, o que ajuda na perda de peso. A pesquisa mostrou que o ginseng pode ser uma ajuda significativa no controle da obesidade. Um estudo em ratos concluiu que o panax ginseng tem um papel vital no combate à obesidade. Reduz a inflamação A inflamação crônica é a causa raiz da maioria das doenças. Por exemplo, a artrite é a inflamação das articulações e a doença cardíaca é a inflamação das artérias. Anti-inflamatórios naturais em nossas dietas são uma maneira possível de nos proteger contra muitas doenças crônicas. Um estudo em 2011 em ratos na China testou o impacto que o ginseng vermelho coreano tem nas citocinas inflamatórias. Depois de suplementar ratos por sete dias com 100 miligramas de ginseng vermelho coreano, sua inflamação foi significativamente reduzida. Outros benefícios para a saúde O ginseng também foi cientificamente comprovado para beneficiar o corpo humano de várias outras maneiras, incluindo: Precauções Os efeitos colaterais do uso de ginseng são normalmente leves. Para algumas pessoas, tem um efeito estimulante e pode causar nervosismo, irritabilidade e insônia. Por essas razões, muitos especialistas em saúde recomendam que você não use ginseng a longo prazo. O máximo usual é de três meses de cada vez. A maioria das pesquisas sugere cerca de 200-500 mg de ginseng por dia como uma quantidade razoável para ver efeitos positivos sem se colocar em risco. O melhor suplemento de ginseng









Dei uma olhada em alguns dos suplementos de ginseng atualmente disponíveis no mercado e escolhi os cinco principais produtos para compartilhar com você hoje. Nossa escolha para o melhor suplemento de ginseng Para mim, a escolha clara teria que ser o suplemento de ginseng Bulksupplements. Não só temos a certeza de que é um produto de qualidade por seus testes padrão de pureza de terceiros, mas o fato de você receber 500 porções em uma bolsa com preço super razoável o torna uma escolha acessível a longo prazo. Em suma, um ótimo suplemento para quem deseja adicionar ginseng em sua dieta. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report