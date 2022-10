Qual é o melhor suplemento de alho?

Report This Content

Suplementos Nosso bom amigo alho. Não só faz um espaguete formigar seu paladar e manter os vampiros afastados, este vegetal favorito também pode aumentar seu sistema imunológico, combater o resfriado comum e até ajudá-lo a viver mais. Com tantos benefícios oferecidos por esta planta tão amada, não é de admirar que as pessoas estejam recorrendo a suplementos para ajudá-las a permanecer no topo do jogo. É por isso que analisei os melhores suplementos de alho e compartilharei meus cinco principais com você hoje. O que é alho? O alho é uma planta da família Allium. É um parente próximo de cebola, alho-poró e cebolinha. Cresce em todo o mundo e é popular para cozinhar devido ao seu forte sabor e aroma. Pessoalmente, sou um grande fã de alho. Não há literalmente nenhum prato na minha cozinha que não tenha um punhado de alho. Quanto mais, melhor. Seja na sopa ou na massa, tudo precisa de pelo menos quatro dentes de alho para obter aquele sabor delicioso. O fato é que um dente nunca será suficiente! Mesmo se eu estivesse seguindo uma receita de ‘como cozinhar com um dente de alho’, eu ainda colocaria mais dois para uma boa medida. Além da evidente delícia que o alho tem a oferecer em todas as nossas refeições, ele também carrega uma série de propriedades medicinais. Os benefícios do alho Que o alimento seja o seu remédio, e o remédio seja o seu alimento. Palavras famosas do único médico grego Hipócrates, regularmente referido como o pai da medicina ocidental. Hipócrates até prescreveu alho para várias condições médicas e agora a ciência moderna confirmou vários desses benefícios à saúde. https://www.youtube.com/watch?v=YDL9E5mNAjE Aumenta a Energia O alho tem sido usado por suas propriedades medicinais por milhares de anos em várias civilizações, incluindo os gregos, egípcios, romanos e chineses. Um dos principais usos era aumentar a energia. Estudos recentes no Japão mostraram que o alho é um promissor agente anti-fadiga. Então, se você tiver aquela sensação de tarde lenta diariamente, o alho pode ser o que você precisa. Combate o Resfriado Comum Dor de garganta, nariz entupido – não há nada pior do que ficar preso em sua mesa com aqueles temidos sintomas de resfriado. Mas o alho pode ser a resposta. Um estudo recente mostrou que uma dose diária de alho durante um período de 12 semanas reduziu os resfriados em 63%. Reduzir a Pressão Arterial A doença cardiovascular é o maior assassino do mundo. De fato, a Organização Mundial da Saúde nos diz que 31% das mortes globais anualmente são atribuídas às DCV. A pressão arterial elevada ou hipertensão, é um dos principais fatores de doenças cardiovasculares. Estudos mostraram que comer alho todos os dias pode reduzir a pressão arterial em pessoas com hipertensão. Outros benefícios para a saúde A lista de benefícios de comer alho é realmente longa. De fato, foi encontrado um documento da época dos antigos egípcios que listava 800 remédios da época – 22 dos quais eram feitos com alho! Seus benefícios para a saúde são abundantes há milênios. O alho também pode ajudar com: Acelerando o metabolismo

Matando infecções bacterianas

Prevenção de infecções fúngicas

Redução do colesterol

Prevenção da demência

Desintoxicar metais pesados ​​no sangue Como adicionar alho em sua dieta Em termos de saúde, para melhores resultados, especialmente quando se trata de aumentar a energia e combater as bactérias, o alho deve ser consumido cru com o estômago vazio. Se o pensamento disso faz você se sentir enjoado, não se preocupe. Existem alternativas fáceis para colher os poderosos benefícios para a saúde do alho. Em primeiro lugar, o alho é delicioso quando adicionado às refeições diárias. O alho não precisar estar fresco para tirar o máximo proveito dele em termos de saúde. Alho envelhecido, extrato de alho, alho em pó e óleo de alho possuem propriedades medicinais comparáveis. Claro, se você é alguém que sente que o alho simplesmente estraga o sabor de uma boa refeição, você pode obter todos esses benefícios para a saúde com um suplemento de alho. Quando se trata de suplementos de alho, você precisa tomar 900 mg por dia de um extrato de alho em pó padronizado para conter 1,3% de aliina. O melhor suplemento de alho Eu olhei para os suplementos de alho atualmente disponíveis e encontrei cinco excelentes produtos para compartilhar com você hoje, que acho que agradarão a todos.









Nossa escolha para o melhor suplemento de alho Para mim, tem que ser o Wild Harvest Garlic Supplement do Oregon pela simples razão de que este suplemento não é apenas de alta qualidade e orgânico, mas com um preço tão bom. Se você deseja colher os benefícios do alho para a saúde, precisa levá-lo a longo prazo. Um produto que é fácil nas cordas da bolsa torna isso muito mais fácil! Mais

