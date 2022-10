Qual é o melhor pó de espirulina em 2022?

Report This Content

Suplementos Este superalimento azul-esverdeado é possivelmente a coisa mais quente no cenário da saúde no momento. Com alegações de saúde místicas e mágicas, não é de admirar que tantas pessoas estejam tentando adicionar espirulina em suas dietas. Mas qual é o melhor pó de espirulina? Felizmente para você, eu fiz minha pesquisa e tenho os cinco melhores pós de espirulina apenas para você! O que é Spirulina? Ano após ano, novos produtos surgem no mercado de saúde e bem-estar alegando ser a melhor coisa desde o pão fatiado. Especialmente nos últimos anos, ouvimos o termo “superalimento” repetidamente. Se você acreditasse em toda a publicidade, pensaria que comer superalimentos como a quinoa de alguma forma lhe dará visão de raio-x ou força inacreditável. O fato é que a maioria das pessoas ouve falar dessas coisas e não tem ideia real do que são, o que fazem ou como identificar um produto de qualidade. Eu não posso começar a dizer a quantidade de pessoas que conheço que têm quinoa em seus armários, mas não têm ideia de como comê-la, ou por que deveriam. Então vamos esclarecer todos os fatos sobre a espirulina. É uma alga verde-azulada encontrada em águas doces em todo o mundo, do Havaí à China. Um dos superalimentos mais pesquisados ​​até hoje, existem mais de 1200 artigos científicos sobre a grande quantidade de benefícios nutricionais e de saúde que a espirulina tem a oferecer. Originalmente era consumido pelos astecas, porém, recuperou popularidade quando a boa e velha NASA percebeu que poderia ser cultivado no espaço e, portanto, comido pelos astronautas! Embora mais conhecido como ingrediente principal em suas bebidas de superalimento verde, se usado todos os dias, a espirulina tem o poder de melhorar seriamente sua saúde. Benefícios da Spirulina Uma única colher de sopa (7 gramas) de pó de espirulina seca contém: Proteína: 4 gramas.

Vitamina B1 (tiamina): 11% da RDA.

Vitamina B2 (Riboflavina): 15% da RDA.

Vitamina B3 (niacina): 4% da RDA.

Cobre: ​​21% da RDA.

Ferro: 11% da RDA. Ao todo, com apenas 20 calorias, a espirulina pode ser o alimento mais nutritivo conhecido pelo homem. Para não mencionar, todos os benefícios para a saúde são apoiados pela ciência. Melhora o equilíbrio da microflora A pesquisa nos diz que a microbiota como a candida é totalmente normal dentro do corpo. Na verdade, ter um equilíbrio saudável é crucial para uma boa saúde. No entanto, estudos mostram que o crescimento excessivo de candida se tornou o principal sinal da maioria das doenças autoimunes hoje e a candidíase é a principal causa de morte relacionada a micose nos Estados Unidos. A espirulina ajuda promovendo o crescimento de “boas bactérias”. De acordo com a pesquisa, a espirulina inibe essencialmente a Candida de prosperar, eliminando as células da Candida e, por sua vez, fortalecendo o sistema imunológico. Ajuda a prevenir o câncer De acordo com um relatório do Centro Médico da Universidade de Maryland, “Vários estudos em animais e tubos de ensaio sugerem que a espirulina aumenta a produção de anticorpos, proteínas que combatem infecções e outras células que melhoram a imunidade e ajudam a evitar infecções e doenças crônicas como o câncer”. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, respondendo por 8,8 milhões de mortes somente em 2015. Com números tão impressionantes como esses, fica claro por que adicionar qualquer coisa à sua dieta que possa diminuir seu risco é seriamente benéfico. O poder dos antioxidantes A espirulina contém um poderoso antioxidante chamado ficocianina, que dá à espirulina sua cor azul-esverdeada única. Numerosos estudos mostram que este antioxidante combate os radicais livres e tem efeitos anti-inflamatórios impressionantes, inibindo a produção de moléculas de sinalização inflamatórias. Eficaz contra a anemia Existem muitos tipos diferentes de anemia, sendo a anemia por deficiência de ferro a mais comum em todo o mundo, embora as deficiências de vitamina B12, vitamina A e folato levem à condição. Um estudo, que usou suplementos de espirulina para idosos com histórico de anemia, descobriu que o teor de hemoglobina nos glóbulos vermelhos aumentou. Embora sejam necessárias mais pesquisas, isso mostra que a espirulina pode ser eficaz contra a anemia, especialmente em idosos. O melhor pó de espirulina Eu dei uma olhada nos melhores pós de espirulina de todo o mundo e criei cinco opções principais para compartilhar com você hoje.









Nossa escolha para o melhor pó de espirulina Para mim, o vencedor só tem que ser a marca Bulksupplements. O fato de seus produtos serem testados em laboratório de terceiros me dá confiança no nível de qualidade de cada um de seus produtos. Além disso, é um dos pós de spirulina mais baratos, tornando-o uma escolha realista para uso diário contínuo. Mais

