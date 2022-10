Quais são os melhores suplementos de ferro e vitaminas para 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos Você pode ou não se surpreender ao saber que muitas pessoas estão com falta de ferro em suas dietas diárias. Os efeitos da anemia são bastante prevalentes na sociedade atual. Para muitos americanos, a solução é simples – tomar um suplemento de ferro para prevenir essa deficiência. Mas com tantas opções disponíveis, por onde você começa? Bem, você está no lugar certo para descobrir. Eu dei uma olhada em alguns dos melhores suplementos de ferro e vitaminas para anemia e examinei seus prós e contras para ajudá-lo a fazer a escolha certa para o seu corpo. Os benefícios do ferro O ferro é um mineral essencial para a saúde e bem-estar do seu corpo. Está presente em todas as células humanas e tem várias funções vitais dentro do corpo. Aqui estão alguns dos mais críticos: Dá-lhe energia O ferro é encontrado principalmente nos glóbulos vermelhos como componente da hemoglobina. A principal responsabilidade do mineral é transportar oxigênio dos pulmões para o resto do corpo – da cabeça aos pés. Em termos simples, é isso que dá combustível ao seu corpo. Como esta revisão afirma, 200 bilhões de glóbulos vermelhos são produzidos todos os dias. Esses números se traduzem em 20 ml de sangue contendo 6g de hemoglobina e 20mg de ferro. Então, como você pode ver, é vital consumir ferro suficiente. Se você não fizer isso, os glóbulos vermelhos não podem produzir oxigênio suficiente para manter o corpo funcionando com proficiência. Esta é a razão pela qual as pessoas costumam sentir fadiga se seus níveis de ferro não forem adequados. Função muscular O ferro também é muito importante para o movimento muscular. Sua vida no tecido muscular como um elemento chamado mioglobina que contribui diretamente com o oxigênio. Isso dá ao músculo combustível para funcionar. Sem ferro, seus músculos enfraqueceriam. Poder do Cérebro O cérebro, como qualquer outra parte do corpo, precisa de oxigênio para funcionar. Como o ferro desempenha um grande papel no transporte desse combustível pelo corpo, se não houver o suficiente para manter o cérebro funcionando, o resultado é memória e concentração ruins. Aptidão física e desempenho físico O ferro é particularmente importante para nós da comunidade fitness. À medida que você se exercita, sua necessidade de oxigênio aumenta. Você precisará de mais ferro para reabastecer os níveis. Um estudo analisou o efeito da suplementação de ferro em atletas. Eles concluíram que o ferro não melhora o desempenho, mas o exercício pode imitar a deficiência de ferro induzida e uma diminuição da hemoglobina foi notada no corpo. Se você não tem ferro suficiente no sangue, você tem uma condição conhecida como “anemia por deficiência de ferro”. Se você tomar muito, seu corpo armazena o excesso e o guarda para quando for necessário. Fontes de Ferro A ingestão dietética recomendada de ferro em homens adultos é de 8mg e para mulheres 18mg. Na gravidez, as mulheres devem aumentar sua ingestão para 27 mg por dia. Existem dois tipos de ferro, o ferro “heme” que vem de animais e o ferro “não heme” que pode ser encontrado em alimentos à base de plantas. Algumas boas opções que contêm altas concentrações de ferro são alimentos como fígado, ostras, feijão branco, espinafre, tofu, cereais matinais e, inacreditavelmente, até chocolate amargo está na lista. Sintomas de deficiência de ferro A anemia por deficiência de ferro é surpreendentemente comum na sociedade de hoje. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a deficiência de ferro é a deficiência nutricional mais comum em todo o mundo, particularmente em mulheres em idade fértil. Os principais sintomas incluem: fadiga

dores de cabeça

fraqueza

sentindo-se irritado

Falta de concentração

tontura

tez pálida A maioria das pessoas nem sabe que tem. Isso ocorre principalmente porque os sintomas são muitas vezes mal interpretados como simplesmente parte de tensões e tensões diárias ocupadas. Se você acha que tem anemia por deficiência de ferro, ela pode ser diagnosticada por um simples exame de sangue realizado pelo seu médico. https://www.youtube.com/watch?v=qe9hIeTdyaw Quem está em maior risco de anemia? Mulheres Quando se trata de risco de anemia, as mulheres têm o maior risco por várias razões: As mulheres grávidas precisam consumir mais ferro para obter sangue e oxigênio extras para manter a placenta e o desenvolvimento do bebê saudáveis. Pesquisas da Organização Mundial da Saúde sugerem que os efeitos da deficiência de ferro podem causar complicações na gravidez. Estes incluem, aumento do risco de baixo peso ao nascer ou parto prematuro. As mulheres que apresentam sangramento menstrual intenso (menorragia) também correm risco de anemia. O termo clínico menorragia é usado quando as mulheres apresentam sangramento menstrual mais intenso e prolongado do que o normal. Quando você perde sangue, você perde ferro. Atletas e praticantes regulares Em um estudo realizado em atletas de resistência, a perda total de ferro após o treino foi aproximadamente 0,75 mg/d superior ao valor de referência em homens. Nas mulheres foi ligeiramente superior a 0,90 mg/d. Outros grupos em risco Pessoas com maus hábitos alimentares, distúrbios alimentares como anorexia ou bulimia e até mesmo dietas extremas apresentam risco de deficiência de ferro Pacientes com câncer usando quimioterapia Um dos efeitos colaterais do tratamento quimioterápico é que as drogas poderosas administradas para combater as células cancerígenas também atacam os glóbulos vermelhos. Isso então tem um efeito negativo na capacidade do corpo de regenerar essas células. Doenças Digestivas Pessoas com distúrbios gastrointestinais, como doença de Crohn ou doença celíaca e aqueles que fizeram cirurgia gastrointestinal, têm maior risco de desenvolver anemia por deficiência de ferro. Doenca renal Pacientes que fazem diálise renal podem perder ferro através da perda de sangue no processo de tratamento. Além disso, seus rins não funcionam adequadamente, portanto, não podem gerar glóbulos vermelhos suficientes. O melhor suplemento de ferro e vitaminas Quando se trata de escolher suplementos, é importante escolher um produto que se adapte à sua vida e preferências. Com tantas opções por aí, uma simples ida à loja de produtos naturais pode de repente se tornar uma experiência de compra super estressante. Para facilitar as coisas para você, analisei os produtos disponíveis e escolhi cinco suplementos de ferro de qualidade para compartilhar com você hoje.









E o vencedor é… Para mim tem que ser o suplemento do Garden of Life. Ele se destaca da multidão e marca todas as caixas certas Você não apenas obtém uma boa dose de ferro, mas também tem benefícios adicionais da mistura de probióticos e enzimas para a digestão e as vitaminas para apoiar a absorção do ferro. Eu amo os ingredientes naturais de alimentos integrais que são apropriados para vegetarianos e para aqueles que têm intolerâncias alimentares. No geral, uma escolha segura para a maioria das pessoas que desejam iniciar um suplemento de ferro. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report