Qual é o melhor suplemento de DHEA?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos A dehidroepiandrosterona, DHEA abreviada, é um hormônio que ocorre naturalmente no corpo. Apresentado como o “hormônio profissional”, está ligado à massa muscular magra e longevidade e adorado por atletas profissionais e fisiculturistas. O DHEA também tem muitos benefícios para o Joe médio. Com tanto interesse neste hormônio maravilhoso, pensei em conferir os melhores suplementos de DHEA disponíveis. O que é DHEA? Como mencionado, a desidroepiandrosterona é um hormônio esteróide androgênico produzido naturalmente pelas glândulas supra-renais (logo acima dos rins) no corpo. A produção de DHEA atinge o pico em seus 20 e poucos anos. Uma vez que você atinge o grande 3-0, diminui significativamente a cada ano que passa. Este hormônio desempenha um papel em mais de 150 funções metabólicas no corpo e é um dos hormônios mais abundantes em homens e mulheres. É muitas vezes referido como o “hormônio dos pais”, pois desempenha um papel importante na produção de hormônios sexuais masculinos e femininos, como testosterona e estrogênio. O DHEA também ajuda a controlar o peso, melhora a saúde do coração, a densidade óssea e combate a fadiga. Esta é uma das razões pelas quais, com mais de 30 anos, à medida que a produção natural de DHEA diminui, muitas pessoas percebem que estão engordando, sentindo-se mais lentas e experimentando diminuição da libido. Quem deve usar suplementos de DHEA? Os suplementos de DHEA funcionam como um esteróide anabolizante natural e aumentam a produção do hormônio do crescimento natural. Pode melhorar significativamente sua composição corporal, construindo massa muscular magra e combatendo a gordura. Portanto, não é surpresa que os suplementos de DHEA sejam extremamente populares na comunidade de fitness hardcore. De fato, o DHEA funciona tão bem para aumentar o desempenho físico que, embora tendam a ser incrivelmente seguros de usar, a National Collegiate Athletic Association (NCAA) baniu os suplementos de DHEA devido às suas fortes capacidades de aprimoramento de desempenho. No entanto, muitas outras pessoas podem se beneficiar dos suplementos de DHEA por vários motivos. Supere as Disfunções Sexuais Embora existam riscos notados de efeitos colaterais, os suplementos de DHEA demonstraram ser uma importante fonte de esteróides sexuais para homens e mulheres. Estudos mostraram que os suplementos de DHEA ajudaram muitas pessoas a superar certas disfunções sexuais, aumentar a libido, sintomas da menopausa, como secura vaginal e disfunção erétil. Prevenir o Declínio Cognitivo O declínio cognitivo é algo que afeta milhões de pessoas como resultado do envelhecimento. De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde, os suplementos de DHEA podem ajudar a retardar ou até reverter o declínio cognitivo, incluindo retardar a progressão da doença de Alzheimer. Melhorar a saúde do coração Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são a causa número um de morte em todo o mundo. Mais de 17 milhões de mortes em todo o mundo são resultado da doença a cada ano, que representa mais de 31% de todas as mortes globais. Estudos mostraram que o DHEA desempenha um papel importante na melhoria da saúde do coração, prevenindo a aterosclerose (endurecimento das artérias). Também reduz o risco de doença cardíaca coronária, interferindo nos processos aterogênicos. Menor risco de diabetes De acordo com um relatório publicado pelos Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), mais de 29 milhões de americanos (ou 9,3% de toda a população) são diabéticos. Uma grande porcentagem deles sofre de diabetes tipo 2 na maioria das vezes causada por má alimentação e estilo de vida. Além disso, mais 86 milhões de americanos são pré-diabéticos, muitos dos quais nem sabem que têm a doença. O diabetes tipo 2 é uma pandemia evitável nos EUA e custa ao sistema de saúde americano mais de US$ 245 bilhões a cada ano de acordo com a American Diabetes Association. Portanto, com números impressionantes como esses, fica claro que há um clamor por qualquer tipo de medida preventiva. Estudos em animais sugeriram que os suplementos de DHEA podem ajudar a prevenir o diabetes, protegendo contra a resistência à insulina diretamente induzida pelo estilo de vida e dieta pobres. Suplemento DHEA Riscos Efeitos Colaterais É importante lembrar que o DHEA é um hormônio poderoso e não funciona da mesma maneira que uma vitamina ou suplemento padrão. Os hormônios não são facilmente excretados pela urina e, quando tomados ou produzidos em excesso, podem causar graves desequilíbrios hormonais e efeitos colaterais. Embora os Institutos Nacionais de Saúde sugiram que entre 20 e 50 miligramas de suplementos de DHEA diariamente sejam suficientes e seguros para adultos com mais de 30 anos, os hormônios afetam a todos de maneira diferente. Portanto, se você sentir que pode se beneficiar dos suplementos de DHEA, é aconselhável falar com um profissional de saúde antes de se automedicar. Além disso, como o DHEA é naturalmente abundante no corpo com menos de 30 anos, você nunca deve usar suplementos abaixo dessa idade, a menos que seja especificamente instruído a fazê-lo (e você está sendo monitorado continuamente) por um médico. Mesmo os adultos com mais de 30 anos devem ser cautelosos, especialmente as mulheres. O uso de suplementos de DHEA pode resultar em alguns efeitos colaterais seriamente indesejados para as mulheres. Como o DHEA é predominantemente convertido em hormônios sexuais, quantidades excessivas podem levar a altos níveis de testosterona nas mulheres, causando menstruações irregulares, problemas de fertilidade e crescimento de pelos faciais. Quero dizer, vamos ser sinceros, as barbas estão na moda, mas nas mulheres, nem tanto! Os melhores suplementos de DHEA Eu dei uma olhada em todos os suplementos de DHEA atualmente no mercado e escolhi cinco dos melhores para compartilhar com você hoje.









Nossa escolha para o melhor suplemento de DHEA Embora seja uma ligação estreita entre os dois principais produtos, acho que teria que ir com o suplemento Pure Encapsulations DHEA. Não só é um produto de grande qualidade, de grau farmacêutico, mas também é hipoalergênico e vegano. Portanto, acho que atrairia a maioria das pessoas e seria uma boa escolha para quem deseja experimentar os suplementos de DHEA pela primeira vez. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report