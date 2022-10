Quais são os melhores suplementos Saw Palmetto em 2022?

Suplementos Saw Palmetto é um dos suplementos mais comumente usados ​​entre os homens nos EUA hoje. Na verdade, foi classificado em terceiro lugar entre os suplementos alimentares mais usados ​​nos EUA, com mais de US $ 18 milhões sendo gastos em suplementos de saw palmetto anualmente. Mas qual é o melhor suplemento de saw palmetto e por que tantos usuários estão elogiando? Vamos dar uma olhada e descobrir. O que é Saw Palmetto? Saw Palmetto é uma planta semelhante a uma palmeira com bagas que tem sido usada para fins medicinais há séculos. Inicialmente usado para fazer remédios pelos nativos americanos, os homens modernos usam o saw palmetto para tratar infecções do trato urinário e aumentar a produção de esperma. Para que serve o Saw Palmetto? Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) Mais comumente, o extrato de saw palmetto é usado no tratamento da hiperplasia prostática benigna ou HBP, um distúrbio da próstata comum entre homens mais velhos. A HBP é a forma mais comum de aumento da próstata, uma condição que pode ser incrivelmente problemática para os homens, levando a infecções do trato urinário e pedras na bexiga. A HBP pode ser causada por vários problemas diferentes, incluindo alterações hormonais (quando muito estrogênio está presente) e deficiência de zinco. A American Urological Association nos diz que, aos 60 anos, mais de 50% dos homens terão HBP. Portanto, qualquer remédio natural para a condição é muito bem-vindo. Um estudo que acompanhou pacientes tomando 320 miligramas de saw palmetto diariamente encontrou melhora significativa nos sintomas da HBP sem causar efeitos colaterais. Câncer de próstata O câncer de próstata é a causa mais comum de câncer entre os homens depois do câncer de pele, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O câncer é a segunda maior causa de morte em todo o mundo, responsável por cerca de 13% de todas as mortes no mundo. Estudos mostraram que o saw palmetto pode realmente impedir o crescimento de células cancerígenas da próstata. Portanto, não é surpresa que os suplementos de saw palmetto sejam uma das cinco formas de medicina alternativa mais usadas por homens com câncer de próstata. Perda de cabelo A perda de cabelo é algo que pode acontecer em homens e mulheres por vários motivos. No entanto, à medida que a testosterona diminui, muitos homens começam a perder suas madeixas. As opiniões sobre o quão benéfico é o saw palmetto para a perda de cabelo são misturadas, no entanto, um estudo que acompanhou mais de 60 homens e mulheres que aplicaram topicamente o extrato de saw palmetto em loção e xampu descobriu que 35% aumentaram a densidade do cabelo após 3 meses. O que procurar em um suplemento Saw Palmetto Saw Palmetto pode ser comprado em muitas formas diferentes, incluindo frutas secas, cápsulas em pó, comprimidos, tinturas líquidas e extratos liposterólicos. Sempre verifique o rótulo do produto, que deve informar que todo o conteúdo é padronizado e contém 85 a 95% de ácidos graxos e esteróis. Os melhores suplementos Saw Palmetto Como tomar uma decisão informada quando se trata de suplementos pode ser difícil, assumi o trabalho árduo de encontrar os melhores suplementos de saw palmetto para você. Eu escolhi cinco produtos principais e listei os prós e contras de cada um, deixando você com o meu favorito geral no final.









Nossa escolha para o melhor suplemento Saw Palmetto Para mim, Gaia Herbs Saw Palmetto Extract é o vencedor claro. O fato de ser testado quanto à pureza e você poder rastrear a origem de todos os ingredientes é uma vantagem séria para mim. Eu realmente acho que é tão importante saber exatamente o que você está colocando em seu corpo, então isso é um grande bônus. Em suma, acho que isso seria uma excelente escolha para quem deseja experimentar um suplemento de saw palmetto. Mais

