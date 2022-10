Qual é o melhor suplemento de cranberry?

Report This Content

Suplementos Os suplementos de cranberry são incrivelmente populares para prevenir efetivamente infecções da bexiga. Mas com tantos suplementos para escolher hoje em dia, encontrar um produto de boa qualidade que também seja econômico pode ser incompreensível. Então, analisei os melhores suplementos de cranberry disponíveis e escolhi os cinco principais candidatos para compartilhar com você hoje. O que são Cranberries? Cranberries são o fruto de um arbusto perene que cresce abundantemente em todo o nordeste e centro-norte dos Estados Unidos. Embora pensado principalmente durante a época festiva, os cranberries oferecem mais do que apenas um saboroso prato de Ação de Graças ou um barbante na árvore de Natal. Semelhante aos mirtilos, eles são ricos em antioxidantes e são usados ​​há centenas de anos para fins medicinais, principalmente no tratamento e prevenção de infecções do trato urinário (ITUs). Embora os muitos benefícios que os cranberries tenham a oferecer possam ser obtidos bebendo suco de cranberry, o uso de suplementos de cranberry é uma boa maneira de embalar sua dieta com poder antioxidante sem adição de calorias e açúcares. Benefícios do Cranberry Prevenir ITUs Estudos mostraram que o consumo de cranberries (suplementos ou suco) pode diminuir o número de ITUs sintomáticas ao longo de um período de 12 meses, principalmente para mulheres com ITUs recorrentes. Eles fazem isso impedindo que as bactérias se agarrem ao trato urinário, tornando-o um ambiente inóspito para as bactérias, mais comumente E.coli, se multiplicarem e causarem cistite ou inflamação da bexiga. Embora a pesquisa confirme os benefícios do uso de suplementos de cranberry para combater infecções do trato urinário recorrentes, eles nunca devem ser usados ​​para substituir os antibióticos tradicionais. Se você tiver uma infecção do trato urinário, fale com seu médico e use suplementos de cranberry regularmente para impedir que a infecção volte. Suprime úlceras gástricas A pesquisa mostrou que o consumo de suco de cranberry suprime as úlceras gástricas, mantendo a infecção por Helicobacter pylori (uma das principais causas de úlcera péptica e câncer gástrico) afastada. Protege seus dentes Da mesma forma que os cranberries impedem que as bactérias se agarrem ao trato urinário, estudos mostram que eles também impedem que bactérias como Streptococcus mutans – a bactéria responsável pela placa bacteriana – se agarrem aos dentes. Isso significa que o risco de cáries e cárie dentária é reduzido. Embora nunca seja um substituto para a pasta de dente, consumir cranberries pode certamente melhorar sua higiene dental. É seguro dizer que um cranberry por dia mantém o dentista longe! O que procurar em um suplemento de cranberry Quando se trata de suplementos de cranberry, há algumas coisas que você deve procurar. Em primeiro lugar, quanto e que tipo de cranberry está no produto? Para obter o maior poder antioxidante, você quer algo feito de suco de cranberry. Além disso, verifique se há outros ingredientes e açúcares adicionados. O cranberry é uma substância natural, então por que você precisaria de uma lista de ingredientes tão longa quanto seu braço em um suplemento de cranberry? Fique atento ao teor de açúcar. Muitas vezes, comprimidos ou cápsulas são a melhor opção para ter baixo teor de açúcar. Por último, você pode querer escolher um produto cultivado e fabricado nos EUA. Outros países não têm os mesmos regulamentos e leis de fabricação de pesticidas e outros ingredientes e toxinas prejudiciais que temos nos EUA. O melhor suplemento de cranberry Eu aprecio o quão difícil pode ser escolher um suplemento de qualidade. Com tantos produtos disponíveis e tanta informação por aí, tomar a decisão certa em sua loja local de alimentos saudáveis ​​pode ser uma tarefa importante. Dei uma olhada em todas as opções disponíveis e escolhi cinco dos melhores suplementos de cranberry do mercado para compartilhar com você hoje. Eu listei os prós e os contras de cada produto para ajudá-lo a tomar uma decisão informada, além de deixá-lo com meu produto favorito geral.









Nossa escolha Para mim, tem que ser o suplemento de cranberry Zhou Nutrition. Ser fabricado nos EUA em uma instalação aprovada pela FDA seguindo as boas práticas de fabricação garante a confiança na qualidade do produto. Além disso, como é livre de alérgenos comuns, eles são seguros para a maioria das pessoas. Em suma, um suplemento de boa qualidade para quem quer tentar adicionar cranberry à sua dieta. Mais

